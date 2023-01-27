中國工程師因在美國從事間諜活動被判入獄八年

Nicholas Yong

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Reuters

一名中國工程師因在美國從事間諜活動被判入獄八年，此案與中國竊取航空商業機密有關。

美國司法部稱，31歲的紀超群（音譯）曾物色科學家和工程師，作為可能的招聘對象。

他還加入了美國陸軍預備役，並對徵兵人員撒謊。

美國當局稱，紀超群在一個重要的中國國家情報機構的指導下工作。

去年9月，他被定罪，因為他在沒有通知美國司法部長的情況下充當外國政府的代理人（間諜案中使用的一項指控），且向美國陸軍做出虛假陳述。

根據美國司法部的一份聲明，紀超群10年前持學生簽證來到美國。

他被指控向江蘇省國家安全廳提供有關八個人的信息，以進行可能的招聘。

這些人都來自中國大陸或台灣，已經入籍美國，其中一些人是美國國防承包商。

2016年，紀超群還加入了美國陸軍預備役，該計劃招募有對國家利益重要技能的外國人。美國官員表示，他在申請和採訪中撒謊，稱自己在過去七年裏沒有與外國政府聯繫過。

紀超群最終於在2018年9月被捕，此前他與一名假扮成中國國家安全部代表的美國臥底執法人員會面。

在那些會面中，紀超群解釋說，有了他的軍籍證件，他就可以參觀航空母艦並拍攝照片。他還說，一旦他獲得了美國公民身份並通過安全調查，他將去中央情報局、聯邦調查局或美國宇航局求職。

美國官員稱，紀超群打算在其中一家機構進行網絡安全工作，這樣他就可以訪問所有數據庫，包括科學研究的數據庫。

美國當局表示，紀超群接受了中國國安部一位知名官員徐延軍的指令，徐延軍是首位被引渡到美國受審的中國情報官員。

去年，徐延軍因密謀竊取通用電氣等美國航空航天公司的商業機密，被判在聯邦監獄服刑20年。

本月早些時候，通用電氣前僱員鄭曉慶（音譯）因將僱主的機密信息洩露給中國政府，在美國被判刑兩年。

去年7月，美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）表示，中國旨在「洗劫」西方公司的知識產權，這樣就可以加快自己的工業發展，最終主導重要行業。