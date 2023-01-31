美中科技戰：美國據報停止美企對華為出口 中國譴責「科技霸權」

28 分钟前

圖像來源，Getty Images

有報導稱，美國政府已停止批准美國企業向中國科技巨頭華為出口大部分產品和技術的許可證。

與此同時，拜登政府也在繼續收緊對中國出口技術的法規與政策。

華盛頓此前曾指責華為對美國國家安全構成威脅，並與中共合作。華為和北京方面一再否認上述指控。

國際媒體中首先報導美國進一步收緊對華為出口限制的英國媒體《金融時報》報道稱，美國商務部已告知一些美國公司，將不再為向華為出口技術頒發許可證。

報導稱，此舉正值華盛頓採取行動、逐步全面禁止向中國電信設備巨頭出售美國技術之際。

美國「不斷評估政策和法規」

美國商務部發言人告訴BBC，「我們與能源部、國防部和國務院的跨部門出口管制合作伙伴密切合作，不斷評估政策和法規，並定期與外部利益相關者溝通。」

發言人還說，對與特定公司的對話或相關考量不予置評。

《金融時報》報道還援引智庫「新美國安全中心」（CNAS）的技術專家拉瑟爾（Martijn Rasser）說，華盛頓的最新舉措是「相當重要一步」。

他說，（美國）商務部的舉動部分原因是，華為公司與四年前專注5G時相比已經有了很大的變化，比如華為向海底電纜、雲計算等領域擴展業務。

圖像來源，AFP

中國譴責「科技霸權」

華為尚未對有關報道發表評論。

中國外交部發言人毛寧在1月31日的例行記者會表示，中方對有關報道表示「嚴重關切」、正密切關注有關動向。

發言人還指責美國的行為是「赤裸裸的科技霸權」。

拜登政府一直在收緊對華為的限制。華盛頓和北京之間的政治緊張在台灣問題上升溫，而世界上大多數芯片（晶片）都是台灣製造的。

10月份，美國負責工業和安全的商務部副部長艾倫·埃斯特維茲（Alan Estevez）表示，「我們正在盡一切努力保護我們的國家安全，並防止具有軍事用途的敏感技術被中國的軍事，情報和安全部門收購。」

毛寧在31日的記者會上還說，中方堅決反對美方「泛化國家安全概念」、無理打壓中國企業，她還譴責這種做法「違背市場經濟原則和國際經貿規則，有損國際社會對於美國營商環境的信心」，是「赤裸裸的科技霸權」。

華為和美中博弈

幾年來，總部位於深圳的華為一直面臨美國對5G電信設備和人工智能技術的出口限制。

2019年，在特朗普擔任總統期間，美國官員將華為公司列入所謂的「實體名單」。

這意味著美國公司需要從政府獲得出口或轉讓某些技術的許可證，特別是在擔心這些技術會被中國軍方使用的情況下。

但是，此後，包括英特爾和高通在內的一些美國公司也獲得了許可證，向華為提供與5G無關的技術。