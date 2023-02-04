中國氣球「闖」美國、台灣捷克領導人通話、菲律賓增美軍基地等本周重要故事

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圖像來源，Getty Images

美國國務卿布林肯訪問北京前夕，美中兩國在貿易科技戰和台灣等問題上持續對立，中國巨型氣球闖入美國領空事件，更成為壓垮駱駝的最後一根稻草，讓訪華行程告吹。

台灣議題方面，捷克總統當選人與台灣總統蔡英文通話，引起北京強烈不滿。美國在菲律賓新增四個軍事基地，也被指是為了制衡中國在台海的活動。

中國四川省公布「非婚生育」等寬鬆措施，是尊重生育權的重要一步，但能否挽救人口危機成疑。

禁書有著悠久而不那麼光彩的歷史，但它並沒有消亡：它仍然是一個生機勃勃的行業。

剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

1. 中國氣球「誤入」美國領空 布林肯推遲訪華

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國承認飛行物「誤入」美國領空 目擊者稱「我以為它是一顆星」

美國西部蒙大拿州發現疑似中國間諜氣球，飛經敏感軍事地點上空，中國稱氣球是用於氣象研究的民用設備。

事件造成巨大轟動，拜登政府決定無限期推遲國務卿布林肯的訪華行程。

此前，美中關係持續緊張，雙方在貿易科技戰及台灣等問題上刀光劍影。

2. 捷克總統當選人與蔡英文通話

圖像來源，President Office, Taiwan 圖像加註文字， 帕維爾與蔡英文通話15分鐘。台灣外交部長吳釗燮也參與談話。

1月30日，捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）與台灣總統蔡英文舉行電話會議。

帕維爾在推特發文說，雙方同意加強兩國關係，期待未來與蔡總統親自見面。

中國外交部向捷方提出嚴正交涉，稱帕維爾「罔顧中方多次勸阻和交涉，執意同蔡英文通電話」，是違背一個中國原則。

3. 菲律賓增四個美軍基地

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國及菲律賓同意美軍進駐多四個菲律賓軍事基地

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）到訪菲律賓期間，美菲兩國同意擴大2014年簽署的《加強防務合作協議》（EDCA），菲方將會多開放四個軍事基地供美軍進駐，讓美國在菲基地總數增至九個。

這四個新基地部分選址據報鄰近台灣和南海，分析認為是要應對台海緊急情況。

通過這項協議，華盛頓填補了美國從韓國、日本到南邊澳大利亞的太平洋島鏈上的缺口。

4. 什麼書「危險」到必須禁止的程度？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《尤利西斯》曾經名列當局禁書榜單

書籍承載知識，而知識就是力量。也正因此，書籍對當權者 —— 政府和自封的領袖之類人物 —— 構成威脅。他們希望壟斷知識並控制公民的思想，而對書籍行使這種權力的最有效方法就是下禁令。

禁書有著悠久而不那麼光彩的歷史，但它並沒有消亡：它仍然是一個生機勃勃的行業。又哪些書「危險」到了必須禁止的程度？

3. 中國四川放寬「非婚生育」

圖像來源，Getty Images

中國四川省衛健委公布新規定，生育登記取消了是否結婚的限制，今年2月15日起施行，有效期五年。

官方回應指，新規並非鼓勵非婚生子，而是為了保證「未婚先孕」人群的權益。

人口專家對BBC表示，新規是是尊重民眾生育權的一種進步，但對提高中國低迷的生育率影響甚微。

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