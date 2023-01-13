氣候變化：2022年歐洲和極地地區首當其衝

馬特·麥克格拉思（Matt McGrath）

BBC環境事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐洲在2022年經歷了最溫暖的夏天。

根據一項新的研究分析，極地地區和歐洲在 2022 年受全球變暖的打擊最大。

歐盟氣候監測服務機構哥白尼的數據顯示，2022年是全球第5個最熱的年份。

歐洲經歷了最溫暖的夏天，過去30年氣溫上升幅度是全球平均水平的兩倍多，比其他任何大陸都快。

過去八年現在也是有記錄以來最熱的八年。

哥白尼科學家說，去年情況說明，全球變暖模式的延續已成為新常態。

雖然拉尼娜天氣事件連續第3年幫助海洋降溫，但 2022 年全球氣溫仍比 1991-2020 年參考期高出約 0.3 攝氏度。

研究人員表示，這意味著去年比1850-1900年期間高出近1.2攝氏度，那個時期被視為全球工業化的開始。

歐洲和極地地區受到這種高溫衝擊最厲害。

包括英國在內的許多西歐國家的溫度記錄被打破，夏季熱浪和嚴重乾旱襲擊了許多地區。

即使是歐洲通常涼爽的10月份，去年也比平均水平高出約2攝氏度。

雖然歐洲大陸西部非常炎熱，但北部和東部國家的寒冷天氣使歐洲去年總體下降到有紀錄以來第二溫暖的水平。

哥白尼氣候變化事務局副局長薩曼莎·伯吉斯說：「我們現在已經正在經歷氣候變化。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐洲2022也出現乾旱，圖為法國部分河流河水夏季枯竭

她指出，人們在歐洲看到的夏天，還有春天和秋天都出現高溫，許多人還會記得我們在新年期間的熱浪。所以不僅在夏天，而且在其餘季節也出現了高溫天氣。

在過去的30年裏，歐洲國家的氣溫上升是全球平均水平的兩倍多。

哥白尼機構稱，歐洲是世界上氣溫上升率最高的大陸。

研究人員說，這是由於多重因素造成的。陸地地區的變暖速度快於海洋，因此這使歐洲加速變暖。另一個因素是靠近北極，北極的變暖速度是全球平均水平的4倍左右。

部分原因是冰的反射性更強，對陽光的吸收性更小。當冰融化時，它會露出陸地或海洋的黑暗區域，這導致陽光吸收增加，從而變暖。

除歐洲外，中東，中亞和中國也經歷了創紀錄的高溫，巴基斯坦和印度部分地區都出現了熱浪天氣。

兩極地區再次出現創紀錄的高溫，一些地方的氣溫比1991-2020年的平均水平上升了2攝氏度以上。

在西伯利亞西北部，氣溫比平均水平高出3攝氏度。

在南極洲的沃斯托克，水銀柱達到零下17.7攝氏度，是該氣象站65年歷史上最溫暖的一次。

格陵蘭中心在9月份也記錄了比平均水平高出8攝氏度的數值。

縱觀全球情況，過去8年都比長期平均水平高出1攝氏度以上。

這越來越接近突破1.5攝氏度的門檻，這是巴黎氣候協議的一個關鍵限制指標。

薩曼莎·伯吉斯說：「如果我們做一個相當簡單的線性外推，如果我們看看目前的排放水平和目前的變暖水平，我們將在2030年初的某個時候達到1.5攝氏度的門檻。」

她說，從逐漸限制排放和遏制變暖的方面說，我們實際上已經是寅吃卯糧。

2022年還發生了一些與氣候變化有關的極端事件，巴基斯坦的洪水可能是最具破壞性的，造成大量生命損失。

在世界各地，溫室氣體的水平也有所增加，甲烷的上升幅度超過了近年來的平均水平。