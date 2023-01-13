日本首相岸田文雄訪美，中國、朝鮮和經濟安全等議題會主導其與拜登的峰會

常思穎

BBC中文

15 分钟前

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根據白宮早前的一份聲明，他們將討論朝鮮核武器和彈道導彈計劃，俄羅斯-烏克蘭戰爭，以及如何維護台灣海峽的和平與穩定。另外根據路透社，他們預計還將討論安全問題和全球經濟，包括在半導體等技術出口管制方面的合作。

日本東京大學東洋文化研究所教授松田康博對BBC中文說， 美日兩國是軍事同盟，像是一個矛和盾的組合，「以前在抗衡威脅時，美國是矛，日本是盾；現在日本也將成為一些矛的部分，那麼美國作為矛的角色負擔可以得到減輕」。

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「印太地區最大的戰略挑戰」

根據聲明，駐日美軍的前沿陣勢將得到升級，「部署更多多功能、有彈性和機動的部隊，來增加情報、監視和偵察、反艦和運輸能力」。其中包括在2025年前，將駐扎在沖繩的美國海軍陸戰隊第12團，改編為海軍陸戰隊第12瀕海作戰團（Marine Littoral Regiment ）。

法新社記者：昨天，美國與日本宣佈大幅強化軍事關係，日本同意美國在台灣附近的沖繩部署海軍陸戰隊。中方對此有何評論？

針對這次會議，中國外交部回應稱：「美日開展雙邊軍事合作應確保不損害第三方利益，不損害地區和平穩定。」

日本內閣上個月剛剛通過了三份安全文件，包括將國防開支提升一倍，發展軍事反擊能力等，標誌著二戰以來最大規模的軍事改革。

有分析認為， 這在很大程度上是為了應對中國，以及日益增長的台海衝突的風險。

台灣海峽是日本進口天然氣和石油的重要航道，日本沖繩的與那國島距離台灣宜蘭只有約100公里，一旦該地區出現戰事，將嚴重影響日本的經濟和安全。如日本前首相安倍晉三說，「台灣有事等同於日本有事」。

隨著美中兩國在該地區的緊張局勢加劇，日本越來越擔心受到拖累。去年8月，美國眾議院議長佩洛西訪台之後，中國在台灣周邊舉行了大型軍事演習，向沖繩附近水域發射了五枚彈道導彈，日本政府通過外交渠道向中方表示強烈抗議。

日本與美國在防止台海發生衝突方面有著共同利益，兩國均認可國際法對台灣海峽的定義。 松田康博預計，日美領導人「會再次提到台灣海峽的和平與穩定的重要性，比如會提到反對運用武力或擅自改變現狀的行為」。

然而， 對於中國，台灣問題屬於內政。美日兩國就這一問題說事，必將引起中國政府強烈反感。

松田康博認為，日美元首會面期間沒有必要在台灣問題上提出新的論述來刺激中國，因為在實際行動上，兩國已經在加強同盟關係。

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日本的「反擊能力」

上個月日本通過的三份安全文件中，最重要的變化是尋求擁有反擊能力，通過引進巡弋飛彈「戰斧」（Tomahawk）等先進武器來實現。過去，如果日本受到飛彈攻擊，只能被動應對，將其攔截擊落；而最新的反擊能力下，日本可以對敵方領土及領海的進行反擊。

根據《華爾街日報》所稱，美國目前只向英國出售過「戰斧」；日本正在就購買「戰斧」與美國談判。

「日本將要擁有反擊能力，其主要目的是嚇阻敵方。因為中國有意圖攻打台灣，同時要攻打在日本的美軍基地；假如日本有很強的能力，中國攻打台灣的門檻就會提高」，松田康博說。

他還說，只購買巡弋飛彈還不夠，還需要具備鎖定地面和海上目標的能力，當前日本缺乏這個系統，岸田文雄在這次會談中有可能尋求美國的幫助。

「日本希望尋求等級較高的武器，並且需要了解實際應用技能（know-how）。就像具備了攻擊潛水艇的設備，還需要能夠偵測到敵軍潛水艇的能力。」

與此同時，美國也希望日本擁有反擊能力，以減輕自身負擔， 他說。

松田教授說，美國希望日本朝這個方向發展，但「魔鬼永遠在細節裏面——高層說可以轉讓，下層官員捨不得轉讓，那就沒辦法」。所以本次首腦峰會將起到高層引領的作用，今後下層再進一步貫徹實施，日本才可以擁有整套設備和實際應用技能。

