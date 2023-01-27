代孕：懷名人的孩子是什麼感覺？

梅加·莫漢（Megha Mohan）

BBC性別與身份認同議題記者

1 小时前

圖像加註文字， 莎娜·聖克萊爾

越來越多的名人選擇通過代孕生孩子，並公開談論此事。娜奧米·坎貝爾（Naomi Campbell）、樸雅卡·喬普拉（Priyanka Chopra）、埃隆·馬斯克（Elon Musk）和金·卡戴珊（Kim Kardashian），之後還有帕麗斯·希爾頓（Paris Hilton）。但是做名人的代孕者是什麼感覺？莎娜·聖克萊爾（Shanna St.Clair）有兩次截然不同的經歷。

莎娜的手機閃了一下，是凱瑟琳。

莎娜記得，她連招呼都沒打就開始說了：「聽著，我想在你在新聞上看到前告訴你。我用了另一個代孕媽媽，她剛剛生了孩子。」

莎娜坐下讓自己鎮定下來。這是她懷上凱瑟琳孩子的最初幾周，不過凱瑟琳現在又有了一個孩子。她不是凱瑟琳找的唯一的代孕媽媽。這意味著什麼？凱瑟琳還想要莎娜懷的孩子嗎?

「我希望你早點告訴我，」莎娜鼓起勇氣說，「明天我做體檢後我們再談好嗎？」

凱瑟琳同意了，掛了電話。

數個小時後，莎娜給凱瑟琳發了短信。

「聽到這個消息我有點吃驚，但我為你感到高興。享受你的寶貝。等我檢查完再談。」

凱瑟琳沒有回答。第二天她也沒有打電話來。

莎娜在一篇雜誌文章中發現了代孕的世界。當她的三個孩子在美國賓夕法尼亞州鄉下的家庭農場外面玩耍時，她喝著熱飲，全神貫注。

她了解到「傳統代孕者」，這些女性的卵子與精子提供者的精子受精然後懷孕，以及「妊娠代理孕母」，這些代孕母親被植入他人受精卵。

她發現了「商業代孕」和「利他代孕」之間的區別。商業代孕是指女性有償懷孕。

該文章贊成代孕。它認為，即使是商業代孕也是對單身父母、不孕夫婦和想要自己親生孩子的LGBT（男同性戀、女同性戀、雙性戀與跨性別等）家庭的一份禮物。

對莎娜來說，她突然靈光一閃。

她剛滿30歲，輕鬆懷孕了三次。她和丈夫都不想再要孩子了。

「我可以成為妊娠代理孕母，」她想。

為了加入代孕機構，莎娜和她的丈夫填寫了成堆的調查問卷。莎娜說，他們接受了心理學家和醫生的評估，並與律師進行了數十次會議。

幾周後，她接到了一個電話。一對名人夫婦詹妮弗和馬克讀了她的資料，想在紐約和他們見面。

莎娜立刻和他們熟絡起來。

「他們都是好人，」她說，「他們努力去了解我的生活，了解我的孩子們。」

莎娜的報酬將包括去試管嬰兒診所的旅費、酒店、燃料、食物以及她在懷孕期間作為理髮師的日常工作中失去的所有收入。在三年的時間裏，她收到了5萬美元。

她試了好幾次才懷孕。當她分娩時，詹妮弗和馬克握著她的手，哭著感謝她給他們的新家庭。

所以，幾個月後詹妮弗打電話來，問她能不能把她介紹給凱瑟琳，莎娜同意了。

凱瑟琳出身名門。多年來，她一直想要一個自己的孩子，在聽到詹妮弗的成功經驗後，她想和莎娜聊聊。

「回想起來，第一次電話談話出現了危險信號。」莎娜說。

莎娜回憶說，凱瑟琳建議他們繞過代孕機構，以節省費用，只需要讓他們的律師起草一份合同。

「然後她說，因為我為詹妮弗代孕時已經通過心理評估，我不需要再做一次。」

莎娜同意試三次。

首先是一個叫做「循環」的過程，即代孕者和卵子捐贈者通過每天注射激素來同步她們的經期。然後，莎娜和她的丈夫親自前往試管受精診所，在那裏受精卵將被放置在莎娜的子宮裏。

凱瑟琳正等著他們，光彩照人，穿著漂亮。

莎娜走過去擁抱她，但凱瑟琳退縮了。她不喜歡擁抱。

莎娜說，凱瑟琳告訴莎娜，放置時她會和她在一起，但很快就得離開。她的司機會把他們送回旅館。

私下裏，莎娜想：「這不會像詹妮弗和馬克那樣。」

第一次嘗試懷孕沒有成功。第二次嘗試的前晚，凱瑟琳邀請莎娜和她的丈夫一起晚餐，並給他們講了私人飛機和設計師家具的故事。莎娜穿著黑色緊身褲和百貨公司的運動衫，坐在豪華的餐廳裏聽著，她感到很不舒服。他們毫無共同之處。

