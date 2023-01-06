美國移民：拜登宣佈新的移民對策，美國能有效緩解美墨邊境危機嗎

小伯恩德·德布斯曼（Bernd Debusmann Jr）

BBC記者 發自華盛頓

1 小时前

圖像來源，Getty Images

美國總統拜登（Joe Biden）宣佈了一項新移民對策，計劃每個月接受3萬名移民，同時他還擴大了前任總統特朗普（Donald Trump 川普）任內的一項移民政策，讓美國能更容易地將許多移民送回墨西哥。

這一政策變化將如何影響美國的邊境危機呢？

拜登認為，這項新政策將適用於來自古巴、尼加拉瓜、海地和委內瑞拉的「尋求庇護者」，而且能 「大幅減少」試圖非法穿越美墨邊境的人數。

拜登在白宮的最新談話中說：「這個新程序是有序的，是安全也是人道的。」

雖然專家和移民維護者認為這計劃可能有效，但仍有許多人擔心會有越來越多的移民因此被送往墨西哥內不安全或「不人道的地方」。

美國移民委員會官員梅爾尼克（Aaron Reichlin-Melnick）表示：「政府正在將其總體移民政策轉變為蘿蔔和大棒（carrot and stick ）的方法。」而重點是在大棒上。

新計劃中有哪些內容？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年以來已有超過250萬移民被美國驅逐。

來自古巴、尼加拉瓜、海地和委內瑞拉四個國家的公民，將被提供一個擴大的合法途徑申請進入美國，他們將被允許在美國生活和工作長達兩年時間。要獲得資格，這些移民者必須有已經在美國的經濟擔保人，並通過安全審查。

申請程序需通過一個應用程序「CBP One」來完成。該程序允許潛在的尋求庇護者被安排抵達美國的一個入境口岸。但那些被拒絕或試圖非法越境的人，今後將沒有資格參加該計劃。

「留在你所在的地方，合法申請。如果你的申請被批准……你就可以進來，」拜登周四（1月5日）說。

「但如果你的申請被拒絕或你試圖非法越境進入美國，你將不被允許進來，」他又說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年6月，通過墨西哥南部前往美國的尼加拉瓜公民

美國官員說，根據限制移民的第42條法案（Title 42），試圖非法越境的移民將迅速被送回墨西哥，該法條賦予美國政府自動驅逐尋求入境的無證移民之權力。

墨西哥同意美國每年多送回3萬名移民。

以前，墨西哥政府只接受本國公民根據美42條法律被送回來的國民還有來自危地馬拉（Guatemala 瓜地馬拉）、洪都拉斯和薩爾瓦多的公民。去年10月，遣返計劃被擴大到委內瑞拉國民。美國官員稱，這個移民措施導致抵達美墨邊境的委內瑞拉人的數量下降了90%，選擇依賴人口販運蛇頭冒著生命危險非法入境美國的人數亦大幅下降。

新計劃能否奏效？

美墨邊境拘留移民人數創歷史新高，這讓拜登政府越來越頭疼。

圖像加註文字， 美國墨西哥之間的邊境牆

2022財年，截至9月30日，美國已拘留超過200萬移民，比2021年增加了24%；去年12 月，美墨邊境每天平均拘留 700 至1000人。

梅爾尼克告訴BBC，他認為建立替代的移民途徑是「積極的一步」——儘管這代表著「確實回到了特朗普執政時期，試圖阻止尋求庇護者入美的政策」。

他又說，邊境的逮捕人數可能會銳減，尤其是古巴和尼加拉瓜公民。但他警告說，人數可能會被來自其他地方的移民潮所抵消。

來自拉雷多教區天主教慈善機構的索羅拉（ Rebecca Solloa ）在美墨邊境經營一個移民庇護所。她告訴 BBC，美國新的申請程序將減緩移民的湧入美國，「如果一切有序進行，從長遠來看將對他們有幫助，不會造成如此大的危機。」

但無黨派移民政策研究所的安德魯·塞利 (Andrew Selee) 則強調，這一申請過程必須可靠，方能阻止移民非法越境。

「如果合法途徑走不通，墨西哥邊境小鎮會承受壓力。假設你是一個試圖離開尼加拉瓜的尼加拉瓜公民，你還是仍然有很好的動機去反覆嘗試穿越邊境，直到你成功。」

此外，一些移民維護者還憂心，一些在本國的偏遠或貧困地區的人，可能難以進入申請程序，或者一些潛在移民者在離開家鄉前，可能沒有意識到這個新的申請程序。

圖像來源，Getty Images

墨西哥的安全問題

事實上，該計劃能否成功，最終仍取決於墨西哥是否有能力照顧同意被遣返的移民。

「墨西哥北部對移民來說是一個危險的地方！」梅爾尼克強調。 「我們知道，這將把處境最危險的一些人困在墨西哥，他們幾乎沒有其它選擇，只能嘗試到美國尋找安全，」他告訴BBC。

在短期內，梅爾尼克認為美墨邊境地帶將會看到新的移民營地，因為已經在那裏的移民正在權衡他們的選擇，以及在等待著看接下來會發生什麼，「移民可能會有巨大的憤怒，並導致社區發生動蕩，」他補充。