美國蒙特瑞公園市槍擊案致10人死亡 72歲亞裔疑犯自戕身亡

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 警方正在調查，該疑犯是否在襲擊發生後30分鐘左右，還想進入第二個舞廳開火。

美國加州蒙特瑞公園市(Monterey Park)一間名為「舞星」的華人經營的舞廳在當地時間除夕夜發生槍擊事件，至少造成10人死亡多人受傷, 震驚華人社群。

洛杉磯警方證實，在舞廳開槍的嫌犯為一名72歲的亞裔男子，名為 Huu Can Tran。當地時間22日早上，該男子在警方追捕行動中，被發現在自己駕駛的車內身亡。警方初步判定他是自戕死亡。美國CNN訪問到兇嫌前妻及舞客，他們稱，兇嫌為該常客，曾在該舞廳授課並與其前妻認識。

這次襲擊是加州現代史上最嚴重的槍擊事件之一——最致命的一次發生在 1984 年，當時一名槍手在聖地亞哥附近的一家麥當勞餐廳殺死了 21 人。白宮新聞秘書讓-皮埃爾說，總統拜登已聽取簡報，並已命令聯邦調查局（FBI）支持地方當局調查。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 洛杉磯警方證實在舞廳開槍的嫌犯為一名72歲的亞裔男子，名為 Huu Can Tran。他被發現在白色車內身亡。

台灣中央社報導，舞廳周遭居民及熟識舞廳老闆人士稱，兇手犯案動機可能是來自感情糾紛。

洛杉磯華人商會主席莊佩源告訴中央社稱，該國標舞舞廳客群多半是華裔中老年人, 周遭朋友也是該舞廳的舞客。他說，這社交場合時而會有夫妻及伴侶在舞廳爭風吃醋引發衝突的傳言 。

蒙特利公園的中心，包括槍擊案發生的西加維大道，都用紅燈籠和橫幅來裝飾農曆新年。該慶祝活動是加州最大的春節慶祝活動之一，每日吸引了數萬人參加。

原計劃有兩天的慶祝活動取消了。舞廳附近的大部分地區已被封鎖。警方正在調查同一疑犯是否在襲擊發生後30分鐘左右，還想進入第二個舞廳開火。據警方稱，他攜帶的武器被第二個舞廳的人從他身上搜出。該市警長說，這絕對是調查重點。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國科羅拉多夜店槍擊案 至少5死25傷

加州「小台北」

有襲擊發生時在現場的人告訴媒體，他們聽到了以為是煙花的聲音。「我認為與農曆新年有關，」35 歲的Tony Lai 告訴美聯社。還有一名目擊者稱，三個人跑進他的餐廳，並要他鎖上門。三人稱，有一名手持機關槍的男子在開火。社交媒體上流傳的視頻顯示，警察和消防員正趕往救治受害者。臨近的阿罕布拉市市長佩雷斯 (Sasha Renée Pérez) 表示，悲劇發生在農曆新年的周末，「特別悲慘」。「居民應該與家人、朋友和愛人一起慶祝——不要害怕槍支暴力，」她說。

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自1970年代起，蒙特瑞公園市開始有許多台灣移民居住，因此該地有」小台北「之稱。不過，之後中國移民陸續遷入，成為該社區主流 。舞廳所在的廣場被中國移民暱稱為「丁胖子」，餐館林立，是洛杉磯華人社群重要聚集地。有資料顯示，該市6萬多人有3分之2是亞裔，與台灣新北市永和市及中國大陸的泉州及潮州為姊妹市，在全美華人社群佔有重要地位。

亞裔社區再遭槍擊事件

過去亞裔社區因為治安良好 多半被認為模範社區，但美國槍枝泛濫，屢傳槍擊案件開始影響平靜的亞裔社群。 2022年5月，一位來自台灣，68的移民周文偉，在寧靜富裕的加州爾灣市一個「台語教會」開槍，震驚台灣及加州亞裔社群。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 72歲亞裔疑犯自戕身亡。

根據報導，兇嫌自稱對於台灣本土文化及台獨理念感到不滿，在周日參與禮拜後將教堂大門反鎖掃射民眾。一位台裔醫師與其扭打後中槍身亡 。該教會多半是高齡的台灣移民 。

此次蒙特瑞公園的槍擊案造成十人死亡，多人受傷的悲劇再次引發美國亞裔社群關注。

一位前往悼念，在當地中學教書的女士告訴中央社說，蒙特瑞公園市一帶非常安全，亞裔佔了多數，在這個地方教書她深感驕傲，也一直覺得社區很平靜。