美國追蹤到疑似中國偵察氣球在敏感地點上空飛行

23 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國國防部官員稱，他們確信「高空偵察氣球」屬於中國。

美國正在追蹤一個疑似中國的偵察氣球，該氣球近日被發現在敏感地點上空飛行。但中國官媒引述專家稱，美國指控中國利用氣球進行監視活動是「無稽之談」。

美國國防部官員稱，他們確信「高空偵察氣球」屬於中國。它最近出現在美國西部蒙大拿州上空。

但美國軍方領導人決定不將其擊落，因為擔心殘骸掉落產生危險。

加拿大周五（2月3日）表示，它正在監測涉及偵察氣球的「可能的第二次事件」，但沒有說明幕後國家。加拿大在聲明中表示，正在與美國緊密合作，以「保護加拿大的敏感信息免受外國情報威脅」。

官員指，氣球周三（2月1日）出現在美國蒙大拿州比林斯市之前，飛越了阿拉斯加的阿留申群島和加拿大。

一位不願透露姓名的美國高級國防官員表示，政府凖備了包括「F-22s「戰鬥機在內的戰鬥機，以防白宮下令擊落它。

美國國防部長勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）和美國參謀長聯席會議主席馬克·米利將軍在內的高級軍事領導人周三開會評估了這一威脅。奧斯汀當時正在菲律賓旅行。

但他們建議不要對氣球採取「動能行動」，因為掉落的碎片可能會對地面上的人員造成危險。

美國蒙大拿州人口稀少，有馬姆斯卓空軍基地（Malmstrom Air Force Base），也有全美僅有的三個核導彈發射井之一。官員們表示，這顯然是偵察氣球，正在敏感地點上空收集信息。

但這名國防官員表示，美國情報遭到破壞的「威脅並未顯著增強」，因為美國官員「確切知道這個氣球的位置以及它經過的確切位置」。

他還說，這對民用航空也沒有威脅，因為氣球的高度「大大」高於商業航空公司使用的高度。

該名國防官員表示，美國已在中國駐美國大使館和北京對中國官員提出了這一問題。

星期四在五角大樓舉行的簡報會上，官員們拒絕透露氣球目前的位置。他們也拒絕提供其更多細節，包括它的大小。

「有報告稱，儘管它在空中很高的地方，但飛行員看到了這個東西，」這位不願透露姓名的國防官員說，「所以你知道，它是相當大的。」

他們還說，過去幾年也曾追蹤到這種監視氣球，但這次這個氣球「似乎停留了更長時間」。

蒙大拿州的社交媒體用戶對此感到困惑，一些用戶發佈了天空中一個白色圓形物體的圖片。還有人報告稱，在該地區看到了美國軍用飛機，飛機顯然是在監視該物體。

比靈斯的辦公室職員多克（Chase Doak）告訴美聯社，他注意到「天空中有一個白色的大圓圈」，於是回家拿了一台更好的相機。

「我想這可能是一個合法的UFO，」他說，「所以我想確保我記錄下它，並盡可能多拍了照片。」

事件在中國社交媒體上被廣泛討論，許多人對報道中使用氣球進行監視感到有趣。

「我們有這麼多衛星，為什麼還要用氣球。」一名用戶在微博上寫道。

美國共和黨參議員、美國國會參議院情報委員會副主席馬爾科·盧比奧（Marco Rubio）抨擊了中國所謂的氣球。

他在推特上寫道：「在過去5年裏，中國針對我們國家的間諜活動明顯變得更加猛烈和明目張膽。」

蒙大拿州州長、共和黨人強佛特（Greg Gianforte）在一份聲明中說，他已經聽取了有關簡報，情況「令人深感不安」。

美國中央情報局局長威廉·伯恩斯（William Burns）周四在華盛頓特區舉行的一場無關活動上發表講話，他沒有提到氣球，但稱中國是美國目前面臨的「最大的地緣政治挑戰」。

在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）下周訪華前，該偵察氣球可能會加劇緊張局勢。這位美國最高外交官將在北京就安全、台灣和新冠肺炎等廣泛問題舉行會談。

氣球是最古老的監視技術之一。與其他空中監視設備相比，它們可以在沒有人員的情況下操作，費用低廉，同時能夠長時間置於空中。

中國官媒回應

中國官方媒體《環球時報》周五發表報道稱，多位相關領域專家認為美方的指控欠缺依據，探空氣球從中國本土飛往美國大陸的可能性很小，「在美國上空從事監視活動」更是無稽之談。

報道引述空間科技信息專家，科技情報公司覓熵科技負責人劉明稱，這種探空氣球從中國本土飛往美國的概率極小。

劉明認為，這種探空氣球一般都在平流層高度飛行，方向難以控制，通常都是借助風力飛行，或者是通過「發氣」的方式控制方向，因此氣球的生命週期有限，想從中國本土釋放，精凖飛往美國軍事要地上空可能性微乎其微，這些探空氣球更有可能來自在美國西海岸航行的各國商船。