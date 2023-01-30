晶片大戰：日本荷蘭限制對華晶片技術出口，光刻機巨頭進一步面臨兩難

呂嘉鴻

BBC 中文記者

37 分钟前

圖像來源，ASML 圖像加註文字， EUV機的出口限制已影響到中國先進制程的發展。

農曆春節期間，美國在半導體晶片（芯片）領域對中國發起的限制進一步升級。

根據彭博社報道，美國、日本及荷蘭三國高層1月27日在華盛頓就半導體議題達成協議，日本和荷蘭將施行美國政府要求並已啟動的部分對華出口半導體設備的管制。

知情人士告訴美媒，談判就限制向中國出口先進的極紫外光刻機等產品達成協議。

其中最引人矚目的是，荷蘭光刻機巨頭艾斯摩爾（ASML，又稱阿斯麥）可能已經同意不會向中國出售製造成熟制程晶片的光刻機DUV，預計造成中國自主製造晶片的腳步減速。這也表示將擴大目前已經禁止運往中國的芯片製造設備的範圍和類別，從高階晶片設備擴大到成熟制程的中低階晶片設備。有分析說，此舉會深深打擊到中國中芯國際及華虹半導體等半導體公司。

作為製造半導體晶片的關鍵設備，光刻機一般分為三種，即最早的UV（紫外線光刻機），和後來的DUV（深紫外線光刻機）以及EUV（極紫外線光刻機），其中EUV用於7奈米及以下先進晶片製造工藝。

台北智庫台灣經濟研究院研究員劉佩真告訴BBC中文, 美國與荷蘭的協議落實對於中國半導體業的發展無疑是一大重挫。「畢竟先前EUV機的限制已影響到先進制程的發展，DUV設備的禁止將再限制中國成熟制程的產出。」

圖像來源，ASML 圖像加註文字， 荷蘭光刻機巨頭艾斯摩爾聲明稱，與美國協議正式生效前，仍需細化具體內容並付諸立法，需一定時間。

她說，台灣則可望受益於中國成熟制程擴產的進程受到阻礙，加上國際客戶對於中國產出的不確定性，因而可望有轉單的效應。預計在此波去庫存化後可看到較為顯著的轉單紅利。

不過 劉佩真也強調，日本與荷蘭半導體設備商原先出貨給中國的比重並不小，以ASML來說，中國為其第3大客戶，因此美國該如何彌補這些廠商因出口禁令導致的損失，將是此協議能否落實及持久的重點。

艾斯摩爾則提告給中國媒體財新網一份聲明中稱，與美國協議正式生效前，仍需細化具體內容並付諸立法，需一定時間。該公司稱禁令不限於先進制程的光刻系統。

彭博社資料說明，若停止向中國銷售光刻機，ASML 的銷售額可能會減少 5-10%，美商應用材料公司則有25-30% 的銷售額來自中國客戶。

荷蘭日本入團

此次協議震撼半導體界，原因首先是美國布陣拉攏國際盟友，遏止中國半導體的具體對象已從晶片（譬如施壓台灣台積電禁售高階晶片給中國）延申到生產晶片的設備。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國購買了全球生產的50%以上的晶片。

目前全球半導體設備供應商，業務規模最大的前6家分別為美商應材（Applied Materials）、荷蘭ASML（艾司摩爾）、日商東京威力科創 (TEL)、美商柯林研發(Lam Research)、美商科磊(KLA)及日商尼康（Nikon）。

2020年，在特朗普政府施壓下，上述廠商開始禁售7奈米以下的先進制程設備EUV刻光機到中國。

台灣半導體評論員許美華分析，2022年10月7日，美國進一步通過晶片法案，擴大禁令，14奈米以下的DUV刻光機都不能銷售到中國，此禁令對美國本土設備廠商立刻生效，剩下荷蘭艾司摩爾、日商東京威力科創 (TEL)、Nikon。美國因而開始軟硬皆施以貿易談判與日荷兩國協商。

分析協議結果，劉佩真告訴BBC說，這是外界可以料到的腳本，因為目前全球最大的半導體設備供應國前三名即是美國、日本、荷蘭，白宮要阻擊中國半導體業發展，「勢必早晚都會在半導體設備上下手。」

不過，荷蘭總理自去年以來已經表示，荷蘭對於美方與其協商的對華銷售禁令並不特別感興趣，同時不願意影響到荷企的正常營運。但在美國壓力下，荷蘭日本不得不入團。

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）上周則在海牙告訴媒體稱，有關半導體出口的新限制確實是個「敏感課題」，與美國的談判已經有很長時間，即便有了成果，也不能對外公開太多內容。

如何影響中國？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， ASML的EUV光刻機參加2021年11月的中國國際進口博覽會。

此外，去年底北京已向世界貿易組織提出正式投訴，批評美國以「模糊不清的國安理由」管制各國晶片進口中國，違反公平貿易，並稱美方禁令威脅到全球供應鏈正常運作。

艾斯摩爾首席執行官溫寧克（Peter Wennink）在協商前夕（1月25日）也對外表示，美國的出口管制措施反而可能會推動中國成功開發先進晶片需要技術。他認為，這是因為中國若買不到相關設備，就會自行研發。

台灣也有人抨擊美國要脅全球晶片業者違反公平貿易。譬如，陳文茜在台媒專欄稱，除了台灣及烏克蘭以外，歐洲及全世界都注意到依附美國霸權會傷害到自己的產業。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年美國通過的《晶片法案》向在美國生產半導體的公司提供 530 億美元的援助和補貼。

但歐盟（EU）執委會內部市場執委布雷頓（Thierry Breton）在華盛頓時間星期五說，他十分贊同遏止中國獲取最先進晶片的貿易戰略。

新加坡《聯合早報》引英國通信研究公司Omdia的分析稱，根據新規，日本企業仍可向中國銷售非尖端晶片產品。但是，對中國出口的下降，可能在中長期內需要增加對美、德和印度等地的出口來彌補。而且，新限制若給日企業務帶來過大的影響，日本政府及商業可能會跳出來反對；日本自民黨議員青山繁晴便強調，北京定會報復日本力挺美國主導的限制，因此日企將受影響，需物色新市場。