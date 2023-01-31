全球投資競爭：英國是否已經落後

27 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 對推進能源轉型、對綠色能源產業的投資是全球投資競爭中的重要領域。

BBC經濟事務編輯費薩爾·伊斯蘭（Faisal Islam）分析2023年開端全球投資競爭格局，並質疑英國是否已經在全球的投資爭奪中落後。

當美國國會去年夏天通過拜登總統的《降低通脹法案》時，該法案似乎是建立在良好的意圖之上的。該法案旨在促進美國的綠色經濟和應對氣候變化，包括為購買電動汽車和其他環保產品提供數十億美元的補貼。

但是，這些補貼只提供給購買美國製造產品的消費者，有關的規定激怒了許多歐洲國家。他們認為這是一種偽裝的企圖，通過吸引歐洲公司將工廠遷往美國，從而來搶奪包括英國在內的歐洲高科技製造業份額。

歡迎關注全球綠色技術主導地位的競賽，在這場競爭中，地球的未來和全球經濟與一場潛在的風險地緣政治遊戲交織在一起。

美國和歐盟爭執不下，但一些東亞國家也在表達他們的不滿，一些英國商界人士想知道英國在這個日益擴大的爭吵中究竟處於什麼位置。

雖然大多數國家都在補貼綠色技術，但拜登專門針對北美製造的汽車提供資金，這嚇壞了許多盟友。購買在美國組裝的乘用車的人現在有資格獲得高達7千5百美元（約6千英鎊）的稅收減免。

買歐洲的？

許多歐洲公司都在拜登公布的《降低通脹法案》時宣佈的美國汽車生產投資者名單上。但受影響的不僅僅是汽車業。

挪威化肥製造商Yara的老闆霍爾斯特告訴BBC：「美國正在建立一個投資體系，為碳封存提供獎勵，並為轉向綠色製造提供獎勵，以真正激勵和推動投資的水平。」

但他表示，現在許多（歐洲）公司都在問：這對歐洲企業有什麼好處？歐洲企業正在不停關閉，把新的投資投向美國。

與此同時，法國財政部長布魯諾·勒梅爾告訴BBC：「我們不應該低估《降低通脹法案》的影響......法國總統馬克龍已經非常清楚……首先，我們希望從美國政府那裏得到一些讓步。我們是朋友和盟友，所以我們希望獲得一些豁免照顧。」

勒梅爾表示，他將很快與德國同行一起前往華盛頓表達這些擔憂。事實上，德國總理舒爾茨已經與美國高級參議員和國會議員就《降低通脹法案》進行了直接討論。

勒梅爾也不排除歐洲推出自己的「購買歐洲產品」綠色科技補貼作為回應美國舉措的想法。

他表示，每個人心裏都明白，在綠色產業這樣的戰略部門，總需要找到的某個時機，需要更多投資並進行某種歐洲式產品回購。

傳統上，愛爾蘭的領導人利奧·瓦拉德卡是美國在歐洲最親密的盟友，而瓦拉德卡更為坦率。他表示，愛爾蘭對美國的《降低通貨膨脹法》並不滿意。

瓦拉德卡表示，歐盟必須對美國的舉措做出回應，這幾乎肯定會涉及向歐洲企業提供國家援助和補貼。困難在於這樣的話，歐美最終會陷入一場補貼戰，一場補貼競爭。

顯而易見的是，歐盟即將對美國的大規模吸引投資計劃做出回應，儘管歐盟成員國也擔心引發貿易戰。白宮也意識到了這些問題，並成立了一個美歐工作組來考慮這些問題。

英國的立場如何？

英國在上述競爭中的立場不太確定。

雖然英國廣播公司BBC了解到，英國商業和貿易部長們都向美國同行提出了他們的擔憂，但他們的確切要求尚不清楚。英國商務大臣格蘭特·沙普斯表示，英國不需要美國式的一攬子綠色激勵措施，因為英國已經「在這場遊戲中處於領先地位」。

他告訴BBC，實際上，英國已經進行了投資以獲得可再生能源，這就是美國《降低通貨膨脹法案》的全部內容。英國十年前就做到了這一點。

沙普斯說，這就是為什麼英國不僅擁有世界上最大的海上風電場，還擁有第二大，第三，第四，還有另一個更大的風電場。

他還相信，綠色投資的問題最終可能會成為歐盟和美國的一場瓜分，英國不會在這個問題上被忽視。

他說，他與拜登的氣候特使約翰·克里進行了交談，沙普斯表示，美國正在做的大部分事情都是受歡迎的。實際上可能影響英國的那部分是保護主義的部分，它們是這項新法案需要摒棄的一部分內容。

美國方面怎麼想？

按照英國政府領導人目前的說法是，他們與美國同行討論了美國《降低通脹法案》後，認為這完全是意外，在起草這項立法時，美國「只是忘記了」歐洲，並在經濟上對歐洲進行了「半侵略」。

令歐洲人放心的是，這一切都是為了針對中國，而不是歐洲。但毫無疑問的是，歐洲主要製造商正在日益關注這個涉及歐洲利益的問題。

一位歐洲領導人表示，雖然淨零排放的需求確實傾向於要求歐洲在歐洲本土完成更多產品製造，北美也是如此，但有一條紅線不應該被越過。

他告訴BBC，如果歐洲的出口生產、投資和就業開始跨過大西洋向北美那一邊遷移，問題可能會變得棘手。

還有人擔心這種競爭並不會因為「綠色技術」而結束。新冠疫情引發的供應鏈瓶頸促使各國重新考慮對東亞（而不僅僅是中國）製造的依賴。

歐盟和美國正在展開建設用於生產微芯片的新設施，主要的西方科技製造商都得到了巨額補貼。歐洲稱之為「戰略自主」，美國人稱之為「加固朋友圈」或恢復對友好國家的供應鏈。

它標誌著在許多行業正在經歷巨大變革的時候，大量投資流從現有國家或地區轉移出去。

這個過程可能會改變一代人的世界製造業格局。

英國企業界的一些人擔心，歐盟和美國不僅會瓜分電動汽車投資，還會瓜分微芯片和其他關鍵技術投資。