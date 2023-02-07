世界領導人互相贈送的奇特禮物

世界領導人互相贈送的奇特禮物

白俄羅斯總統盧卡申科最近訪問津巴布韋的時候，獲贈一隻獅子標本，作為回禮，他送給津巴布韋總統姆南加古瓦一輛拖拉機。

世界領導人官方訪問經常會互相贈送特別的禮物，有熊貓，駱駝，還有寫錯字的紅色按鈕。