俄烏戰爭：德國向烏克蘭提供豹式坦克的四大關鍵問題

53 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 演習中的德國豹式坦克。

經過數周國際社會施加巨大壓力後，德國明確表示將向烏克蘭運送14輛「豹式2型」作戰坦克。

而就在德國宣佈該消息幾個小時之後，美國也宣佈將向烏克蘭運送31輛強大的主戰坦克——M1艾布蘭坦克，支持抗擊俄羅斯的入侵。

美國的決定標誌著他們立場的轉變，因為拜登政府一段時間以來一直堅持認為，重型M1艾布蘭主戰坦克將難以交付、維護成本高昂並且對烏克蘭軍隊的作戰具有挑戰性。

美國總統拜登在白宮羅斯福廳說：普京「預計我們對烏克蘭的支持會隨著時間的推移而瓦解。他錯了。他錯了。他從一開始就錯了，而且會繼續錯下去。」

拜登補充說：「我們一如既往地團結和堅定。這些坦克進一步證明了我們對烏克蘭的持久、堅定的承諾以及我們對烏克蘭軍隊能力的信心。」

圖像加註文字， 美國總統拜登宣佈，美國將向烏克蘭運送坦克，如果俄羅斯軍隊返回俄羅斯，戰爭將於今天結束。

德國生產了歐洲絕大多數的現代重型坦克——「豹2」，其中約有2000輛分佈在歐洲盟國。而且德國擁有這些坦克的所有出口許可證。

德國的這一決定意味著其他擁有德國製造坦克的歐洲國家在徵得德國同意之後也將被允許向烏克蘭運送德制坦克。

圍繞德國同意向烏克蘭提供作戰坦克問題，BBC中文梳理以下四個看點：

國際反應

烏克蘭總統澤連斯基對拜登稱將提供M1艾布蘭坦克的決定表示讚賞，稱「這是通往勝利之路的重要一步」，並在推特上宣稱「自由世界前所未有地團結在一起」。

烏克蘭總統澤連斯基在與德國總理通電話時，對德國表示感謝。澤連斯基總統還在推特上表示：「德國主戰坦克，進一步擴大國防支持和培訓任務，為合作伙伴提供類似武器開了綠燈。剛剛在與奧拉夫·肖爾茨的通話中聽說了這些重要又及時的決定。衷心感謝肖爾茨總理和我們在德國的所有朋友。」

波蘭總理馬特烏斯·莫拉維茨基將德國這一決定稱為「阻止俄羅斯的一大步」。

北約秘書長斯托爾滕貝格對德國的決定表示歡迎，他表示：在俄羅斯戰爭的關鍵時刻，這些坦克可以幫助烏克蘭保衛自己，贏得勝利，成為一個獨立國家。

英國首相蘇納克也對德國的決定表示歡迎。蘇納克表示，這將增強烏克蘭的防禦能力，「團結一致，我們能加速各方努力，確保烏克蘭打贏戰爭，獲得長久的和平。」

但是，克里姆林宮表示此舉「極其危險」。俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示。德國向烏克蘭提供坦克的決定證實了她所說的西方針對莫斯科的「有預謀的戰爭」。

BBC俄羅斯事務編輯羅森博格（Steve Rosenberg）認為，俄羅斯會利用西方向烏克蘭運送坦克來大作文章。「但根據克里姆林宮構建的敘事，在這場衝突中，西方是侵略者；俄羅斯當局希望俄羅斯人民相信，在烏克蘭，美國領導下的北約正在向莫斯科發動戰爭。」

德國內部有何看法？

BBC柏林記者達米恩·馬基尼斯（Damien McGuinness）分析：

幾個月來，向烏克蘭派遣德制坦克的問題一直是德國政治中最具爭議的話題之一。

鑒於德國20世紀的痛苦歷史及其對過去戰爭罪行的現代責任感，許多德國人一想到德國製造的坦克要開進納粹曾經犯下暴行的地區就很不舒服。

但同樣多的德國選民希望對烏克蘭提供更多軍事支持，並對德國總理奧拉夫·肖爾茨在這個問題上的猶豫不決感到憤怒。德國內部激烈的辯論使國家分裂，議會分裂，甚至政府也分裂。

