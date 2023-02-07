土耳其大地震傷亡慘重 目前為止我們知道些什麼

2023年2月7日早上7点11分 最近更新： 28 分钟前

圖像來源，Getty Images

當地時間周一（2月7號）凌晨，土耳其東南部靠近敘利亞邊境接連發生兩次劇烈的地震，現在已有至少3400多人死亡，數千人受傷。

地震震央位於加濟安泰普鎮（Gaziantep）附近，首次地震後緊接著發生很多次餘震，包括一次幾乎與首次地震一樣大的餘震衝擊了整個區域。世界衛生組織警告說，死亡人數可能增加八倍。

救援人員一直在冰天雪地的天氣下、在堆積如山的廢墟中尋找倖存者。世界各地多個國家正在派遣救援隊，支持和幫助當地的救援工作，包括專家小組、嗅探犬和提供救援設備。

伊斯坦布爾省省長阿里·耶利卡亞（Ali Yerlikaya）說，伊斯坦布爾已於周二清晨向地震災區派遣了約1.3萬名救援人員。該救援團隊由工作人員和志願者組成，主要被派往哈塔伊省。哈塔伊在周一的地震中遭受了毀滅性的破壞，地震已將哈塔伊機場的跑道一分為二。

地震學家說，第一次地震是土耳其有記錄以來最大的地震之一。倖存者則說，強震搖晃了兩分鐘後才停止。世衛歐洲高級應變官員凱瑟琳·史莫德（Catherine Smallwood，凱瑟琳·斯莫爾伍德）告訴法新社說，「不幸的是，目前我們看到與過去地震的結果相似，最初報告的死亡或受傷人數在隨後的一周內將會激增。」

圖像加註文字， 許多受害者在飽受戰爭蹂躪的敘利亞北部，那裏有數百萬難民生活在與土耳其交界處兩邊的營地。

史莫德又補充表示，大雪天氣將使許多人沒有住所，讓處境更加艱難。

許多受害者在飽受戰爭蹂躪的敘利亞北部，那裏有數百萬難民生活在與土耳其交界處兩邊的營地。據報道，在敘利亞叛軍控制的地區已經有數十人死亡。這兩個國家的數千座建築都倒塌了，網上廣傳的視頻片段顯示了建築物坍塌的時刻，圍觀者紛紛躲避。許多高達12層的建築夷為平地，道路被毀，目之所及都是巨大建築殘骸堆起的瓦礫山。

被摧毀的建築中包括加濟安泰普城堡（Gaziantep Castle），這是一個有兩千多年歷史的古蹟。BBC派駐中東記者安娜·福斯特（Anna Foste）在震中附近的土耳其城市奧斯曼尼耶（Osmaniye）報道，她描述了一個毀滅性的場景：「傾盆大雨還阻礙了救援工作。今晚該市完全沒有電。」

她說，「我們仍然感覺到定期的餘震......而且擔心可能會有更多的建築物倒塌。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 土耳其官員稱，超過41,000頂救災帳篷已運抵災區。

全球加入救援

土耳其緊急機構（AFAD）表示，65個國家和地區已派出2600多名救援人員前往災區，協助土耳其救災。

土耳其總統埃爾多安此前稱，目前已經至少有45個國家和組織表態願意提供人道援助到災區，包含處於敵對戰爭情況的俄羅斯與烏克蘭都表示將提供協助，甚至和土耳其關係不和睦的希臘，也出動救援隊前往災區援救。

美國駐土耳其大使傑夫·弗萊克（Jeff Flake）則表示，兩支美國搜救隊將被派往土耳其協助救災工作。

韓國及日本也都將派出特別搜救隊前往災區。據日媒報導，受土耳其政府的請求，日本政府2月7日將派出一支由警消、外務省職員等組成的緊急救援隊先遣部隊，搜救失聯者，預計派遣約75人先後前往地震災區支援。

台灣外交部表示，這兩天已經派出超過100人組成的搜救隊前往土耳其災區支援，包括首批人員40人和3隻搜救犬，第二批人員90人和兩隻搜救犬。土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）也在台灣桃園機場向啟程的搜救隊員致意。

