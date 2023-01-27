烏克蘭戰爭：美國制裁幫助俄羅斯僱傭軍瓦格納集團的中國公司

16 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 瓦格納集團是俄羅斯戰爭努力的一個關鍵伙伴，數萬名瓦格納僱傭軍被派往烏克蘭

美國1月26日宣佈制裁一家中國公司。這家公司涉嫌向俄方提供烏克蘭的衛星圖像，支持了俄僱傭軍「瓦格納集團」的作戰行動。

長沙「天儀空間科技研究院」是被美國財政部制裁的16家實體之一，也被稱為 Spacety China，在北京和盧森堡設有辦事處。

瓦格納集團在烏克蘭戰爭中為俄羅斯提供了數萬名僱傭兵戰士。

美國財政部的外國資產控制辦公室在一份聲明中表示，Spacety China 已向總部位於俄羅斯的技術公司 Terra Tech 提供了烏克蘭地點的合成孔徑雷達 (SAR) 衛星圖像。

聲明稱，「收集這些圖像是為了讓瓦格納能夠在烏克蘭開展作戰行動。」美國財政部還宣佈制裁這家中國公司位於盧森堡的子公司。

制裁內容包括，不得向目標實體轉讓、支付或出口在美國的任何資產或利益。

Spacety China 尚未對美國此舉作出回應。

作為俄羅斯的親密盟友，中國一直試圖在烏克蘭戰爭中將自己定位為中立方。中國曾因拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭而受到美國及其盟國的批評。

誰是 Spacety China?

圖像來源，AFP 圖像加註文字， Spacety China 稱自己是遙感衛星及科研衛星的「引領者」

在網站上，Spacety China 稱公司「專注於SAR星座建設和SAR 衛星數據服務」，是商業化 SAR 遙感衛星及科研衛星的「開拓者和引領者」。

網站稱，天儀研究院成立於2016年，共執行14次太空任務、發射衛星25顆、商業用戶超過200家，目標是在2030年成為「世界一流的小衛星研製及數據服務商」。

SAR 是一種雷達技術，可以使用更短的天線提供更高分辨率的圖像。

據 Spacety China 網站稱，該公司的首席執行官楊峰是中國科學技術部的專家庫專家、長沙市人大代表。

網站還列出了這家公司的一些合作伙伴，其中包括國有企業中國航天科技集團和中國電子科技集團等。

瓦格納集團在烏克蘭做了什麼？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普裏戈津最著名的照片之一是他正在為普京上菜（2011年11月11日，莫斯科郊外一家餐廳）。隨後他獲得「普京大廚」這個暱稱。

去年3月，俄羅斯入侵烏克蘭不久，美國官員就表示至少有一千名瓦格納僱傭軍部署在烏克蘭東部： 「我們知道他們在那裏，」五角大樓新聞秘書約翰·柯比 （John F. Kirby）在去年3月份的簡報會上說。 「我們知道，他們想擴大在烏克蘭的存在。」

情報還說，瓦格納組織去年開始大規模招募作戰人員，因為俄羅斯在為正規軍徵兵上遇到困難。

美國國家安全委員會估計，派往烏克蘭的大約80%的瓦格納戰士是從監獄招募的。

瓦格納在俄羅斯的烏克蘭戰爭努力中發揮著關鍵作用，並積極參與了俄羅斯試圖奪取對烏克蘭東部城市巴赫穆特（Bakhmut）控制的行動。

瓦格納集團由葉夫根尼·普裏戈津（Yevgeny Prigozhin）指揮，他是俄羅斯總統普京的親密盟友。

美國為什麼加大制裁？

除 Spacety China 外，被指構成瓦格納全球支持網絡一部分的其他 15 個實體、8 名個人和 4 架飛機（其中許多位於俄羅斯）也受到了美國制裁。

其中包括設在中非的 Sewa Security Services 和設在阿拉伯聯合酋長國的 Kratol Aviation，他們被指提供飛機在中非、利比亞和馬里之間運送人員和設備。

美國財政部和國務院在26日還宣佈，將瓦格納集團定性為「重大跨國犯罪組織」。

國務卿布林肯在一份聲明中說，新的制裁意在「進一步阻礙克里姆林宮武裝其戰爭機器的能力，」並稱這一行動還能「促進對俄羅斯和其他相關侵權行為負責人的問責，對俄羅斯國防部進一步施壓。」