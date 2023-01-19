中美關係：耶倫與劉鶴首次面談強調「管控分歧」 談及美方對華技術政策

1 小时前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 耶倫與劉鶴首度當面會談 望化解分歧加強合作

在美中兩國尋求緩和關係之際，美國財長耶倫（Janet Yellen）與中國國務院副總理劉鶴周三（1月18日）在瑞士蘇黎世會晤，兩人同意加強宏觀經濟和金融方面的溝通，中方提及美方對華技術政策的影響。

這是疫情後耶倫與劉鶴首次面談，會談約兩個半小時。

中國商務部表示，兩人進行了專業、深入坦誠及務實的交流，會談富有建設性，中方表達了對美國對華經貿和技術政策的關切，希望美方重視這些政策對雙方的影響，雙方同意經貿團隊在各個層級繼續保持溝通交流。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國財長耶倫（Janet Yellen）與中國國務院副總理劉鶴周三（1月18日）在瑞士蘇黎世會晤。

拜登政府去年10月公布半導體出口管控命令，以限制中國獲得先進晶片。華盛頓並游說日本和荷蘭配合美國主導的技術出口管制。此前，特朗普政府對華為等中國科技企業實施限制措施，切斷從商業渠道獲得芯片的能力。

值得注意的是，耶倫在會談後，美國財政部的聲明並沒有提及美國對華技術政策。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 這是疫情後耶倫與劉鶴首次面談，會談約兩個半小時。

美方聲明形容會談坦誠、實質、具建設性，雙方同意就宏觀經濟和金融議題加強溝通，對全球經濟運作非常重要。此外，兩人同意加強關於氣候金融方面的合作。

兩國聲明都指出，期待對方前往本國訪問。美方指，耶倫希望在不久的將來訪問中國並歡迎劉鶴訪問美國，但聲明沒有透露具體日期。中方則表示歡迎耶倫今年適當時候訪問中國。

「管控分歧」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 兩人在面對面會談前會見傳媒， 皆提到要「管控分歧」。

兩人在面對面會談前會見傳媒， 皆提到要「管控分歧」。

耶倫說，面對複雜的全球經濟前景，世界上最大的兩個經濟體「迫切需要」就全球宏觀經濟和金融問題密切溝通。「雖然我們有分歧之處，我們會直接轉達，我們不應容許誤解，特別是因缺乏溝通而產生的誤會，使我們的雙邊經濟和金融關係不必要地惡化。」

劉鶴表示，中美兩國要就包括氣候變化和經濟在內的問題進行「認真的溝通」和協調。「我們確實認為，我們必須始終牢記大局，努力適當地處理我們的分歧，並尋求共同點。」

去年11月，美國總統拜登和中國國家主席習近平在印尼峇里島G20峰會期間「破冰」會晤，同意兩國要加強溝通合作。