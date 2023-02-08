土耳其敘利亞大地震：寒冷、憤怒、無家可歸的災民，港口大火與戰亂中的災區

26 分钟前

周一發生在土耳其和敘利亞的大地震死傷慘重，遇難者的遺體遍布在街上，搜救團隊繼續尋找倖存者。

截至北京時間2月8日15點，位於土耳其西南部和敘利亞北部的災區已有超過8700人喪生，其中土耳其死亡人數超過6200人，敘利亞死亡人數大約2500人。

聯合國警告說，可能有數千名兒童喪命。國際救援也接踵而至。

土耳其緊急機構（AFAD）表示，65個國家和地區已派出2600多名救援人員前往災區，協助土耳其救災。土耳其總統埃爾多安此前稱，目前已經至少有45個國家和組織表態願意提供人道援助到災區，包含處於戰爭狀況下的俄羅斯與烏克蘭，還有日本及韓國都派出搜救隊前往救災協助。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 土耳其大地震死亡人數迅速上升。

台灣外交部表示，這兩天已經派出超過100人組成的搜救隊前往土耳其災區支援，並表示台灣政府捐贈土耳其的金額提高至200萬美元。台灣民間捐助給土耳其救災者眾，因為1999年台灣發生921大地震時，土耳其當時在第一時間派遣救難隊來台協助，台灣民間此刻力求回報。

中國政府已向土耳其派出救援隊。中國國家國際發展合作署副署長鄧波清也在周二(2月7日)表示將向土耳其提供首批4千萬元人民幣緊急援助。中國紅十字會已分別向土耳其和敘利亞各提供20萬美元援助。澳大利亞總理阿爾巴尼斯也表示將向土耳其提供首批約1000萬澳元的人道主義援助。

以下為BBC記者從土耳其城市安塔基亞等地發回的報道。

圖像加註文字， 星期一的 7.8 級地震，在當地時間凌晨4點17分，在加濟安泰普市周遭發生。接著還發生一次幾乎震級相同的餘震。

圖像來源，Getty Images

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 敘利亞境內的災民

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 土耳其哈塔伊省的災民面臨嚴寒的威脅。

憤怒的災民

星期一的 7.8 級地震，在當地時間半夜4點17分，在加濟安泰普市周遭發生。 接著而來的餘震幾乎一樣大，震央位於卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaras）的埃爾比斯坦地區。

土耳其總統埃爾多安宣佈受地震影響最嚴重的 10 個省份進入為期3個月的緊急狀態。他表示，這些措施將允許救援人員和財政援助進入受災地區，但沒有提供更多細節。

大約 70 個國家正提供援助，但在一些地方，人們對援助的速度不夠快感到越來越憤怒。在安塔基亞市，一些死者躺在人行道上數小時。救援人員和救護車很努力的應對這場大災難。

失蹤者的家人在廢墟中尋找親人。 一群人使用大錘和其他工具發現了困在瓦礫中一男一女的屍體，親屬呼籲官方救援人員使用電動工具提供幫助，但救援者說他們必須專注於尋找生者。加入救援的人們繼續挖掘，直到屍體被抬了出來。

但是，民眾對沒有足夠的救援越來越憤怒。

一位當地的女士告訴 BBC，救援人員曾來到她男友家的大樓拍照，他們認為那裏有 11 人被困其中，但救援人員沒有回來。她說他們在幾個小時內都能從倒塌的大樓殘骸中聽到說話聲傳出，但隨後聲音就沒了。

圖像加註文字， 許多受害者在飽受戰爭蹂躪的敘利亞北部，那裏有數百萬難民生活在與土耳其交界處兩邊的營地。

在赫拉曼馬拉什省北部，靠近第二次大地震的震央，山區道路被逃難者堵住了，救援人員因此遲遲無法到達。

一排排建築物倒塌成堆，救援人員正在努力工作，而刺骨的寒風將廢墟中的煙霧和灰塵吹進了他們的眼睛。現在，流落在街頭的倖存者不得不尋找食物，並焚燒他們找到的家具取暖。 預計本周晚些時候，氣溫將降至零度以下。

港口大火

土耳其的港口城市伊斯肯德倫（Iskenderun）的情況與此類似，現在無家可歸的人正在遠離建築物的空地上避難。

BBC採訪到一位正在和孩子和孫輩一起避難的女士，其中包括一名患有癲癇症的 6 歲兒童。 救援人員給他們帶來了羽絨被和一些麵包，但到目前為止她們還沒有其他支援。

「我很傷心，」當地一家醫院的醫生告訴路透社說， 「我在裏面看到屍體，到處都是。雖然由於我的專業知識，我已經習慣看到屍體，但對我來說這還是很難受。」

由於一場大火，伊斯肯德倫的港口已經關閉，直至另行通知，這意味著運載前往地震災區的貨物的船隻正在改道。這場大火被認為是地震導致一個裝滿石油的集裝箱翻倒起火，火勢蔓延到周圍貨物。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 由於一場大火，土耳其伊斯肯德倫的港口已經關閉，直至另行通知，這意味著運載前往地震災區的貨物的船隻正在改道。

由於地震造成的破壞和其他容器現在堵塞了港口，緊急滅火隊難以進入現場。 試圖使用消防船撲滅大火的嘗試失敗了。

情況危急

還有報道稱，當地現在很難向敘利亞北部提供援助，尤其是在反對派控制的地區。 那裏的控制權在政府和其他反對派團體之間分配。 由於持續的內戰，各團體間仍在衝突中。

甚至在地震發生之前，該地區大部分地區的情況就很艱困。現在，天氣寒冷，基礎設施搖搖欲墜，霍亂爆發給許多住在那裏的人帶來重重苦難。

事實上，超過400萬人，主要是婦女和兒童，地震前就已經在依賴國際援助。尤其是敘利亞西北部已成為最難到達的地方之一，土耳其邊境上只有一個小的過境點可以將資源運送到反對派控制的地區。

聯合國（UN）周二（2月7日）表示，由於路線受損，暫時停止向敘利亞提供援助，但不清楚何時會重新開啟。敘利亞的聯合國特使稱，任何支持都必須來自國內，而不是跨越與土耳其的邊界，因為他們擔心反對派控制地區可能出於政治原因而被拒絕援助。