莎娜說，第二天，在生育診所，凱瑟琳手裏拿著一個藥瓶。凱瑟琳說，也許是因為莎娜太緊張了，第一次嘗試沒有成功。

她遞給莎娜一片安定片。

「不用了，謝謝，」莎娜回答。

但是凱瑟琳沒有放棄。

「她一直在說，『你有什麼問題，莎娜？一粒藥不會傷害你，』我覺得我不能爭辯，」莎娜說。

莎娜把藥丸放進嘴裏，卻趁凱瑟琳不注意時小心翼翼地扔掉了。

同樣，莎娜沒有懷孕。他們又試了一次。

圖像來源，Elizabeth Nichols 圖像加註文字， 莎娜·聖克萊爾

這一次，當他們在診所見面時，凱瑟琳大部分時間都在給母親打電話，為他們其中一所房子的室內設計爭論不休。她幾乎不跟莎娜說話。

十天後，好消息來了。莎娜的hCG（一種由胎盤產生的激素）水平表明她懷孕了。

「我很高興，」莎娜說。

另一方面，凱瑟琳沒有表現出任何情緒。

凱瑟琳告訴她，她不想太興奮，因為之前的代孕媽媽懷孕了，然後遭遇了流產。

莎娜說：「很抱歉，我不知道發生了這種事。」

「都是她的錯，」莎娜記得凱瑟琳這樣回答。

凱瑟琳說，這位代孕母親在機場等了12個小時的航班去探望身體不適的父親。

莎娜說，凱瑟琳接下來的話讓她驚呆了：「我告訴她不要旅行，但她還是去了，看看發生了什麼！死嬰。」

幾天后，莎娜的hCG水平略有下降，但醫生告訴她不要失去希望。

她打電話給凱瑟琳，她說凱瑟琳冷漠回復：「好，讓我們看看情況如何。」

世界各地的代孕

烏克蘭、哥倫比亞、墨西哥和俄羅斯允許商業代孕，但柬埔寨、印度、墨西哥、尼泊爾和泰國禁止為非居民代孕

在英國，商業代孕是非法的，所以第三方不能從配對中獲利，但支付代孕費用並不違法。從2011年到2020年，英國代孕生育的數量增長了近四倍

在美國，各州的規定不同。莎娜·聖克萊爾居住的賓夕法尼亞州允許有償和無償代孕協議，被認為對代孕友好

格洛麗亞·斯泰納姆（Gloria Steinem）和朱莉·賓德爾（Julie Bindel）等著名女權主義者認為，代孕將女性的身體商品化，讓那些通常來自貧困家庭的代孕者容易受到剝削

不久後，凱瑟琳打電話給莎娜，告訴她一個令人震驚的消息，另一個代孕媽媽剛剛生下了一個嬰兒，然後她們沉默了。

莎娜繼續她的常規檢查，每次都要開一個多小時的車去診所，不知道凱瑟琳是否還想要這個孩子。

四周後，她被告知她的hCG水平降得太低了。她流產了。

莎娜給凱瑟琳打電話，凱瑟琳沒有接，於是她發短信告訴她這個不幸的消息。

幾小時後凱瑟琳回復道：「我很快會給你打電話的。」

幾天后，她沒有。所以莎娜又給她發了信息。

「嗨，我希望你和孩子都好。我要把剩下的賬單轉發給你嗎?」

凱瑟琳回復了一條短信。

「莎娜，我們的關係結束了，」她說，莎娜還記得那次談話。「我對你對我孩子出生的冷漠感到震驚。把你的賬單轉發過來。」

莎娜和凱瑟琳從此不再說話了。

「現在，名人對代孕的態度可能更開放了，但這種交易已經持續多年了，」加利福尼亞一家名為Modernly的VIP代孕機構經營者阿里亞·西繆爾（Aria Simuel）說。

她和她的商業伙伴都做過代孕，所以理解其中的挑戰。

「當一位知名人士帶著業務經理、助理、安全主管來的時候，這對代孕者來說可能非常嚇人。」她說。

阿里亞說，好的中介機構會管理好這種關係，檢查代孕母親是否舒服，必要時為她辯護，還會做背景調查和心理評估。

她還說，也有一些代孕媽媽越界的例子，比如向孩子的親生父母推薦真人秀節目，或者讓他們引薦一個想為他的電影劇本籌集資金的表弟。

合同應明確表明這「不在討論範圍內」，阿里亞說。

在她與凱瑟琳合作四年後，莎娜以前的代孕機構問她是否願意被介紹給另一對夫婦。在見到他們並愛上他們後，她同意再做最後一次代孕。

這次她生了一對雙胞胎。

「我想我需要一些好東西來洗去和凱瑟琳在一起的難堪經歷，」莎娜說。

「我有過兩次美好的代孕經歷，有一次則是糟糕透頂的交易。」

現在莎娜在鎮上經營一家美髮沙龍。在吹風機的聲音中，她的客戶和她談論當地和名人的八卦，話題往往會落在生育和家庭上。

「每周我都會和那些正在努力生孩子的人交談，還有人剛剛生過孩子，有的失去了孩子，有的不能生孩子，有的說他們從來不想要孩子，有的想盡一切辦法要孩子。」莎娜說，

「代孕並不適合所有人。但對於這種私人的事情，如果參與其中的每個人都感到快樂且自主，我們就不應該評判其他人的選擇。」