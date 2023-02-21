中美科技戰 BBC記者探究衝突焦點中的荷蘭芯片機巨頭艾斯摩爾

卡梅爾·歐格拉迪（Carmel O'Grady）& 馬修·肯永（Matthew Kenyon）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，ASML 圖像加註文字， 艾斯摩爾公司鳥瞰圖

從外面看，它就像一座普通的公司大樓，用了大量的玻璃和鋼鐵建造，但這座位於荷蘭南部的工廠屬於艾斯摩爾（ASML），從這裏生產製造的機器絕非普通。

事實上，這裏的技術非常先進，在國際市場有很大的需求量，以至於艾斯摩爾成為歐洲最有價值的技術公司。

這家工廠究竟製造的是什麼呢？

艾斯摩爾設計和製造的機器用來生產製作計算機芯片，但它們生產的計算機芯片可不是普通的計算機芯片。

艾斯摩爾的機器能生產世界上最先進的計算機芯片，而且它所擁有的芯片生產技術在世界上獨一無二。

這種有效的壟斷意味著艾斯摩爾公司有世界上最嚴格的企業安保措施，嚴守機器如何運作生產的商業機密。

儘管如此，我們還是被安排參觀了它的工廠，並了解了它的基本生產過程。

微芯片是通過在硅晶圓上一層一層地建立複雜的晶體管或微型電子開關而製成的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這裏有世界上最乾淨的工作環境，任何疏忽留下指紋都會造成昂貴的損失。

它們是用光刻系統打印出來的，在打印過程中光被投射到這些微型開關的設計圖案上。

然後使用先進的光學技術對光線進行收縮和聚焦，並將圖案蝕刻在光敏硅片上。

正是這個圖案形成了硅芯片的電路，最終可能出現在電腦、電話或任何其他你所能想到的電子設備中。艾斯摩爾最先進機器的關鍵技術在於，它們可以通過產生超細的，僅13.5納米的極紫外光在微小範圍內工作。

艾斯摩爾的桑德·霍夫曼（Sander Hofman）把這種技術與使用不同筆尖的筆相比。「由於波長很小，你就好比是在用很細的線畫這些集成電路的線條，而不是用老一代的機器，像是用很粗的馬克筆在畫。」

用如此精細的電路在硅上蝕刻的能力也就意味著可以在硅上添加更多的元件，這反過來又意味著電子設備可以在保持相同尺寸的情況下擁有更多的處理能力和更多的內存。

機器在真空中運行，因為蝕刻芯片的整個過程可能會受到最微小的雜質，比如皮膚顆粒的破壞。

當我們參觀工廠時，技術員布拉姆~麥提森（Bram Matthijssen）正在組裝艾斯摩爾的一項最新設計，他所工作的環境堪稱地球上最清潔的。

「有些時候，我們必須在手套上戴上手套，以確保我們不會留下任何指紋，確保我們不會把任何額外的灰塵帶入機器。」

他說：一個手指印就能對機器造成重大損害。

機器本身是非常龐大和複雜的。一台極紫外光（EUV）機器的組裝和交付可能需要一年時間。

去年，公司只交付了50台最高規格的機型，而總共交付的機器也僅400台。

這些銷售，加上管理和升級現有機器的收入，使該公司去年賺了227億美元。

他們正在籌備的訂單價值是這個數字的兩倍。銷售的增長意味著員工人數的增長，在過去的12個月裏生產員工也增加了三分之一。

圖像加註文字， 2020年BBC曾經在報道中稱艾斯摩爾是「一個名不見經傳的荷蘭公司」，工作人員將這樣的評論印在了衣服上。

技術研究公司CCS Insights的顧問韋恩·林（Wayne Lam）說，艾斯摩爾製造的機器需要幾年甚至幾十年的時間來開發和完善。

艾斯摩爾從21世紀初就開始研究其最高規格的機器，該領域的其他公司要想趕超需要做相當大的努力。

他說：「我相信競爭已經在進行中......然而，在短期內，還沒有任何對手能與艾斯摩爾真正展開競爭。」

對於這家曾被英國廣播公司(BBC)描述為「名不見經傳」的公司來說，這應該不是壞消息。霍夫曼先生把BBC的這句評論印在了衣服上。

作為全球電子行業的一個重要組成部分，艾斯摩爾公司可謂樹大招風。

目前這家公司發現自己陷入了美國和中國之間的競爭。

中國長期以來一直想製造最先進的計算機芯片，為此它需要艾斯摩爾的機器。

圖像來源，ASML 圖像加註文字， 這幅插圖顯示了艾斯摩爾極紫外光微影（EUV）機器的複雜內部結構，紫色部分就是極紫外光。

但自2019年以來，美國實際上一直在阻撓艾斯摩爾向中國出口這些機器。

海牙戰略研究中心的戰略分析師喬里斯·提爾（Joris Teer）說，美國很希望阻止中國在芯片技術方面的追趕。

他說：「美國已經改變了目標，從與對手保持好幾代技術的優勢，到必須保持盡可能大的領先優勢。這也可能意味著必須盡可能地讓對手處於落後的劣勢。」

有報道稱，荷蘭和美國當局已經就艾斯摩爾的出口達成了協議，但細節尚未公布。

這一消息公布後艾斯摩爾在回應的聲明中表示，在立法得以實施之前，任何限制出口的行動都需要相當長的時間。

從長遠來看，艾斯摩爾首席執行官彼得·溫寧克（Peter Wennink）認為公司業務不會受到出口限制的嚴重影響。