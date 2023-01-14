心理研究：想想未來的自己能讓現在更快樂

大衛·羅布森

（David Robson）

1 小时前

圖像來源，Getty Images

我們都應該多想想未來的自己，因為這樣對做我們的身心健康、幸福感和財務穩定都有深遠的影響。

花點時間想象一下10年後自己的樣子，取決於你現在的年齡，10年後你可能多了些白髮和皺紋，你的物質環境也許比現在更豐富，但是你想象的那個10年後的自己和現在的自己感覺一樣嗎？或者可能完全不同？

過去10年來大量的心理研究顯示，人們對上述問題的答案有很大的差別，而且透露出關於他們自己行為傾向的驚人的發現。

有些人對未來的自己有明確清晰的想法，和他們現在的自己非常接近，這些人通常對金錢比較有責任感，和其他人相處較好，他們會為自己未來過得更好而努力。

另外也有許多人想象不到未來的自己和現在的自己有任何聯繫，他們對自己的行為通常比較沒有責任感，就好像他們覺得未來的自己是另一個人，和現在的自己沒有關係一樣，出於這個原因，他們不太擔心自己行為的長期影響。

你可以將未來的自己想象成一段需要花費心血努力維持才能發展良好的關係，幸運的是有一些簡單的辦法能讓你更在乎未來的自己，這對你的身心健康、幸福感和財務穩定有深遠的影響。

哲學起源

關於未來的自己的近代心理學研究可以追溯到18世紀哲學家喬瑟夫·巴特勒（Joseph Butler）的筆下文章。巴特勒在1736年寫道，「如果現在的自己和未來的自己是不同的人，那麼現在的自己對未來的自己將發生什麼事不會感到興趣，就像對任何其他人會發生什麼事情一樣。」

這個理論後來被英國哲學家德里克·帕菲特（Derek Parfit）發揚光大，帕菲特的研究成果受到加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles）行銷、行為決策和心理學教授赫什菲爾德（Hal Hershfield）的注意。赫什菲爾德推論，對未來的自己缺少關聯感，或許能夠解釋某些人的非理性行為，例如不願意為退休後的生活儲蓄。

赫什菲爾德設計出一個方法，目的是測量人們有多麼的在乎未來的自己。他用兩個互相交疊的圓形，一個代表現在的自己，另一個代表未來的自己，兩個圓形交疊的程度不等，從幾乎完全交疊到幾乎完全分開，以此顯示現在的自己和10年後的自己之間的差異程度，受測者必須指出最能描述自己心中所認為的一組圓形。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 如何看待未來的自己對你現在的行為有很大的影響

然後他將受測者的答案和他們各自的財務計劃互相比較。其中一個實驗中，受測者可以選擇要獲得一個較小的獎勵，或者是以後獲得一個較大的獎勵，正如預期所料，認為與未來的自己聯繫更緊密的受測者更加願意等待以獲得較大的獎勵。

赫什菲爾德接下來看受測者真實生活中的存款數額，以找出這個傾向性是否在真實生活行為中也能獲得印證。果然他發現，認為與未來的自己聯繫更緊密的受測者，真實生活中的存款金額也更高。

回到未來

赫什菲爾德後來還研究了生活其他方面的現象。例如在2018年，他發現一個人對未來自己的關聯程度能影響那個人的運動鍛煉和整體健康情況。大致趨勢是如果你認為與未來的自己密切相關，那麼你就更願意照顧自己的身體，確保未來的自己有更好的健康狀況。

其他的研究顯示，和那些認為與未來自己沒有密切關係的人相比，對未來自己關聯程度高的人有更高的道德標凖，例如，考試作弊的可能性較低。赫什菲爾德表示，「如果人們和未來的自己連結更密切，那麼他們就更加能夠認清現在所做的決定對未來的自己有什麼樣的影響和後果，如此一來他們也就會避免做出那些對未來會有負面影響的行為。」

赫什菲爾德2020年的研究確認，將現在的自己視為等同於未來自己的能力，有助於個人長期整體的幸福感。這項在10年期間追蹤4,000多人的調查發現，調查初始一個人對未來自己的關聯程度，可以用來預測10年後他們對生活的滿意程度。

