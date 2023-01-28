日本「失落三十年」、烏克蘭獲坦克援助、美國槍擊案等本周更多重要故事
1991年泡沫爆破後，日本至今尚未完全恢復元氣。這個曾經象徵著未來的亞洲國家，如今面對嚴重的人口萎縮，卻仍然拒絕變革和接受外來移民。
在歐洲，俄烏戰爭傳來重要突破，德國和美國相繼宣佈將運送坦克到烏克蘭。
農曆新年之際，中國迎來疫情解封後首個春節，但在地球的另一端，美國加州接連發生多宗槍擊案，槍手和受害人不少是亞裔人士。
剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。
1. 日本「失落三十年」仍陷困境
幾十年來，日本一直在低迷的經濟中掙扎，現在面臨人口老齡化與萎縮。
但即使深陷困境，日本仍然對過去頑固地依戀，拒絕變革，社會維持著父權制，對移民的敵意也毫無動搖。
背後原因之一，是僵化的等級制度決定了誰掌握權力。目前這個以男性為主的統治階層，被民族主義和日本的特殊信念所定義。
2. 美德援助烏克蘭主戰坦克
一直不願提供特定武器的美國和德國，將分別向烏克蘭運送31輛美製「M1艾布蘭」（M1 Abrams）坦克，以及14輛「豹2」（Leopard 2）作戰坦克，以支持抗擊俄羅斯的入侵。
烏克蘭總統澤連斯基形容「這是通往勝利之路的重要一步」，並在推特上稱「自由世界前所未有地團結在一起」。
3. 美國加州三天內三宗槍擊案
美國加州三天內發生三宗嚴重槍擊案，1月21日蒙特利公園市（Monterey Park）舞廳槍擊案11死，23日半月灣（Half Moon Bay）兩處農場槍擊案7死1傷，同日北加州奧克蘭（Oakland）一個加油站也爆發槍戰1死7傷。
在前兩宗案件，槍手和受害人都是亞裔或華裔人士。
4. 農曆新年名稱爭議
網絡出現農曆新年的「名稱歸屬權之爭」，包括這個傳統節日在英語中該被稱作「Lunar New Year」，還是「Chinese New Year」？
迪士尼度假區在推特上發文時使用「Lunar New Year」，而非「Chinese New Year」，遭中國網民批評。不久後，大英博物館在網絡帖子中使用「Korean Lunar New Year」（韓國陰曆/農曆新年）也引發爭議。
學者對BBC中文分析指，有關爭議是背後是多元文化和跨國背景下的文化敏感性問題。
5. 中國疫情推高棺材銷售
中國官方公布的新冠死亡病例都發生在醫院，但在醫療設施匱乏的農村地區，在家死亡的人大多沒有被統計在內。
BBC發現的證據表明，死亡人數相當多，而且還在不斷上升，