現在，肖爾茨算是團結了主流政治。除了極右翼和激進的左翼之外，大多數政治家都歡迎總理肖爾茨運送德國坦克到烏克蘭的舉動。

但肖爾茨總理現在面臨的難題是如何贏得選民的支持，因為他們擔心向烏克蘭無休止地增加武器裝備支持可能意味著戰爭已經失控。

德國為何改變初衷？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 經過數周國際社會施加巨大壓力後，德國明確表示將向烏克蘭運送14輛「豹式2型」作戰坦克。

過去幾個月來烏克蘭一直要求得到西方的坦克，說迫切需要這些坦克，增強部隊的火力和機動性，從而突破俄羅斯的防線，奪回東部和南部的被佔領土。

德國總理肖爾茨在議會講話中表示：「國家邊界不能通過武力改變。正是因此我們與伙伴國家合作，向烏克蘭提供支持是正確的。」

他說：「在我們國家，有一些公民在擔心。我想對這些公民說。相信我! 相信聯邦政府！」

在被問及德國此時做出如此決定難道就不怕被視為挑釁時，肖爾茨回答說：「德國單獨行動是一個嚴重的錯誤，我們必須與我們的伙伴和盟友進行協調。我從未使用過『挑釁』一詞。俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭才是挑釁」。

BBC在柏林的記者達米恩·馬基尼斯（Damien McGuinness）分析認為，在周三德國議會辯論向烏克蘭提供坦克的過程中，「最令人驚訝的是，肖爾茨的中左翼社會民主黨和他的聯盟伙伴綠黨都在鼓掌和點頭表示支持。」

「這兩個政黨都有和平主義的根基，傳統上認為，和平只能與俄羅斯一起合作實現，而不是與俄羅斯對著幹。但這種想法直到俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後已經不再。」

「這顯示出德國在過去一年中的變化有多大。」

BBC歐洲事務編輯卡提亞·阿德勒（Katya Adler）分析認為，「作為兩次世界大戰的侵略者，許多德國人對德國成為烏克蘭作戰坦克的主要提供者持謹慎態度。」

「德國總理肖爾茨在俄羅斯入侵烏克蘭後不久宣佈的「轉折點」具有巨大的意義，不僅對德國本身乃至整個歐洲來說都意義重大。

柏林當時承諾將大規模投資改善過時落伍的軍隊，並在歐洲防務中發揮更積極的作用。這標誌著柏林徹底擺脫勒二戰後的膽怯和傾向於由盟國主導安全事務的做法。「

哪些國家向烏克蘭提供了支持？

自去年俄羅斯開始入侵以來，有數十個國家向烏克蘭提供了軍事裝備。

但烏克蘭在凖備應對俄羅斯的新攻勢時，也提出了對更先進武器的要求。這些要求現在得到了幾個西方盟國的滿足。

德國計劃最初運送14輛豹2型A6坦克，這是一種主戰55噸的坦克，射程約為500公里。該坦克的速度和易用性被視為對烏克蘭有利。

德國還允許其他歐洲國家提供他們的德制豹2型坦克。

與此同時，據報道，美國計劃派遣大約30輛M1艾布蘭坦克，但這是一種需要廣泛培訓才能操作的高科技主戰坦克。這種重型車輛是世界上最現代化的作戰坦克之一。

拜登政府官員本周曾告訴記者，美國可能需要幾個月、甚至可能是幾年時間才能交付這些坦克。美國表示，正在評估烏克蘭的長期國防需求。美國剛剛宣佈將向烏克蘭運送31輛強大的主戰坦克，這一決定意味著美國已改變了立場。