重要的是赫什菲爾德在調查初始做了控制，避免在調查初始一直到10年後對自己生活始終滿意的可能性，確定在調查結束時對自己生活滿意度高的人，是因為自己的正面行為，例如儲蓄和運動，導致了日後更滿意的生活。

未來的自己

利用這些研究結果，神經科學家開始仔細觀察這些行為現象背後大腦的運作過程，通過這樣的研究能更加了解人們為什麼難以將未來的自己視為等同於現在的自己。

美國新罕布什爾州（New Hampshire）達特茅斯學院（Dartmouth College）助理教授梅根·梅爾（Meghan Meyer）最近進行一項研究，在不同的時間點詢問受測者與未來自己的關聯程度。和赫什菲爾德的實驗類似，受測者用兩個互相交疊的圓形來評估現在的自己和未來的自己的相似程度。受測者進行多次評估，同時想象3個月、6個月、9個月和一年之後的自己。

和赫爾菲爾德的研究結果近似，梅爾發現受測者對未來的自己的想法很快就和現在的自己偏離，在3個月的時間點就已經出現很大的偏離。不過有趣的是，這種偏離情況到達一定程度就不再偏離，以至於9個月和一年時間的差別不大，我們可以想象時間繼續下去情況可能也是一樣，梅爾認為受測者對未來的自己的想法變得越來越「模糊」，沒有什麼差別。

相同情況也反映在磁共振掃描的結果上面，後者提供了一些有趣的證據，在神經層面，我們確實開始將未來的自己看成是另一個不同的人。受測者除了在未來不同的時間點想象未來的自己，他們還被要求想象一個陌生人，例如德國前總理默克爾（Angela Merkel）。隨著時間向前移動，想象大約六個月以後的自己，受測者的大腦活動就開始類似於想到默克爾時的反應。

「隨著時間向未來方向移動，你代表你自己的方式就和你代表默克爾的方式沒什麼不同，」梅爾表示，「這個結果和你把遙遠未來的自己看成時陌生人的哲學概念相同。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 我們很難想象日後自己變老的境遇，但如果我們能做到，那就會對自己有好處

先見之明

強化未來的自己等同於現在的自己的認知，對我們的財務穩定，身心健康和整體幸福感都有許多幫助，如果是這樣的話，那有什麼辦法能做到呢？

赫什菲爾德的研究提供了一些建議。在一個實驗系列中，受測者進入一個虛擬實境的環境中，和一個模擬自己70歲模樣的個人化身見面。如同預期的一樣，受測者表示感覺和未來的自己關係更加緊密，在後續的決策制定中，受測者表現出更加有財務責任感，例如，更有可能為日後凖備一筆錢養老。現在已經有許多照片編輯軟件可以讓你看到自己變老的模樣，可以利用這些技術來鼓勵人們對未來的自己做出更加謹慎的計劃。

如果不使用高科技手段的話，你也可以考慮進行一個簡單的想象練習，寫一封信給20年後的自己，描述對現在的你最重要的是什麼，以及現在的你對未來數十年的計劃。就像與年老的化身見面一樣，這個練習也能鼓勵人們增強對未來的自己的聯繫程度，如此一來就能做出正面的行為改變。赫什菲爾德的研究已經顯示，這麼做將增加人們下個星期運動鍛煉的時間，顯示他們已經開始認真對待自己長期的健康狀況。如果你也有意嘗試的話，赫什菲爾德還建議你可以想象是20年後的自己，回復一封信給現在的自己，這樣能加大效果，強迫自己建立一個長遠的觀點。

你可能會想，赫什菲爾德有沒有將自己的研究套用到自己的真實生活中？赫什菲爾德在處理為人父母的壓力和挫折的時候，他試圖想象成未來的自己回頭看過去的行為，「我在想未來的自己是否對我現在的做法感到驕傲？」

和一個想象的人物展開對話看起來似乎很奇怪，不過一旦未來的自己時常出現在心中，你可能就會覺得為了長遠的幸福著想，現在一點小小的犧牲也不算什麼，等到多年以後，你將會感謝現在的自己的先見之明。