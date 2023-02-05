中國氣球被擊落墜海 北京稱美方「反應過度違反國際慣例」

17 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 影片顯示中國氣球被美國軍方擊落瞬間

美國國防部證實，在總統拜登（Joe Biden）的命令下，美國戰鬥機在美東海岸附近上空，擊落了一個中國巨型氣球。拜登總統表示，此次行動取得了成功。

據美國媒體報道，多艘美國海軍和海岸警衛隊船隻正在氣球墜落區域，預計將回收殘骸並送往實驗室進行分析。

官員稱，一架F-22戰鬥機用一枚導彈擊中了這個高空氣球，該氣球在距離卡羅來納海岸約6海里處墜落。

中國外交部發佈聲明，對美國「使用武力襲擊民用無人飛艇」表示「強烈不滿和抗議」。中國外交部稱美方「執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」，北京將保留作出進一步必要反應的權利。

美國：該氣球監視美軍基地

當地時間周六（2月4日）14點39分，美國軍方出動F-22戰鬥機用導彈在東海岸附近上空擊落了該巨型氣球

美國稱該氣球一直在監視美國各地的主要軍事基地。中國外交部隨後稱對美方動用武力「攻擊民用無人飛艇」表示強烈不滿和抗議。

根據美國電視網絡的畫面顯示，氣球在一次小型爆炸後墜入海中。

一架 F-22 噴氣式戰鬥機用一枚導彈——AIM-9X 響尾蛇導彈，瞄凖了這個高空氣球。後者在距美國海岸約 6 海里的地方墜落，一位國防官員告訴記者。

美國防官員還告訴美媒稱，氣球碎片落在南卡羅來納州默特爾海岸（Myrtle Beach）附近 47 英尺（14米）深的水中，比預期的要淺。

美軍現正收回散佈在11公里範圍內的氣球殘骸。該地區現在部署了兩艘海軍艦艇，其中一艘帶有用於回收的重型起重機。

自周四（2月2日）美國國防官員首次宣佈正在追蹤這個在中國的氣球以來，拜登就一直面臨將氣球擊落的政治壓力。氣球被擊落後，拜登稱：「他們成功地將氣球擊落，我要稱讚我們的飛行員。」

美中台聲明

幾小時後，中國外交部發表聲明說：「中方經核實多次通知美方，飛艇為民用，因不可抗力進入美國，完全是個意外。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則以此氣球事件是「不負責任的行為」為理由，推遲了本周末的中國之行。但北京當局否認該氣球是一個「間諜氣球」，而是說它是一艘因為不可抗力因素而偏航的飛艇。

台灣外交部也在記者會發出聲明中表示：「侵犯他國領空及主權的行徑，不應見容於文明國際社會，中國共產黨政府應立即停止這類作為。」

北京認為台灣是中國分裂出去的省份，最終將處於北京控制，而習近平表示過不排除使用武力完成這目標。但台灣則認為自己是個主權獨立的國家，擁有自己的憲法和民主選舉出來的總統。

周三（2月1日），拜登首先批准了擊落氣球的計劃。但是五角大樓決定等到氣球飄到水面上方再施行計劃，以免危及地面人員。

由於「國家安全」因素，周六（2月4日）下午美國聯邦航管局 (FAA) 短暫停飛了南卡羅來納州海岸周圍三個機場的所有民用航班，為此次擊落氣球行動奠定基礎。

由於「具有重大風險」的軍事行動，海岸警衛隊還建議海員離開該地區。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國國務卿布林肯原本預計將於2月5日至6日訪問中國。

在海岸上的一位目擊者威爾斯（Hayley Walsh）告訴 BBC 說，她看到三架戰鬥機在導彈發射前盤旋，然後「我們聽到巨大的轟鳴聲，房子還震動了」。

一名高級軍官告訴美媒CNN稱，氣球碎片回收應該「相當容易」，只需要「相對較短的時間」。這位官員還補充說，美軍能部署「有能力的海軍潛水員」協助行動。

美國國防部官員2月4日則表示，該氣球是在今年 1 月 28 日首次進入美國領空，3天後進入加拿大領空，並於 1 月 31 日重新進入美國領空。 該氣球在美國東北蒙大拿州被發現，該州擁有許多敏感的核導彈基地。

這一事件讓中美緊張關係急速升溫，五角大樓稱這是對美國主權的「不可接受之侵犯」。

美國最高外交官，國務卿布林肯在 2 月 5 日至 6 日的訪問之前告訴北京這是「不負責任的行為」——而他此次計劃的中國行，原是多年來美中第一次再舉行如此高級別的會晤。

但北京試圖淡化布林肯取消此次訪問。

在2月4日在一份聲明中中國外交部稱，美中雙方本來就沒有正式宣佈訪問的計劃：「中方不會接受任何毫無根據的猜測或炒作」;該聲明還批評美國一些政客和媒體，利用這一事件「作為攻擊和抹黑中國的借口」。

2月3日，五角大樓表示發現了第2個「中國間諜氣球」——這次是在拉丁美洲上空，據報導有人在哥斯達黎加和委內瑞拉上空目擊。