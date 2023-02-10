氣球風波：美國稱中國氣球可收集情報

3 小时前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國承認飛行物「誤入」美國領空 目擊者稱「我以為它是一顆星」

一名美國官員表示，本周被美國擊落的疑似中國間諜氣球能夠收集通信信號。

這名國務院高級官員在介紹中表示，該氣球配備了多根天線，能夠進行「情報收集行動」。

周四（2月9日），美國國會通過了一項無約束力決議，譴責中國使用間諜氣球。

中國否認氣球被用於間諜目的。

中國表示，氣球是一個氣象設備，被吹偏了。

但美國認為，這個氣球是一個更廣泛的監視氣球隊伍的一部分，該隊伍橫跨五大洲。

周四上午，美國眾議院以419票贊成、0票反對的投票結果譴責中國，議員們稱氣球侵入是「對美國主權的公然侵犯」。

氣球在美國領空出現引發了一場外交危機，並導致美國國務卿安東尼·布林肯取消了對中國的訪問，而這是多年來首次如此高級別的美中會晤。上周末，美國軍方使用一架戰鬥機在大西洋上空將氣球擊落。

天線

中國周四表示，不知道有更大範圍的偵察氣球。中國外交部發言人毛寧表示，這一說法「可能是美國對中國發動的信息輿論戰的一部分」。

毛寧表示，這些言論「非常不負責任，違反了基本外交禮儀」。

中國國防部周四（2月9日）承認沒有接受美方關於兩國防長通話的提議稱。 發言人譚克非說， 美方執意動用武力襲擊中國民用無人飛艇，嚴重違反國際慣例，開啟了惡劣先例。 「鑒於美方這種不負責任的嚴重錯誤做法沒有為兩軍開展對話交流創造應有的氛圍，」他說。

美國國務院高級官員周四表示，高分辨率圖像顯示，這個大約200英尺（60米）高的氣球有大型太陽能電池板，能夠操作「多個主動情報收集傳感器」，以及能夠收集和定位通信的天線。

該官員表示，美國正在考慮對參與氣球航行的團體採取行動。

專家告訴BBC，美國政府的最新信息表明，發現的物體確實是某種類型的監視氣球。

「這種天線是用於監視技術的，這不是你期望的任何類型的科學任務，」約翰·霍普金斯大學土木系統工程系助理教授法爾科（Gregory Falco）說。

專家表示，目前還不可能凖確收集到中國在氣球任務中可能試圖收集的數據類型，但智庫大西洋理事會（Atlantic Council）斯考克羅夫特戰略與安全中心高級主任克羅尼格（Matt Kroenig）說，中國可能攔截了其飛越的軍事基地的無線電、手機和其他通訊。

法爾科說，氣球的大型太陽能電池板，以及它能夠在美國上空長時間盤旋的事實令人擔憂。

「他們有一個高性能的系統，可以進行大量的數據傳輸，」法爾科說，「我不知道他們到底在收集什麼，但所有的機械部件都在那裏，把大量數據傳回他們的衛星。」

克羅尼格說，美國可能已經採取了反制措施，以阻止中國收集數據，包括干擾設備。

美國聯邦調查局表示，其實驗室正在幫助處理已收集到的碎片。截至目前，這包括從海面上收集到的氣球罩、電線和電子元件的部件。

氣球的大部分「有效載荷」仍然在南卡羅來納州海岸的水下，其中可能包括監視設備和調查人員感興趣的其他物品。官員警告說，處理殘骸可能需要很長時間，惡劣的天氣條件可能會延長時間。

美國哈德遜研究所高級研究員奧德加德（Liselotte Odgaard）對BBC中文表示，中國可能沒有料到會被美國抓到，但這個時機很不巧，因為他們剛剛開始與美國穩定關係。

「氣球事件表明，中國決定向美國本土發射間諜氣球是個重大錯誤，這將使中美就如何控制衝突和避免使用武力進行有戰略意義的對話變得非常困難，」她說。

奧德加德還表示，這一事件將加劇外國投資者在華投資的猶疑，減緩中國股市復蘇。

美國國會舉行氣球聽證會

美國情報、軍事和外交政策官員周四開始向國會議員通報有關氣球情況。

聽證會舉行之時，拜登的政治對手對拜登政府處理這一事件的方式提出了越來越多的批評。

周三，共和黨參議員馬可·盧比奧（Marco Rubio）和羅傑·威克（Roger Wicker）在一封公開信中表示，他們對政府對氣球的反應缺乏「清晰了解」。

圖像來源，Getty Images

美國陸軍中將希姆斯（Douglas Sims）在對參議員講話時表示，當氣球飛越美國上空時，「中國收集情報的風險為中低度」。

相反，如果它被擊落到陸地，對地面平民的潛在傷害為「中等到重大」。

官員們還為氣球被摧毀的時間進行了辯護，稱在阿拉斯加崎嶇的地形或北太平洋冰冷的水域進行破壞，會使打撈工作變得困難和危險。