中國國家國際發展合作署副署長鄧波清則表示，中國決定向土耳其提供首批4000萬元人民幣緊急援助，並正協調向敘利亞提供急需的救災物資。中國紅十字會已分別向土耳其和敘利亞各提供20萬美元援助。中國國家主席習近平並與土耳其總統埃爾多安通電話致以慰問。

澳大利亞總理阿爾巴尼斯周二表示，澳洲政府將向土耳其提供首批約1000萬澳元的人道主義援助。正在澳大利亞訪問的新西蘭總理希普金斯也宣佈，新西蘭將向土耳其提供150萬新元的援助。

這場地震為何如此致命？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 土耳其緊急機構表示，65個國家和地區已派出2600多名救援人員前往災區，協助土耳其救災。

首次發生的震是一次7.8級的劇烈地震，在官方震級表上被列為「強震」。地震讓沿著大約100公里的斷層線斷裂，嚴重破壞了斷層上方周圍的建築物。

幾個小時後，一場7.5級的地震襲擊了附近區域，對已經嚴重受損的該地區造成了進一步的破壞。

英國倫敦大學學院風險與災難防治所所長喬安娜·福爾·沃克（Joanna Faure Walker）教授告訴BBC：「從過往任何一年中最致命的地震歷史來看，過去10年中只有2次是同等規模的地震，而在之前的10年中有4次。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 這一事件發生在凌晨，當時大部分人在睡夢中。此外，建築物的堅固程度也是一個因素。

但造成破壞的不僅僅是地震的威力。

這一事件發生在凌晨，當時大部分人在睡夢中。此外，建築物的堅固程度也是一個因素。

英國普茨茅斯大學從事火山學和風險溝通研究的卡門·索拉娜（Carmen Solana）博士告訴BBC：「不幸的是，在土耳其南部，特別是敘利亞，防災基礎設施是零散的，所以現在拯救生命主要依靠即時反應。接下來的24小時對於尋找倖存者至關重要。48小時後，倖存者的數量會大大減少。」

這是一個200多年來沒有發生過大地震的地區，也沒有任何預先發出的地震警示信號。因此，防災程度會比更習慣於應對震蕩的地區要低。

地殼是由獨立的板塊組成的，它們相互依偎。這些板塊經常試圖移動，但通常與相鄰的板塊發生摩擦而停止。但有時壓力會不斷增加，直到一個板塊突然激烈抽動，導致了地表移動。此次地震的發生，是阿拉伯板塊向北移動，與安納托利亞板塊摩擦。可以說，過去板塊的摩擦一直是造成破壞性極強的地震主因。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 這是一個200多年來沒有發生過大地震的地區，也沒有任何預先發出的地震警示信號。

1822年8月13日，該地區板塊劇烈移動引發了7.4級地震，遠低於周一記錄的7.8級地震。儘管如此，發生在19 世紀的那場地震仍對該地區的城鎮造成巨大破壞，僅阿勒頗市（Aleppo）就有7000人死亡。 而且，具破壞性的餘震持續了近一年。

本周地震發生後，已經接連有很多次餘震。科學家們預計它會遵循與該地區上一次大地震相同的趨勢。

如何測量地震規模？

通常是地震矩規模（Moment magnitude scale, MW )，用以測量標誌地震強度，它已經取代了更為知名的芮氏（Richter Scale，里氏）測量，後者現在被認為已經過時且不太凖確。

代表地震強度的數字是指斷層線移動的距離和移動它的力量之總和；2.5級或更小的地震通常感覺不到，但可以通過儀器檢測到。最高到5級的地震，我們就可以感覺到了，也有可能造成輕微損壞。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界衛生組織警告說，死亡人數可能增加8倍。救援人員一直在冰天雪地的天氣下，在堆積如山的廢墟中尋找倖存者。

而此次土耳其7.8級地震被歸類為大地震，通常會造成嚴重破壞，就像本次地震一樣。任何高於8級的強震都會造成災難性破壞，並可能完全摧毀社區。

與其他大地震相比

2011年日本東北發生9級強震，對陸地造成毀滅性的破壞，並引發了海嘯，殃及沿海的核電站發生重大事故。