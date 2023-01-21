農曆新年獲美國加州列假期 亞裔在仇恨浪潮中感鼓舞

Sam Cabral

BBC News

31 分钟前

圖像來源，Norman Fong 圖像加註文字， 2020年方牧師參與三藩市農曆新年慶祝活動

巷子已經打掃乾淨，大紅燈籠高高掛，方諾曼牧師（Reverend Norman Fong）正在尋找麥克風。

他現年71歲，在三藩市唐人街「華埠」長大，20年來主持當地一年一度的新春巡遊——但今年不一樣，這是農曆新年首次成為加州的官方假日。

為期兩周的慶祝活動於周日拉開帷幕，農曆年在中國、東亞和世界各地有數百萬人慶祝。

「這是（關於）人與人之間的關係，互相寬恕，它幾乎帶有宗教性的，因為它是你生活的一個新開始，」方牧師說。「你希望每個人，甚至是你的敵人，都能得到和平、愛和新氣象。」

美國各地向來都有新春慶祝活動，但今年是首次獲得州政府的承認。

加州政府僱員不會獲得帶薪休假，但在疫情後反亞裔仇恨情緒浪潮中，春節假期被視為團結聲援的姿態。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國亞裔反歧視：「亞裔女性不柔弱、膽小、沉默」

在2020年3月至2022年期間，倡議組織「停止反亞太裔」（Stop AAPI Hate）收到近11,500宗針對亞裔的仇恨報告，從口頭騷擾到暴力毆打不等。

該組織的報告顯示，超過三分之一（4,333宗）發生在加州，該地區有600多萬亞裔居民，某種程度成為了仇恨事件的集中地。

該組織聯合創辦人庫爾卡尼（Manjusha Kulkarni）表示，儘管仇恨事件不再是新聞頭條，但亞裔美國人，尤其是老人和女性，仍然感到「沒有安全感，失去了歸屬感」。

她說：「加州（對農曆新年）的宣言，真的讓我們知道，我們的族群值得被看到和聽見，我們值得慶祝。」

「把亞裔美國人的經歷正常化，作為更廣泛的美國經歷的一部分，並且不再排擠和漠視我們的社區，這都非常重要。」

圖像來源，Norman Fong 圖像加註文字， 方牧師在唐人街參與反歧視集會

三藩市唐人街的慶祝活動，是文化融合的典型例子。

根據其網站，新春慶典有花車和樂隊巡遊，會放鞭炮，還包括唐人街小姐選美、籃球賽和青年會的跑步賽，該活動每年吸引300萬現場觀眾和電視觀眾，被視為亞洲以外最大的同類集會。

加州其他地方也有大量慶祝活動，聖何西有書法、卡拉OK和武術表演，洛杉磯的蒙特利公園將把市中心變成狂歡地帶，裏面有食品攤位和遊樂設施。

在南部城市帕薩迪納（Pasadena），來自香港的範樂雯（音譯）很想念家鄉熱鬧喜慶的過年氣氛。

這位36歲的美食博主凖備了蘿蔔糕和湯圓，在家裏貼上紅色揮春和擺放蘭花，以示吉祥。

她說家人離她很遠，但「當我參加新年傳統活動時，我覺得我離他們近了」。

圖像來源，Lok Man Fan 圖像加註文字， 來自香港的範樂雯（右）與丈夫一起慶祝新春

她認為，疫情期間冒起的反亞裔仇恨事件，激發了亞裔社區的活力，許多人希望提升社群的能見度，公開擁抱自身的根，並宣揚自己的歷史文化。

「我們可以當美國人，也可以擁抱自己的文化，兩者可以共存，」她斷言道。

但方牧師說，亞裔和非亞裔社區之間慢慢相互理解，但這個過程並不容易。

他父親於1919年移民到美國，當時禁止大多數中國勞工進入美國的聯邦法律《排華法案》全面實施，他父親經常面臨種族歧視。

方牧師自己也回憶說，他中學時曾被一幫意大利青少年毆打和「折磨」，他們叫他「中國佬」，認為唐人街正在侵佔他們鄰近的社區。

但他把自己傾注在養育他的社區中，他是唐人街長老教會的牧師，這是美國最古老的亞洲教會。

他執掌華協中心（Chinatown Community Development Center）三十年，通過開發可負擔房屋、推動防止逼遷保護等，幫助亞裔居民和企業保持活力。

在他被意大利人毆打後的幾十年後，他發起了「吃麵節」，讓唐人街和鄰近的北灘意裔社區的居民，能夠進行「公平競爭」——比拼亞洲炒麵與意大利面。

「這能喚起我們對歷史和社區的熱愛，」他說，「這將讓所有美國人了解我們真正的歷史，更正面地參與（我們的文化）。」

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送虎迎兔，方牧師帶著盼望進入新的一年。

他說：「一直有兩個美國，醜陋的美國和美麗的美國，而我正在為美麗的美國而戰。」