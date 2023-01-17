氣候變化：石油公司對能源轉型的預測和影響

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 煉油廠排出濃煙

在人類面臨氣候變化的進程中，石油公司起到什麼樣的作用？它們是否曾預測到石化燃料對地球環境的破壞？

當前，世界各地的大型石油化工跨國企業都已紛紛表態支持能源綠色轉型，很多石化公司還在開發新能源方面投入巨資。

由於目前全世界仍主要依賴石化能源發展經濟，維持人類社會運行，所以，石化能源公司仍然在社會經濟生活中發揮重要甚至的關鍵作用。

2023年聯合國氣候變化大會COP28將在石油大國阿聯酋舉行。而阿聯酋提名該國石油公司董事長出任大會主席。石化公司在目前世界仍擁有的影響力也可由此窺見一斑。

但批評人士擔心，石油公司可能因為自己的利益而不顧全球利益。

在2023年初，一項發表在學術期刊《科學》上的科學研究調查再次將這種擔心推到公眾面前。

秘而不宣？

研究人員聲稱，世界上最大的石油公司之一早在1970年代就凖確預測了氣候變化將如何導致全球氣溫上升。

他們表示，埃克森美孚的研究預測了燃燒化石燃料將如何使地球變暖，但該公司公開否認了這種聯繫。

學者們分析了已公開的該公司內部文件中的數據。

埃克森美孚否認上述有關指控。

該公司對BBC新聞部表示，這個問題近年來多次出現，在每次他們的答案都是一致的，即那些談論「埃克森美孚密而不宣」的人得出的結論是錯誤的。

包括埃克森美孚在內的公司通過銷售化石燃料賺取了上百成千億美元，這些化石燃料釋放出科學家，政府和聯合國現在認為導致了全球變暖的排放物。

這一研究結果表明，埃克森美孚的預測往往比世界一流的美國國家宇航局的科學家更凖確。

圖像來源，Geoffrey Supran/Naomi Oreskes 圖像加註文字， 研究人員聲稱，世界上最大的石油公司之一埃克森美孚早在1970年代就凖確預測了氣候變化將如何導致全球氣溫上升。埃克森美孚否認有關指控。研究人員出示的圖表中紅色線代表人類工業化以來氣候變化對地球溫度的實際影響，淡黑色實線則是埃克森美孚1970年代的建模預測，其中一條與紅色線完全重疊。

哈佛大學科學史教授納奧米·奧萊斯克斯對BBC新聞部說：「這確實說明了埃克森美孚領導層的赤裸裸的虛偽，他們知道自己的科學家正在做這種非常高質量的建模工作，並且可以獲得這些有限範圍了解的信息，但同時告訴我們其他人氣候模型是胡扯。」

有關研究論文的共同作者、邁阿密大學環境科學與政策副教授傑弗里·蘇普蘭說，這個發現抓了一個「現行證據」。

他說：「我們的分析讓我們第一次真正了解到埃克森美孚所知道的數字，即燃燒他們的化石燃料產品將使地球每10年變暖約0.2攝氏度。」

他說，研究人員以前從未量化過埃克森美孚文件中的科學證據。

作為對上述指出的回應，埃克森美孚指出，2019年美國法院的一項裁決得出結論：「埃克森美孚高管和員工一致承諾以最全面和細緻的方式嚴格履行職責。」

該公司一位發言人說：「埃克森美孚致力於參與為氣候變化及其帶來的風險提供解決方案。」

而蘇普蘭教授將埃克森美孚的工作與1988年敲響氣候警報的美國宇航局的詹姆斯·漢森的工作進行了比較。他說，埃克森美孚的出色的氣候模型至少在性能上可與現代歷史上最有影響力和最受尊敬的氣候科學家之一的工作相媲美。

奧萊斯克斯教授認為，調查結果顯示，埃克森美孚「故意誤導」公眾和政府。她解釋說：「他們掌握了所有這些信息，但他們在公開場合說了大相徑庭的話。」

此前的調查已經發現了埃克森美孚的有關文件，這些文件表明該公司試圖傳播對科學的懷疑。 一份內部論文闡述了關於溫室效應問題「埃克森美孚的立場，強調科學結論的不確定性」。

這項發表在學術期刊《科學》上的研究還表明，埃克森美孚對如何減少排放進行了合理的估計，以避免在全球變暖2攝氏度或更高的世界中受到氣候變化的最壞影響。

他們的科學家也正確地拒絕了冰河時代即將到來的理論，而其他研究人員仍在爭論這一前景。

司法審判

2015年記者們發現證據表明埃克森美孚了解氣候變化，但被埃克森美孚指責為"挑選"真相。這之後，奧萊斯克斯教授和蘇普蘭教授在進行了上述研究，他們分析了在1977年至2014年間在埃克森和埃克森美孚的100多份出版物中繪製的科學數據，以計算該公司科學家對全球氣溫上升的預測。

奧萊斯克斯教授表示，這表明該公司在內部使用氣候科學研究，但當公開有關數據時稱這些模型為「投機或糟糕的科學」。

上述調查結果增加了該公司對氣候變化到底了解多少實情的持續壓力。活動人士聲稱，該公司傳播錯誤信息以保護其在化石燃料方面的商業利益，並正在多家美國法院起訴。

5月份，美國馬薩諸塞州一家法院裁定，埃克森美孚必須因受到在氣候變化問題上撒謊的指控而接受審判。