習近平的書架、台灣移民署爭議事件、新冠變種等本周更多重要故事

30 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國可能是最遲進入與病毒共存狀態的國家之一。

新一年第一周，中國國家主席習近平的書架和新年賀詞受到關注。同時，在中國即將對外開放邊境之際，許多國家宣佈對中國入境遊客加強防疫。

在台灣，移民署發佈「港澳居民不得從事活動一覽表」，在下架前被記者發現，引發了強烈爭議。

另外，一種新的新冠病毒亞變種XBB.1.5在全球引起擔憂。

剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 新年前夕，中國國家主席習近平通過中央廣播電視總台和互聯網，發表2023年新年賀詞。

一位國家領導人的辦公室陳列出什麼物品，透露著他的行事風格和治國理念。

中國國家主席習近平在2022年底最後一天發表新年賀詞。他端坐在自己位於北京中南海的辦公室，背後的書架上掛著一幅巨型長城圖，旁邊擺放著書籍和數十張照片。

書架上有的照片是第一次出現，包括前國家主席江澤民、前總理朱鎔基和習近平之父——中共元老習仲勳的合影，以及習近平與江澤民、胡錦濤的合影。這反應了習近平如何理解江澤民的權力傳承，並間接回應了胡錦濤在中共「二十大」上「被離場」所引發的爭議。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1月2日，韓國首爾仁川機場，來自中國的旅客需進行新冠檢測。

北京將從1月8日開始放開新冠疫情爆發以來實施的邊境管控措施——這是自2020年3月以來，中國大陸首次開放邊境。但是在其境內新冠病毒新增感染病例出現爆炸式增加之際，這一決定引發各國擔憂。

美國、日本、印度、台灣等國家和地區已於上周宣佈開始對來自中國的旅客實施入境限制，英國、韓國、以色列等也在稍後相繼宣佈對中國旅客實施新的檢測措施。本文匯總了各國對來自中國的旅客採取的措施。

圖像加註文字， 麗莎和羅伯特·奧帕拉（Lisa and Robert Opala）。

瑪麗·伊麗莎白（Sister Mary Elizabeth）成為修女已經有24年，但是在蘭開斯特郡普雷斯頓市的一個修道院大廳裏，她與一個修士的短暫邂逅，卻改變了一切。

修道院長當時命她去接待從牛津某個修道院到訪的羅伯特修士，看他是否需要吃點什麼。瑪麗·伊麗莎白修女的上級被叫去接電話了，於是兩人就單獨在一起了。

「那是我們第一次共處一室。我們坐在餐桌旁，他在吃東西，然後修道院長沒有回來，於是只能由我來送他出去。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年，示威者在台北舉標語要求釋放12位遭到中國政府拘捕的港人。

台灣移民署在2023年首個工作日發佈「港澳居民不得從事活動一覽表」，禁止行為包括「遊行」和「接受媒體邀請」。有法律學者質疑有關規定「恐嚇意味大於法律依據」。記者當天晚間發現該文件目前已下架。

有關文件在1月3日早上刊載於移民署網站「香港澳門居民來台停留線上申請入出境許可證送件須知」的公告欄，列出九項港澳居民不得從事的活動。

圖像來源，Getty Images

一種新的新冠病毒亞變種XBB.1.5在全球引起擔憂，它正在美國等地迅速傳播，引發新一輪感染潮。最近，在中國疫情大爆發的情況下，公眾也開始擔心這一變種會加速傳播，甚至帶來二次感染。