烏克蘭戰爭：BBC記者解答2023年俄羅斯入侵的五個關鍵問題

49 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2023年，烏克蘭在俄羅斯入侵的局勢下將走向何方？

進入2023年，俄羅斯入侵烏蘭的戰爭接近一週年。這將是戰爭升級的一年，還是解決問題的一年，又或者是陷入殘酷僵局的一年？

BBC俄羅斯事務編輯史蒂夫·羅森伯格（Steve Rosenberg） 和國際事務編輯傑羅米·鮑文（Jeremy Bowen） 在英國廣播公司第四台的「今日」節目中回答了對五個關鍵問題的看法。

1）經過近一年的戰鬥，俄羅斯與烏克蘭都筋疲力盡損失慘重，是否有跡象表明普京對這場戰爭感到厭倦？

史蒂夫·羅森伯格：普京並沒有覺得厭倦，完全沒有，至少沒有跡象表現出來。從普京的新年講話中，我們對他現在的處境、他的想法以及他在2023年想把俄羅斯朝哪個方向引領有了更好的了解。

先不看他實際講話的內容，我認為他呈現在觀眾面前的已經說明了一切。因為在他發表演講時，站在他身後的是身穿軍裝的男女，臉色相當嚴峻。這是一個相當觸目驚心的畫面，它向俄羅斯全國人民說：這就是你們的國家。這就是2023年的俄羅斯——一個正在戰爭中的國家。

雖然普京從來不把這場衝突稱為戰爭，但俄羅斯的目標只有一個：一切都以取得對烏克蘭、對北約、對西方的軍事勝利為目標，俄羅斯期望每個國民都支持這樣的目標，並凖備最終為此做出犧牲，國內完全沒有辯論，沒有討論，一切只以國家和作為領袖的普京為中心。

除了營造出這樣的視覺效果，在他實際的新年講話中，也沒有和平的信息，沒有妥協的暗示，沒有一字一句顯示出他希望找到辦法擺脫困境。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯總統普京以軍人為背景發表元旦講話。

普京作為總統只想取勝，要麼是因為他真的相信勝利是可能的，要麼是因為普京知道他現在已經深陷其中，無路可退，他唯一的選擇就是繼續推進，希望其間出現什麼對他有利的變化。

2）烏克蘭人會繼續努力抗戰嗎？

傑羅米·鮑文：烏克蘭總統澤連斯基一直在說要奪回他們失去的國土，其中包括在2014年失去的大省——克里米亞。

現在，澤連斯基已經顯示出他是一個真正優秀的戰爭領導者，但他們在軍事上能取得什麼成果，取決於北約所提供的支持，特別是他們從美國得到的支持。烏克蘭擁有的尖端武器，如海馬斯（Himars）導彈系統，已經對俄羅斯造成了很大的打擊。

但美國總統拜登走了一條相當謹慎的道路，基本上是既不能讓烏克蘭輸掉戰爭，必須支持烏克蘭，使之能夠獲得勝利，但同時又不要把俄羅斯逼到絕境，以至於俄羅斯的核威脅真的成為現實。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國和北約為烏克蘭提供的精密武器，如海馬斯導彈系統在應對俄羅斯入侵的戰爭中發揮了重要作用。

現在，烏克蘭人意識到，要收復國土需要更多的打擊力量。當我上次在烏克蘭時，俄羅斯人正在撤出南部城市赫爾松，我所採訪的該地區的所有指揮官都說，為了以他們想要的方式贏得戰爭，他們需要更多的現代坦克和飛機發出攻勢，而這正是他們至今沒有得到的武器。

3）外國對烏克蘭的支持會減弱嗎？

羅森伯格：我認為這是普京盤算布局中的一部分，因為自去年2月24日以來，儘管事情對他來說很糟糕，但他仍然相信他有過硬的底牌，而且他確實相信西方會慢慢厭倦這場戰爭並減少對烏克蘭的支持。

俄羅斯彌漫著各種謠言和猜測：如俄羅斯可能會有新一輪的軍事調動，還有人說俄羅斯軍隊可能會發動春季攻勢。當局仍然保持樂觀，大談勝利。

鮑文：11月的時候身為美國參謀長聯席會議主席的馬克·米利將軍說，烏克蘭想奪回克里米亞將是困難的，我認為他也許是在暗示這樣的想法並不可取。雖然他很快不再有這樣的評論，但不能改變的事實是這話他的確說過。

4）俄羅斯國內對戰爭的支持情況怎樣？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭導彈擊中頓巴斯地區馬基夫卡軍營，89名俄羅斯軍人喪生。

羅森伯格：克里姆林宮發出的信息與目前戰事地區的現實情況之間有相當的脫節。

一方面，你看到普京在新年講話中召集全國人民，宣佈向勝利邁進，但幾分鐘後，你看到的新聞是烏克蘭對馬基夫卡的軍營發動了火箭襲擊，（俄軍）傷亡慘重。

我這裏還只是說宣傳和現實之間的脫節，但我們實際上看到的是兩種平行存在的現實，而且我們已經談論了近一年了。

如果你想知道2023年的俄羅斯是什麼樣子，把喬治·奧威爾和劉易斯·卡羅爾交叉，你就會有一個大概的想法。這是《1984》和《愛麗絲鏡中奇緣》的奇怪混合體，一切都顛倒了，前後顛倒，裏外顛倒：戰爭就是和平，無知就是力量。

克里姆林宮構建了這種替代現實的虛幻，從早到晚都在官媒上進行宣傳和推動，其中俄羅斯被說成是受害者，而烏克蘭和西方是發動戰爭的侵略者。

5)戰爭雙方都做好凖備願意尋求和平協議嗎？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2022年11月，美國將軍馬克·米利（Mark Milley)對烏克蘭重新奪回克里米亞表示質疑。

鮑文：我不認為現在出現了轉折迴旋餘地可以進行談判，因為普京要麼相信他能贏，要麼相信他無論如何都得繼續下去。

而烏克蘭人也相信自己能贏，在經歷過這麼多的流血犧牲蒙受了這麼多傷害之後，他們不會同意被擺佈操縱做出自己不願意的讓步。

自戰爭開始以來，澤連斯基的語氣已經改變。早在3月份，在烏克蘭首都基輔似乎受到俄羅斯軍隊真正威脅的最初幾周，他說的是：生命很重要，也許比領土更重要。