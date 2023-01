日本「失落三十年」、烏克蘭獲坦克援助、美國槍擊案等本周更多重要故事

1 小时前

1. 日本「失落三十年」仍陷困境

2. 美德援助烏克蘭主戰坦克

3. 美國加州三天內三宗槍擊案

4. 農曆新年名稱爭議

網絡出現農曆新年的「名稱歸屬權之爭」,包括這個傳統節日在英語中該被稱作「Lunar New Year」,還是「Chinese New Year」?

迪士尼度假區在推特上發文時使用「Lunar New Year」,而非「Chinese New Year」,遭中國網民批評。不久後,大英博物館在網絡帖子中使用「Korean Lunar New Year」(韓國陰曆/農曆新年)也引發爭議。