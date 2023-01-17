尼泊爾空難： 印度罹難者生前機上直播，飛機墜毀一刻影片在網上瘋傳

馬亭（ Zoya Mateen）

BBC 記者發自德里

16 分钟前

圖像加註文字， 影片是遇難者之一，印度旅客傑斯瓦爾（ Sonu Jaiswal）在空難前幾秒鐘在客艙上進行現場直播的畫面。

在尼泊爾30年來最致命的空難發生後的幾個小時，有據信是機上罹難者拍攝的飛機墜落一刻的影片在網上廣傳。

有片段是遇難者之一，印度旅客傑斯瓦爾（ Sonu Jaiswal）在空難前幾秒鐘在客艙上進行現場直播的畫面。

他是來自印度加齊布爾罹難的四個朋友中的一員。他們當時正在在尼泊爾旅遊，搭上了從首都加德滿都到博卡拉的這班航班。在這段錄像中，可以看到窗外博卡拉機場附近環境，機上的乘客沒有意識到他們當時離死亡只有一步之遙。

截至目前，機上的72名人無人生還。

從直播影片中可以看到，飛機輕輕飛過棕色的田野上零零散散的蜂窩狀的建築物上，之後，攝影者反轉鏡頭，拍下自己微笑的畫面，又把鏡頭轉向飛機上的其他乘客。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 一架載有72人的飛機於2023年1月15日在尼泊爾中部的機場附近墜毀，目前已確認有至少68人死亡。這是該國約30年來最嚴重的空難，當地已派出軍隊與救難人員前往現場。

以下面細節描繪可能會讓一些讀者感到不安。

幾分鐘過去後，傳來了震耳欲聾的撞擊聲。在幾秒內，巨大的火焰和煙霧充斥著手機屏幕，不過錄影仍持續。聽起來像是發動機的發出的尖銳聲響，以及玻璃的破碎聲，然後是視頻結束前的尖叫聲。

傑斯瓦爾的朋友和家人告訴BBC，他們在傑斯瓦爾的臉書上看到了這段視頻，證實影片真實性。他的朋友卡斯亞普（Mukesh Kashyap）說：「當飛機在塞提河附近的峽谷中墜毀時，傑斯瓦爾開啟臉書直播。」 當地記者提瓦裏（Shashikant Tiwari）也告訴BBC，卡斯亞普向他展示了傑斯瓦爾的臉書帳號上的影片，而該帳號是被設置為非公開，只開放給使用者授權的帳戶。

目前還不清楚傑斯瓦爾是如何在飛機上連上互聯網並串流直播的。

尼泊爾前立法委員沙阿（Abhishek Pratap Shah）告訴印度新聞頻道NDTV說，救援人員已經從飛機殘骸中找到了傑斯瓦爾手機。「網上流傳的（視頻片段）是由我的一個朋友發送的，他是從一個警察那裏到了得到的，是真的，」他說。

圖像加註文字， 影片是遇難者之一，印度旅客傑斯瓦爾（ Sonu Jaiswal）在空難前幾秒鐘在客艙上進行現場直播的畫面。

尼泊爾官員沒有證實這些說法，也沒有對這段直播錄像發表評論，但這段錄像可能有助於墜機調查。

這四位印度罹難者分別是賈斯瓦爾、阿比謝克、阿尼爾和維沙爾。 對他們的親人來說，這些細節都不重要了。他們說自己 「太受打擊了，不想知道這些」。「這種痛苦很難解釋，」阿比謝克的兄弟錢德拉班告訴BBC。

「政府需要盡可能地幫助我們，我們希望能找回親人的遺體。」

北方邦加齊布爾（ Pradesh state ）當局說，他們正在與這四個家庭和印度駐加德滿都大使館聯繫，盡全力提供任何協助。「我們還告訴這些家庭，若他們想去加德滿都，我們將為他們做出一切安排，」該縣縣長阿克考裏（Aryaka Akhauri）說。

在一些村民的記憶中，這四個罹難者是 「善良、愛玩的靈魂」。他們說，這場悲劇衝擊了村裏原本平靜的生活，令村民大受打擊。他們中的一些人還參加了抗議活動，要求政府賠償這些家庭。這四名男子都是20多歲至30出頭，也是多年的朋友，經常玩在一起。

當地人說，他們於1月13日前往尼泊爾，遊覽加德滿都郊區的帕舒帕蒂納特寺，這是一座宏偉的供奉印度教神的聖地。據報道，這次旅行是傑斯瓦爾的主意。作為三個孩子的父親，他想祈福，再要一個兒子。參觀完寺廟後，四人於上周日出發前往博卡拉，一個在安納普爾納山脈附近風景如畫的旅遊城市，去玩滑翔傘，之後計劃返回加德滿都。

圖像加註文字， 成群的哀悼者對空難仍感到難以置信。

「但命運對他另有安排！」傑斯瓦爾的一位不願透露姓名的親戚告訴當地新聞機構PTI。