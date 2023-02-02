美國FBI搜查拜登度假屋：律師稱未在特拉華州住所找到機密文件

16 分钟前

圖像來源，Getty Images

美國總統拜登的律師表示，聯邦調查局（FBI）在搜查他位於特拉華州霍博斯的家時沒有發現機密文件。

拜登的律師在一份聲明中表示，周三的搜查是在總統的「全力支持」下「計劃的」。

此次近4個小時的搜查涉及對機密文件處理的更廣泛調查。

聯邦調查局尚未對此次搜查發表評論。由於這是雙方同意的，所以沒有搜查令。

拜登的律師鮑勃·鮑爾（Bob Bauer)表示，為了「行動的安全和完整性」，搜查是「在沒有事先通知公眾的情況下」進行的。

鮑爾表示，搜索從當地時間8點30分到12點，「沒有發現帶有機密標記的文件」。

鮑爾還說，有一些似乎是拜登2009年至2017年擔任副總統期間的「材料和手寫筆記」，被帶走進行「進一步審查」。

這是去年11月華盛頓特區賓夕法尼亞大學拜登外交與全球參與中心辦公室發現機密文件後，在多個地點進行的一系列搜查中的最新一次。這在當時並沒有公開。

在去年12月和今年1月進行的搜查中，拜登位於特拉華州威爾明頓的另一處住所被發現了更多文件。

雖然僅在1月份的搜索中就發現了至少12份機密文件，但目前還不清楚被發現的機密文件的確切數量。

拜登表示，他的團隊做了「他們應該做的事情」，立即通知了官員，他們正全面配合調查。

在1月的第一次搜查之後，拜登告訴記者，這些文件被鎖在一個車庫裏。

「它們又不是放在街上，」他說。

這次最新搜查的前一天，特別檢察官羅伯特·胡爾（Robert Hur）正式開始監督對這些文件的調查。

美國前總統特朗普和前副總統邁克·彭斯也因機密文件而陷入爭議。

在彭斯的案件中，根據他的律師發給國家檔案和記錄管理局的一封信，在他位於印第安納州卡梅爾市的家中發現了「少量帶有機密標記的文件」。1月19日，聯邦調查局從該物業的一個保險箱中找到了這些文件。1月23日，又有兩箱文件被送到了國家檔案館。

2022年8月，對特朗普佛羅里達州海湖莊園的搜查中國發現了數十個箱子和約1.1萬份文件，其中約100份帶有機密標記。

在搜查令發佈之前，特朗普的代理律師表示，所有政府記錄都已歸還。特朗普一再否認有任何不當行為，並聲稱他已經解密了隨身帶的文件。

文件故事繼續

圖像來源，Getty Images

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

美國司法部對拜登度假屋的搜查，為這起已持續近一個月的機密文件事件增添了新的變數，目前有一名特別檢察官監督調查。

聯邦調查局的舉動可能會揭示拜登團隊在審查儲存在他個人住所中的文件是多麼及時和徹底。在大多數情況下，拜登的律師一直在對總統的私人住所進行自己的審查，沒有政府調查人員的嚴密監視。儘管他們在總統威爾明頓的家中發現了機密材料，但他們表示，總統的海濱住所沒有發現此類文件。

至少，搜查將有助於平息共和黨人表達的一些擔憂，即政府讓拜登受到的審查和懷疑程度低於特朗普。去年8月，聯邦調查局搜查了特朗普的海湖莊園。當拜登的律師首次披露，他們在拜登的家和私人辦公室發現了機密材料時，前總統、眾議院議長凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）和其他保守派人士公開質疑，為什麼現任總統沒有成為政府調查人員的目標。