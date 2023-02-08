中國氣球：美國情報部門堅稱是用於軍事用途「收集戰略情報」

36 分钟前

圖像來源，US Fleet Forces Command

美國情報人士堅稱，上周六被美國擊落的氣球是中國軍方用來進行間諜活動的。

不願透露姓名的美國情報部門官員告訴《華盛頓郵報》，他們認為這種氣球是用來收集與領土相關的戰略情報。

這些領土包括日本、印度、台灣和菲律賓。

中國官員已經否認使用這種氣球進行監視。

這位美國官員告訴《華盛頓郵報》，美國情報界認為一些氣球是從海南飛來的。這個位於中國南部的島嶼上有一個海軍軍事基地。

哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞部也援引一位不願透露姓名的拜登政府高級官員的話證實：美國情報界認為氣球是所謂「中國人民解放軍在海南實施的空中監視計劃」的一部分。

拜登政府的一位高級官員向哥倫比亞廣播公司新聞部證實，美國周一向40個盟國介紹了所指稱的中國間諜活動。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 影片顯示中國氣球被美國軍方擊落瞬間

據報，在那次向盟國的通報過程中，美國副國務卿溫迪·謝爾曼（Wendy Sherman）還透露，2019年時也曾有一個中國氣球環繞地球飛行，曾經飛越夏威夷和佛羅里達上空。

據拜登政府官員稱，負責監督國家情報事務的美國國會領導小組，即八人小組，將在周三聽取關於這一事態進展的通報，國會將在周四聽取最新情況。

上周，五角大樓說在哥斯達黎加和委內瑞拉上空發現了第二個中國間諜氣球。

美國發現所謂的間諜氣球導致美中之間一場外交爭論。

美國國務卿安東尼·布林肯原定對北京的訪問也被取消，他對北京的訪問恰好定在首次發現氣球的幾天后。這次訪問原本應該是美中兩國之間多年來的第一次高層訪問。

布林肯說：「中國的這一行動不可接受，也不負責任。發生在早就計劃好的訪問前夕，更是不負責任。」

中國：美方武力襲擊中國「民用無人飛艇」

而中國外交部發言人毛寧在周三(2月8日）再次表態：「美國動用武力襲擊中國的民用無人飛艇是不可接受的、不負責任的行為，中方已經提出了嚴正的抗議。」

毛寧還表示：「誇大和渲染中國威脅無益於中美的互信和關係改善，也不能使美國更安全。」

另外中國駐美國使館臨時代辦徐學淵周二奉命就美方武力襲擊中國「民用無人飛艇」向美國國務院和白宮國安會高官提出嚴正交涉。

徐學淵還「敦促美方不要採取進一步可能導致事態升級和複雜化的行動。中方保留作出進一步必要反應的權利。」

美國國防官員此前曾表示，在特朗普擔任總統期間，至少有三個疑似中國間諜氣球飛過美國上空。

而根據美國官員的說法，被擊落的氣球出現在美國蒙大拿州之前曾飛過阿拉斯加和加拿大，而阿拉斯加州有許多敏感的核導彈基地。

周一，美國海軍公布了氣球被擊落後的殘骸照片。