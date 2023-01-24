全球人口老化及出生率暴跌：五個國家如何力挽狂瀾

佩特拉·齊維奇（Petra Zivic）

BBC新聞記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國統計局上周的數據顯示，中國人口出現了60年來的首次下降，出生率也創下歷史新低。

就在中國官方報告顯示人口60年來首次出現負增長後不久，日本首相岸田文雄也發出警告稱，日本的低出生率和人口老齡化構成了緊迫危機。

岸田文雄說：「日本正處於我們能否繼續作為一個社會運作的邊緣。」

隨著日本的出生率降至歷史新低，東京官員宣佈他們將在與兒童相關的計劃上增加一倍支出，以鼓勵人們生育更多孩子。但是，日本和中國遠非唯一遇到這些問題的國家——以下是各國如何努力提高出生率的措施。

保加利亞：長產假

33歲的博裏亞娜·安德烈耶娃·格拉瑪蒂科娃（Boryana Andreeva Gramatikova）在保加利亞生下兒子後的12個月裏，幾乎每個月都能拿到全額工資。

「在休產假的第一年，你可以獲得工資的90%，第二年你可以獲得最低工資， 」她告訴BBC。

根據世界銀行數據，保加利亞的65歲以上人口比例為22%，是歐盟中老年人口比例最高的國家之一。為了扭轉這一趨勢，該國是推出世界上最長全薪產假的其中一個國家。

圖像來源，Boryana Andreeva Gramatikova 圖像加註文字， 博裏亞娜在保加利亞生下兒子後的12個月裏，幾乎每個月都能拿到全額工資。

聯合國兒童基金會（UNICEF）有關發達國家的報告提及，只有一半國家為母親提供至少六個月的全薪假。愛沙尼亞為產婦提供最長達85周的全薪假，而美國則沒有國家帶薪休假政策。

博裏亞娜告訴記者：「有將近兩年的時間來養育孩子帶來了一種安全感；你有機會與你的孩子建立聯繫。如果你碰巧有生著病的寶寶（像我一樣），你需要在他身邊，這確實會讓你放心，因為你知道可以和他在一起，並照顧他，之後還可以回到工作崗位。」

但據聯合國分析，儘管有這項慷慨政策，保加利亞預計到2050年將失去20%或更多的人口。儘管保加利亞的產假很長，但在其他方面，這個國家對父母仍不夠友好。博裏亞娜告訴BBC：「還有很多其他問題，譬如缺乏專業的育兒幫助、低工資、高通脹、高房地產價格，以及男女薪酬差距大。」

韓國：提供可觀現金援助

雖然保加利亞正以提高產假天數，試圖提高該國的低出生率，但在亞洲，韓國正嘗試另一種不同的解決方案——發放現金。

從今年開始，韓國每個有新生兒的家庭都有資格獲得約745美元的月津貼。

提供高額補助金的原因很簡單：據韓國國家統計局數據，兩年後，預計每五名韓國人中就有一人將超過65歲。

與許多其他國家一樣，韓國過去一直努力確保其公共衛生和社會體系為人口老齡化做好凖備。但是，當韓國在2022年的生育率跌至世界最低水平時，其問題變得更加嚴重。

這就是該國政府將所謂的「嬰兒補助金」增加三倍作為回應的原因。補助金將完整提供持續一年，當孩子滿一歲時，金額減半。這個過程在接下來的每一年都會繼續。

政策制定者希望這筆現金資助能夠對韓國所走的人口發展道路產生巨大影響。

韓國衛生和社會事務研究所研究員李相林在去年對BBC韓語部表示，「在短短20年內，預計韓國將超過日本，成為世界上高齡人口最多的國家。」

日本：機器人護理師

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 機器人護理師旨在對行動不便的人提供支援，而這與老年問題密切相關。

日本以熱愛科技而聞名，因此向機器人尋求幫助來應對該國的人口老齡化也就不足為奇了。

據世界銀行稱，日本勞動力的高齡化已經開始拖累日本經濟。除了計劃將兒童相關政策預算增加一倍，日本還成立新的政府機構來解決人口老齡化問題

此外，日本還一直在投資機器人，以幫助人們的晚年生活過得更輕鬆。在國家資金挹注下，日本公司一直投資並設計包括狗和毛茸茸的海豹在內的護理機器人，以幫助護理人員工作。

這些機器人經過精心設計，可以遠程監視使用者、對話並協助老人移動。

中國：扭轉「獨生子女」政策

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北京將提高生育率列為優先事項，但事實證明提高生育率比降低生育率更難。

自2016年取消備受爭議的「獨生子女」政策，並允許已婚夫婦生育兩個孩子以來，中國政府一直在提供稅收減免和更好的孕產婦保健服務。中國國家主席習近平在2022年11月將提高生育率列為優先事項，但事實證明提高生育率比降低生育率更難。

2023年，中國人口60在過去十年來首次負增長，平均每1000名居民當中有6.77個新生兒降生。

習近平承諾他的政府將在中國「奉行積極主動的國家戰略」以應對中國的人口老齡化。但是，未來看起來並不明朗。根據聯合國預估，本世紀15至64歲中國人的數量將減少60%以上。

人們擔心，勞動力的老齡化可能會影響中國經濟很大，而中國經濟放緩都會對全球產生衝擊。

新加坡：終身學習

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新加坡是世界上另一個老齡化速度最快的社會之一。

為了幫助勞動力應對人口老齡化的挑戰，政府已經在終身學習計劃上進行投資。

據世界銀行稱，一些大學為其校友提供與行業相關的課程，從畢業時算起，最長可達20年；還有一些大學為校友提供學分，以抵消與新興技能相關的課程費用。

新加坡人還可以使用國家長壽保險年金計劃，該計劃為退休國民每月支付相關年金，直到他們生命結束，同時減輕人們退休資源耗盡的風險。

新加坡政府說，「無論你活多久，都不必擔心。」