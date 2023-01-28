日本「失落三十年」、烏克蘭獲坦克援助、美國槍擊案等本周更多重要故事

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圖像來源，Tomohiro Ohsumi

1991年泡沫爆破後，日本至今尚未完全恢復元氣。這個曾經象徵著未來的亞洲國家，如今面對嚴重的人口萎縮，卻仍然拒絕變革和接受外來移民。

在歐洲，俄烏戰爭傳來重要突破，德國和美國相繼宣佈將運送坦克到烏克蘭。

農曆新年之際，中國迎來疫情解封後首個春節，但在地球的另一端，美國加州接連發生多宗槍擊案，槍手和受害人不少是亞裔人士。

剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

1. 日本「失落三十年」仍陷困境

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1月9日，在日本神奈川縣橫濱，年輕女性穿著和服慶祝「成人式」。

幾十年來，日本一直在低迷的經濟中掙扎，現在面臨人口老齡化與萎縮。

但即使深陷困境，日本仍然對過去頑固地依戀，拒絕變革，社會維持著父權制，對移民的敵意也毫無動搖。

背後原因之一，是僵化的等級制度決定了誰掌握權力。目前這個以男性為主的統治階層，被民族主義和日本的特殊信念所定義。

2. 美德援助烏克蘭主戰坦克

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 德美兩國向烏克蘭提供坦克 俄方稱有關戰力被高估

一直不願提供特定武器的美國和德國，將分別向烏克蘭運送31輛美製「M1艾布蘭」（M1 Abrams）坦克，以及14輛「豹2」（Leopard 2）作戰坦克，以支持抗擊俄羅斯的入侵。

烏克蘭總統澤連斯基形容「這是通往勝利之路的重要一步」，並在推特上稱「自由世界前所未有地團結在一起」。

3. 美國加州三天內三宗槍擊案

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國加州三天兩起致命槍擊案，死者中有中國公民。

美國加州三天內發生三宗嚴重槍擊案，1月21日蒙特利公園市（Monterey Park）舞廳槍擊案11死，23日半月灣（Half Moon Bay）兩處農場槍擊案7死1傷，同日北加州奧克蘭（Oakland）一個加油站也爆發槍戰1死7傷。

在前兩宗案件，槍手和受害人都是亞裔或華裔人士。

4. 農曆新年名稱爭議

圖像來源，Getty Images

網絡出現農曆新年的「名稱歸屬權之爭」，包括這個傳統節日在英語中該被稱作「Lunar New Year」，還是「Chinese New Year」？

迪士尼度假區在推特上發文時使用「Lunar New Year」，而非「Chinese New Year」，遭中國網民批評。不久後，大英博物館在網絡帖子中使用「Korean Lunar New Year」（韓國陰曆/農曆新年）也引發爭議。

學者對BBC中文分析指，有關爭議是背後是多元文化和跨國背景下的文化敏感性問題。

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5. 中國疫情推高棺材銷售

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠衝擊下的山西農村：「去世的人太多了」

中國官方公布的新冠死亡病例都發生在醫院，但在醫療設施匱乏的農村地區，在家死亡的人大多沒有被統計在內。

BBC發現的證據表明，死亡人數相當多，而且還在不斷上升，

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