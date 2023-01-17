尼泊爾空難： 印度罹難者生前機上直播，飛機墜毀一刻影片在網上瘋傳
- 馬亭（ Zoya Mateen）
- BBC 記者發自德里
在尼泊爾30年來最致命的空難發生後的幾個小時，有據信是機上罹難者拍攝的飛機墜落一刻的影片在網上廣傳。
有片段是遇難者之一，印度旅客傑斯瓦爾（ Sonu Jaiswal）在空難前幾秒鐘在客艙上進行現場直播的畫面。
他是來自印度加齊布爾罹難的四個朋友中的一員。他們當時正在在尼泊爾旅遊，搭上了從首都加德滿都到博卡拉的這班航班。在這段錄像中，可以看到窗外博卡拉機場附近環境，機上的乘客沒有意識到他們當時離死亡只有一步之遙。
截至目前，機上的72名人無人生還。
從直播影片中可以看到，飛機輕輕飛過棕色的田野上零零散散的蜂窩狀的建築物上，之後，攝影者反轉鏡頭，拍下自己微笑的畫面，又把鏡頭轉向飛機上的其他乘客。
以下面細節描繪可能會讓一些讀者感到不安。
幾分鐘過去後，傳來了震耳欲聾的撞擊聲。在幾秒內，巨大的火焰和煙霧充斥著手機屏幕，不過錄影仍持續。聽起來像是發動機的發出的尖銳聲響，以及玻璃的破碎聲，然後是視頻結束前的尖叫聲。
傑斯瓦爾的朋友和家人告訴BBC，他們在傑斯瓦爾的臉書上看到了這段視頻，證實影片真實性。他的朋友卡斯亞普（Mukesh Kashyap）說：「當飛機在塞提河附近的峽谷中墜毀時，傑斯瓦爾開啟臉書直播。」 當地記者提瓦裏（Shashikant Tiwari）也告訴BBC，卡斯亞普向他展示了傑斯瓦爾的臉書帳號上的影片，而該帳號是被設置為非公開，只開放給使用者授權的帳戶。
目前還不清楚傑斯瓦爾是如何在飛機上連上互聯網並串流直播的。
尼泊爾前立法委員沙阿（Abhishek Pratap Shah）告訴印度新聞頻道NDTV說，救援人員已經從飛機殘骸中找到了傑斯瓦爾手機。「網上流傳的（視頻片段）是由我的一個朋友發送的，他是從一個警察那裏到了得到的，是真的，」他說。
尼泊爾官員沒有證實這些說法，也沒有對這段直播錄像發表評論，但這段錄像可能有助於墜機調查。
這四位印度罹難者分別是賈斯瓦爾、阿比謝克、阿尼爾和維沙爾。 對他們的親人來說，這些細節都不重要了。他們說自己 「太受打擊了，不想知道這些」。「這種痛苦很難解釋，」阿比謝克的兄弟錢德拉班告訴BBC。
「政府需要盡可能地幫助我們，我們希望能找回親人的遺體。」
北方邦加齊布爾（ Pradesh state ）當局說，他們正在與這四個家庭和印度駐加德滿都大使館聯繫，盡全力提供任何協助。「我們還告訴這些家庭，若他們想去加德滿都，我們將為他們做出一切安排，」該縣縣長阿克考裏（Aryaka Akhauri）說。
在一些村民的記憶中，這四個罹難者是 「善良、愛玩的靈魂」。他們說，這場悲劇衝擊了村裏原本平靜的生活，令村民大受打擊。他們中的一些人還參加了抗議活動，要求政府賠償這些家庭。這四名男子都是20多歲至30出頭，也是多年的朋友，經常玩在一起。
當地人說，他們於1月13日前往尼泊爾，遊覽加德滿都郊區的帕舒帕蒂納特寺，這是一座宏偉的供奉印度教神的聖地。據報道，這次旅行是傑斯瓦爾的主意。作為三個孩子的父親，他想祈福，再要一個兒子。參觀完寺廟後，四人於上周日出發前往博卡拉，一個在安納普爾納山脈附近風景如畫的旅遊城市，去玩滑翔傘，之後計劃返回加德滿都。
「但命運對他另有安排！」傑斯瓦爾的一位不願透露姓名的親戚告訴當地新聞機構PTI。
機上有五位印度人。官員們說，53名乘客是尼泊爾人，還有4名俄羅斯人和2名韓國人。據報道，機上還包括英國、澳洲、阿根廷和法國的乘客各一名。周一(16號)，印度的社交媒體上充斥著來自墜機現場和傑斯瓦爾拍攝的視頻及圖片。傑斯瓦爾的父親說，他自己都不忍心看這段視頻。「我只是從兒子的朋友那裏聽說了這件事，我們的生活已經被打爛了。」