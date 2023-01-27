氣候變化：英國歐洲大型金融機構向石化項目融資亮紅燈

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國歐洲的社會公眾向金融界施壓，也推動了英歐金融向綠色轉型。

在氣候變化的國際和國內壓力下，越來越多在英國和歐洲的國際大型金融機構開始加大力度減少甚至停止向新的石化項目融資。

根據2015年的《巴黎協定》，197個國家同意努力將氣溫上升控制在1.5攝氏度之內，以避免氣候變化的最嚴重影響。

專家們表示，要實現這一目標，各國必須在2050年之前實現淨零排放。

在各界的壓力下，英國與歐洲的金融機構都開始減少、甚至停止或明確承諾停止對石油、天然氣和煤碳行業的新投資。

各家銀行舉措和表態

總部在英國的匯豐銀行宣佈，該銀行不再為新的石油和天然氣田項目提供新的融資或諮詢服務。它補充表示，支持現有的高排放行業的客戶脫碳將對減排產生最重大的影響。

巴克萊銀行表示，如果企業客戶無法或不願意減少或消除排放的話，它將隨著時間的推移減少對「碳密集型」公司的支持。自2019年1月以來，該銀行沒有再為燃煤電站或綠地煤礦的開發或擴建提供貸款。

NatWest集團也表示，不再向煤炭或主要石油和天然氣生產商項目提供貸款或承銷，除非他們有符合《巴黎協定》的、可靠的過渡計劃。它表示，這導致該銀行的化石燃料融資額減少了10億英鎊。

桑坦德銀行稱，它完全致力於支持向淨零排放的過渡，並且不會為生產石油的新項目提供資金。

英國國內最大的銀行勞埃德銀行說，它將在2023年10月份停止直接融資開發新的石油和天然氣田的項目。

法國最大上市銀行法國巴黎銀行（BNP Paribas）早在2018年就表示，將不再與主要從事頁岩和油砂業務的油氣企業合作，並計劃加大對可再生能源項目的支持。

公眾批評和金融綠色轉型

國際能源署一直呼籲停止對化石燃料進行新投資，以減緩全球變暖。歐洲各大銀行在為石油和天然氣公司擴大生產提供融資方面遇到更大的公眾壓力。

英國和西歐的社會公眾對遏制氣候變化的國際努力表現出大力的支持和參與。

在英國，一項調查顯示，英國五大銀行（匯豐銀行，巴克萊銀行，桑坦德銀行，NatWest和勞埃德銀行）的客戶中有近三分之一表示，如果他們發現他們的銀行正在為化石燃料項目的擴張提供資金，他們將會更換銀行。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 著名國際影星艾瑪·湯普森（Emma Thompson）呼籲銀行停止為新的石油、天然氣等石化項目融資。

在接受調查的五家銀行中，超過85%的客戶表示，他們認為為他們開戶的銀行在應對氣候危機方面做得還很不夠。

在民眾中，很多社會名人、影視明星都為推動金融界的綠色轉型紛紛發聲。他們對金融機構為新石化項目提供融資或服務提出公開批評。

他們中的一些，包括著名國際影星艾瑪·湯普森（Emma Thompson）、著名演員、導演和小說家斯蒂芬·弗萊（Stephen Fry）等名人呼籲英國五大銀行徹底停止為新的石油、天然氣和煤炭項目融資。

綠色和平組織等企業和慈善機構也都支持了這些名人的呼籲和宣傳活動。

電視節目主持人克里斯·帕克漢姆（Chris Packham）表示，金融機構有著「巨大的倫理和道德責任」，應該開始從破壞氣候和生物多樣性的組織撤回它們的融資。

由於英國公眾對遏制氣候變化和能源綠色轉型的呼籲越來越大，社會輿論對各金融機構目前的綠色金融舉措仍不夠滿意。