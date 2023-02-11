英國奴隸主後裔主動彌補先輩留下的歷史傷痕

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圖像加註文字， 英國廣播公司BBC的記者勞拉·特雷維麗安（Laura Trevelyan ）的家族祖先曾是奴隸主，她如何如何對待祖先的這段恥辱的歷史呢？

英國曾經在17、18世紀展開大規模的奴隸貿易，但後來又成為最早廢除禁止奴隸貿易的國家。奴隸主的後代如何看待祖先的這段恥辱的歷史呢？

隨著近年來起源於美國的種族覺醒「黑人的命也是命」（BLM）的運動，英國社會再次掀起反思這段歷史的浪潮。

一些奴隸主的後裔作為後人，也加入甚至引導了這個潮流，努力修補歷史的傷痕。

其中一位現在還是著名的記者英國廣播公司BBC的記者勞拉·特雷維麗安（Laura Trevelyan ）。

特雷維麗安是英國的一個有貴族傳統的家族。這個家族在奴隸制沒有廢除前曾在加勒比海格林納達島擁有6個甘蔗種植園，在19世紀曾擁有1000多名奴隸。

勞拉·特雷維麗安得知了祖先不堪的歷史後，2022年為製作一部紀錄片訪問了格林納達，而目睹自己家族歷史遺跡讓她感到震驚。

公開道歉和賠償

特雷維麗安家族向格林納達人民做出公開道歉，試圖彌補這段歷史的傷痛。

勞拉·特雷維麗安以個人身份接受BBC採訪時回憶起她訪問該島拍攝紀錄片的經歷。

她表示，她親眼目睹了奴隸受到懲罰的種植園，當她看到用來約束奴隸的酷刑工具時，她感到很可怕。

她感到十分羞愧，因此，決定捐贈10萬英鎊（約12萬美元），為這個貧困島嶼和東加勒比地區的經濟發展建立一個社區基金。

圖像加註文字， 特雷維麗安女士等走訪了當年她的祖先在格林納達的一個種植園，回顧殘酷的奴隸歷史。

她說：「我也覺得這是我的責任。人無法修復過去，但可以承認痛苦。」

特雷維麗安女士說，她的7名家庭成員將於2月晚些時候前往格林納達做出公開道歉。

修補歷史

1807年2月，英國議會經過通宵的辯論終於通過了廢除奴隸販賣法案，明確規定在大英帝國境內販奴為非法。

1833年英國通過了廢除奴奴隸制法案（Slavery Abolition Act），宣佈大英帝國全境廢除奴隸制，比美國1865年廢除奴隸制早了30多年。

探尋那段格林納達奴隸歷史真相時讓特雷維麗安女士感到震驚的是：當奴隸制在1833年廢除時，她的祖先得到了英國政府的經濟補償，但被釋放的非洲奴隸卻一無所獲。

非洲奴隸在當時仍被當作財產而不被當作人。

圖像來源，National Trust 圖像加註文字， 特雷維麗安家族在奴隸制廢除前曾在加勒比海格林納達島擁有6個甘蔗種植園，在19世紀曾擁有1000多名奴隸。

特雷維麗安女士說，1834年，她的祖先家族因為政府法律更改，因為在格林納達的「財產」損失而獲得了約3.4萬英鎊的政府補償。這筆錢相當於今天的300萬英鎊。

特雷維麗安女士說：「對我來說，將近200年後捐贈10萬英鎊......也許這似乎真的很不夠。但我希望我們樹立一個榜樣，為我們祖先的所作所為做出道歉。」

格林納達國家賠償委員會稱這一姿態值得稱讚。

目前擔任BBC駐紐約記者的特雷維麗安女士說，表示，在美國種族覺醒運動開始之後，她就萌生了去格林納達採訪親眼目睹歷史的想法。

近年來，一系列對非裔美國人的殺戮導致美國「黑人的命也是命」運動興起，並蔓延到其他國家。

這一運動的主要目標是打擊針對黑人和其他少數民族的種族動機暴力，包括警察暴行事件。