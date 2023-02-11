土耳其和敘利亞地震：為何如此致命?

帕拉卜·戈希 （ Pallab Ghosh ）

科技事務記者

27 分钟前

圖像來源，Getty Images

周一（2月6日）凌晨，靠近敘利亞邊境的土耳其東南部發生強烈地震，造成2萬多人死亡，多人受傷。

地震發生在加濟安泰普鎮（Gaziantep）附近，隨後發生了多次餘震，其中一次的強度幾乎與第一次地震一樣大。

為何如此致命？

第一次地震強度很大，它被記錄為7.8級，在官方震級中被列為「重大」。地震沿著斷層線斷裂了大約100公里，對斷層附近的建築物造成了嚴重破壞。

倫敦大學學院風險與減災研究所所長、教授沃克（Joanna Faure Walker）說：「在任何一年最致命的地震中，過去10年只有兩次震級相當，再之前的10年有4次。」

但造成破壞的不僅僅是地震的威力。

這起事件發生在凌晨，當時人們都在室內睡覺。

建築物的堅固性也是一個因素。

英國樸次茅斯大學火山學和風險溝通凖教授索拉納博士（Carmen Solana）說：「不幸的是，在土耳其南部，尤其是敘利亞，抵禦的基礎設施並不完善，所以現在拯救生命主要依賴於震後響應措施。震後的24小時對尋找倖存者至關重要。48小時後，倖存者的數量會大大減少。」

這是一個200多年來沒有發生過大地震或任何警告信號的地區，因此凖備水平低於一個更習慣於應對地震的地區。

是什麼引起了地震？

地殼是由獨立的板塊組成的，這些板塊靠在一起。

這些板塊經常試圖移動，但由於與相鄰板塊的摩擦而無法移動。但有時壓力會不斷增加，直到一個板塊突然移動，導致地表移動。

具體到這次地震，是阿拉伯板塊向北移動，與安納托利亞板塊相撞造成的。

過往， 板塊間的摩擦導致了破壞性極強的地震。

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1822年8月13日，這種摩擦引發了這裏一場7.4級的地震，低於周一記錄的7.8級。

即便如此，19世紀的地震對該地區的城鎮造成了巨大破壞，僅阿勒頗市（Aleppo）就有7000人死亡。破壞性的餘震持續了近一年。

這次地震之後已經發生了幾次餘震，科學家們預計這次地震會遵循該地區上次大地震的趨勢。

如何測量地震？

它們是用一種叫做矩震級（Mw）的標度來測量的。它取代了更廣為人知的里氏震級，里氏震級現在被認為過時且不太凖確。

地震的數字是斷層線移動的距離和移動它的力量的結合。

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2.5級或更小的震動通常感覺不到，但可以通過儀器檢測到。震級達5級的地震都能感覺到，並造成輕微破壞。像土耳其這次發生的7.8級地震被列為大地震，通常會造成嚴重破壞。

任何高於8的震動都會造成災難性的破壞，並可能完全摧毀震中的社區。

這次地震與其他大地震相比強度如何？

2004年12月26日，有記錄以來最大的地震之一襲擊了印度尼西亞海岸，引發的海嘯席捲了印度洋周圍的整個社區。這場9.1級地震造成約228,000人死亡。

2011年日本沿海發生的另一次地震為9級，在陸地上造成了大面積破壞，並引發海嘯。這導致沿海的福島核電站發生重大事故。