中國氣球：美國公布殘骸打撈照片，載重部分尺寸相當於支線客機

2 小时前

圖像來源，US Fleet Forces Command

美國海軍公布了上周六被擊落的疑似中國偵察氣球的照片。

美國海軍艦隊司令部在其Facebook頁面上發佈了幾張照片，顯示該氣球的大塊碎片被拖到一艘船上。

帖子說，在周日參與回收殘骸工作的水手是海軍專業爆炸物處置小組的成員。

當局現在將對裝置碎片進行檢查，以判定它是否的確是間諜設備。

美國官員描述說，該氣球高約200英尺（60米），有效載荷部分的大小與一架支線客機相當，重達數百甚至數千磅。

北美防空司令部司令格倫·範赫克（Glen VanHerck）將軍表示，沒有在陸地上擊落該氣球是由於其大小和組成。

「想象一下從天上而降數百磅甚至數千磅重的巨大碎片。」他說。

美國認為氣球被用來監視敏感的軍事地點，而中國則稱該氣球是民用飛艇，用於氣象等科研目的，由於不可抗力進入美國。

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周二，美國官員表示，五角大樓試圖在氣球被擊落後安排國防部長勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長魏鳳和進行電話溝通，但遭到中國的拒絕。

美國國防部新聞秘書帕特里克·萊德（Patrick Ryder）准將在一份聲明中說：「在這樣的時刻，我們軍方之間的線路特別重要……不幸的是，中國拒絕了我們的請求。」

這個大型氣球的發現引發了一場外交危機，美國國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）立即取消了原定上周末開始的中國之行，這是多年來中美兩國舉行的首個高級別會晤。美國指責中國採取「不負責任的行為」。

圖像來源，US Fleet Forces Command

上周六，美國軍方在距離東海岸約6海里處，用F-22戰鬥機擊落了穿越美國上空的氣球。隨後，當局開始在南卡羅來納州海岸附近回收該氣球的碎片。

海軍表示，碎片散佈在大西洋七英里（11公里）的海域。官員稱，殘骸掉落區域的面積相當於225個足球場。

兩艘海軍艦艇——包括一艘用於回收的重型起重機——被派往該地區。然而，照片顯示，一些氣球材料能夠用手拉上船。

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作為搜索工作的一部分，美國軍方還部署了無人駕駛的水下車輛。

美國國家安全委員會發言人約翰·柯比（John Kirby）周一表示：「他們在海面上發現了一些殘餘物，但天氣條件不允許對碎片散落區進行海底監測。」

他表示，美方人員「在未來幾天內將能到達那裏，更好地觀察海底的情況，但這才剛剛開始」。

美國參謀長聯席會議前主席邁克·馬倫上將（Adm Mike Mullen）反駁中國稱該氣球是偏離航線「誤入」美國的說法，指其「上面有螺旋槳」，因此是「故意的」。

美國官員表示，目前沒有計劃將氣球殘骸送回中國，並補充說，情報專家將對回收的殘骸進行分析。

專家說，氣球的殘骸可以為美國提供關於中國空中偵察技術和技巧的有價值的信息，使其能夠更好地了解氣球的能力以及它是如何傳輸信息的。

然而，由於需要確保美國人員遠離潛在的危險材料，如炸藥或電池部件，回收氣球設備的工作變得複雜。

美國國防官員上周四首次宣佈他們正在追蹤這個奇怪的物體，並等到它安全地飛至海面上後才將其擊落。

畫面顯示，氣球在發生小型爆炸後墜入海中。

周五，五角大樓稱其發現了第二個中國「間諜」氣球，它位於拉丁美洲上空。據報道，哥斯達黎加和委內瑞拉上空都有目擊記錄。

哥倫比亞空軍說，2月3日在該國領空55,000英尺以上的地方發現了一個可識別物體，據信是一個氣球。