不過，日本也受到本國法律的限制，其和平憲法規定，日本的軍事能力只限於防禦。這意味著，即便北京武統台灣時美國介入，日本也不可能跟美國共同作戰。

據此，香港科技大學人文社科學院林泉忠教授分析說，日方的主張仍然是強化西南諸島，以便能夠更好的協助美國來應對台海戰事，所以，未來美日在推動軍事同盟一體化時也不會超過這一範圍。

朝鮮問題僵局

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在日本最新的國家安全戰略中，中國取代了北韓，成為「迄今最大的戰略挑戰」，但此次日美首腦峰會，朝鮮問題仍將成為主議之一。

松田康博說，日本每次都對北韓導彈發射提出抗議，但幾乎所有的制裁都早就用盡了，因此只能以加強自身能力的方式來提升嚇阻的層次。同時，日本仍希望中國根據本身的利益來影響朝鮮的決策，尤其是不搞核試爆。

澳大利亞國立大學政治學者宋文笛（Sung Wen-ti）對BBC中文說，日本抗議沒有用，日美通過中國向朝鮮施壓也不會有用，因為朝鮮和中國的一向「面和心不和」。

「日美一方面不抱持期待，另一方面又會嘗試呼籲中國敦促朝鮮克制。而當事實證明中國無力或無意改變朝鮮試射飛彈等引起區域緊張的行為時，日美便得將朝鮮的挑釁行為部分歸因於中國的默許 (enabler)，在國際輿論上取得有利位置，「他說。

宋文笛認為，日本將中國取代朝鮮為「迄今最大的戰略挑戰」就反映了此思維。一方面從論述上將中國與朝鮮聯繫起來，把朝鮮問題的責任部分歸屬於中國；另一方面又暗示，在戰略層次上應該把中國與朝鮮的行為分開，因為如果受到實際戰火威脅，具有強大常規武力的中國更具實力。

林泉忠說，在朝鮮問題上， 中國能夠發揮的影響力非常小，因為它積極發展核武器，壓力不僅僅來自西方，也有中國的因素。去年是中韓慶祝建交30週年，朝鮮認為，中國與其鄰國的關係越來越近，而忽略了它的價值。

他認為，此次日美首腦峰會中，朝鮮議題不會有太大突破。

據《紐約時報》，朝鮮在去年一年發射了至少92枚彈道導彈和其他導彈，頻率之多打破歷史紀錄。日本和美國將朝鮮的行為視為嚴重挑戰，中國則謹慎回應。去年11月，中國和俄羅斯在聯合國安理會上反對進一步對朝鮮的制裁。

「漏洞」

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除此之外，日本也在尋求方法應對中國在該地區日益增長的經濟影響力，希望加強涉及供應鏈和敏感技術等方面的經濟安全。

在中美兩個經濟體展開激烈的半導體競爭之際，日本經濟大臣西村康敏（Yasutoshi Nishimura）5日訪問美國。他表示，日本有意加入美國對中國的芯片禁令。

西村康敏說： 「我們在工業和日常生活不可或缺的商品和技術方面，不能過度依賴其他國家，尤其是（不能）僅僅依賴一個特定的國家。」

「建立經濟安全是當務之急」，他說。在與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）會談後，他表示，兩國將擴大在半導體以及關鍵新興技術領域的合作，包括人工智能、生物技術等。

去年10月，拜登政府宣佈全面禁止向中國出口高端芯片以及製造技術和材料。但是，如果沒有日本和荷蘭這兩個擁有全球領先的製造半導體芯片生產要素的國家的合作，這一舉措缺乏影響力。

美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）近日對彭博社說，美國正在與日本、荷蘭和韓國討論限制對中國的半導體出口，需要與三方共同達成協議。

松田康博指出，中國大陸在生產芯片時需要採購工作母機和材料，並引進技術和人員。目前，有美國的護照或者綠卡的人被禁止在中國工作，但日籍或其他國籍的頂尖技術人員依然可以，「這會是很大的漏洞」。

「彌補這一漏洞需要國際合作，如果日本和美國達成一致，會起到模範帶頭作用，令韓國等地效仿」。

根據白宮2021年6月的一份報告，目前全球半導體製造能力集中在東亞，2019年台灣佔全球總量的20%，其次是韓國、日本、中國和美國。台灣去年修改了法律，限制參與芯片製造的人才進入中國大陸。日本和韓國目前未有相關規定。

與此同時，日本希望美國進一步開放市場或轉讓技術，以彌補制裁中國對產業鏈造成的損害。

松田康博說，幾乎全部的G7成員國都希望美國進一步轉讓技術，不只是是半導體那樣最敏感的領域，還有很多其他頂尖技術。「因為維護經濟安全帶來的損失比較多，令未來的競爭力變弱」。