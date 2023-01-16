緬甸特別諮詢委員會報告：全球十餘國公司幫助武裝該國軍政府

杉麗雅（Celia Hatton）

BBC記者

42 分钟前

圖像來源，HANDOUT 圖像加註文字， 報告稱，因丁屠殺中使用的武器是在緬甸製造的。

聯合國前高級官員表示，緬甸軍方正利用來自至少13個國家的公司生產的大量武器來對付其人民。

儘管西方主導了對緬甸的制裁，旨在孤立該國軍政府，但美國、法國、印度和日本都在名單之列。

報告稱，這些武器被用來對反政府人士實施暴行。自軍方在2021年2月發動政變以來，緬甸一直陷入暴力之中。

這場政變推翻了民選政府，許多反政變人士加入了少數民族反叛組織，以反對軍事統治。

緬甸問題特別諮詢委員會（The Special Advisory Council on Myanmar）的報告指出，多個聯合國會員國繼續向軍方出售武器。

「然而，一個同樣重要的因素是，緬甸武裝部隊可以在國內生產各種用於針對平民的武器。」

報告稱，這些被點名的公司為緬甸軍方提供原材料、培訓和機器，而生產的武器並非用於保衛邊境。

「緬甸從未受到外國的攻擊，」聯合國前人權特別報告員、該報告的作者之一李亮喜（Yanghee Lee）解釋說。

「緬甸也不出口任何武器。自1950年以來，它就製造自己的武器來對付自己的人民。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 緬甸軍方在2021年2月發動政變，推翻了民選的昂山素季政府。

據官方統計，自最近一次政變以來，已有2600多人被軍方殺害。然而，真實死亡人數可能是該數字的10倍。

「當它開始時……軍方似乎可以壓制那些羽翼未豐的反對派運動，但最近幾個月和幾周的形勢已經發生了一些變化，」BBC緬甸語部總監梭溫丹（Soe Win Tan）解釋道。

「反對派所缺乏的是緬甸軍政府可支配的空中力量。」

政變後，國際社會實施的制裁和孤立政策並沒有阻止緬甸當局製造一系列武器，包括狙擊步槍、高射炮、導彈發射器、手榴彈、炸彈和地雷。

該報告由聯合國緬甸獨立國際實況調查團（Independent International Fact-Finding Mission）的克里斯·西多蒂（Chris Sidoti）和馬祖基·達魯斯曼（Marzuki Darusman）與李亮喜一起撰寫。

他們獲得了外洩的軍事文件和對退役士兵的採訪，以及工廠的衛星圖像。照片相當珍貴，2017年拍攝的照片證明在政變前就有國產武器被使用。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年3月，一名反軍事政變抗議者拿著一顆子彈。

在因丁村屠殺中，緬甸政府軍殺害了10名手無寸鐵的羅興亞人，而士兵們攜帶的正是緬甸製造的步槍。

「最近，實皆地區發生了大屠殺，」克里斯·西多蒂解釋說。「特別是對一所學校的轟炸和炮擊導致許多兒童和其他人喪生。」

「在那次事件中發現的武器或……軍用炮彈彈殼，可以清楚地被識別出來自這些製造廠。」

據信，一些用於製造武器的設備來自奧地利。特別諮詢委員會表示，奧地利供應商 GFM Steyr 製造的高精度機器在多個地方用於製造槍管。

當這些機器需要維護時，它們會被運到台灣。據報道，在運回緬甸之前， GFM Steyr 的技術人員會在那裏修復它們。報道說，目前尚不清楚這家奧地利公司的技術人員是否知曉其產品進入緬甸境內。

GFM Steyr 沒有回應BBC就該報告置評的請求。

報告的作者承認，他們只發現了該武器生產網絡的一小部分，但已有多個國家被認為參與其中：

來自中國的原材料被發現用於緬甸的武器生產，其中包括來自中國以及新加坡的銅和鐵。

通過航運記錄和對前軍方消息人士的採訪，追蹤到印度和俄羅斯的公司參與引信和電雷管等關鍵部件的生產。

緬甸武器工廠的機器據說來自德國、日本、烏克蘭和美國。機器編程軟件據信源自以色列和法國。

報告稱，新加坡似乎扮演著一個中轉站的角色，新加坡公司充當緬甸軍方買家和外部供應商的中間商。

幾十年來，緬甸軍方一直受到一系列國際制裁，但這些制裁並未阻止其生產武器。工廠的數量正在成倍增長——從1988年的6家左右增加到今天的25家。

「一直以來，國際制裁很隨意的，」克里斯·西多蒂說。「聯合國安理會還沒有實施制裁，只是個別國家或國家集團實施了制裁。」

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「因此，許多公司通過不實施制裁的國家的一些其他公司，或與緬甸當地中介機構打交道來相對容易地規避制裁。」

到目前為止，緬甸似乎沒有向其他國家出口武器。然而，它在2019年泰國武器交易會上展示了一系列武器。子彈、炸彈和榴彈發射器都整齊地在擺交易會展示架上。

倫敦拉夫堡大學博士講師羅南·李（Ronan Lee）說：「普通人在緬甸的生活是非常艱難的。」

「緬甸沒有作為一個有活力國家在運作，我認為從內部它瀕臨崩潰。」