美國加拿大軍方在北美上空再擊落一不明物體 白宮宣佈制裁六家中國航太實體

46 分钟前

圖像來源，Getty Images

美國在本國領空中擊落了兩個飛行物之後，當地時間周六（2月11日），加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）證實，又有一個不明飛行物在加國領空被擊落。

他表示最新的飛行物體 「侵犯了加拿大領空」，在加國西北的育空（Yukon）地區被擊落。該地區毗鄰美國阿拉斯加。特魯多說，加拿大和美國的飛機都共同出動追蹤該物體，最後由美國的F22戰鬥機擊落。

這是一周以來，在北美上空被擊落的第3個物體。

北美的天空越來越不平靜，第一個遭美國擊落的氣球被證實來自中國，造成美中外交爭端，中國稱該氣球為民用，否認有任何監視行為並批評白宮政治炒作。

當地時間2月10日，隸屬美國商務部的工業和安全局（BIS）公告稱，以國家安全為由，限制對六家中國實體出口美國先進科技，五間企業及一間研究機構被美國列入貿易黑名單。美商務部指控這些實體支援中國人民解放軍的航天計劃， 包括提供氣球及相關部件。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 影片顯示2月4日中國氣球被美國軍方擊落瞬間

根據公開資料，被制裁的六家中國公司及研究機構分別是：北京南江空天科技股份有限公司；中國電子科技集團公司第四十八研究所；東莞凌空遙感科技有限公司；銥格斯曼航空科技集團股份有限公司；廣州天海翔航空科技有限公司；山西銥格斯曼航空科技有限公司 。

加拿大上空的不明飛行物

美軍2月4日在東海岸南卡羅來納州附近領空擊落了一個中國氣球。周五（2月10日）在美西北阿拉斯加州上空擊落了一個小汽車大小的不明物體。加國總理特魯多則在周六（2月11）證實他下達命令，並與美國總統拜登（Joe Biden）進行了交談。

他在推特上寫道：「加拿大軍隊現在將回收並分析該物體的殘骸。」

加國國防部長阿南德（Anita Anand）告訴記者，最新的不明物體在育空地區中部上空飛行，高度約為4萬英尺（12000米），於當地時間周六15:41分左右被攔截擊落。她描述該物體為「小型」和「圓柱形」，軍方仍在進行回收工作並搜索更多細節。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 加國防部長阿南德稱，最新的不明物體在育空地區中部上空飛行，高度約為4萬英尺，該物體為「小型」和「圓柱形」。

阿南德解釋，物體是在離美國邊境「大約100英里」處尋獲，並補充說該物體對「民用航空構成合理威脅」。

她說：「（該不明物體）似乎比上周六在南卡羅來納州海岸被擊落的那個東西小。」這是指的是那個約60米長來自中國的巨型「疑似間諜氣球」。

此外，特魯多早些時候在推特上發帖感謝為加美兩國執行防空任務，並領導這項工作的北美航空航太防禦司令部（NORAD）。

白宮則說，在過去24小時內，美國跟蹤並持續監測物體。聲明說：「出於謹慎考慮，並在其軍方的建議下，拜登總統和特魯多總理授權將其擊落。」

「兩位領導人討論了收回該物體的重要性，以確定其目的或來源的更多細節」。美國國防部提供了關於擊落該物體的任務的更多細節，證實兩架美國F-22軍機從阿拉斯加安克雷奇軍事基地起飛，該物體被AIM 9X導彈擊落。

五角大樓新聞秘書萊德（Pat Ryder）准將補充說，聯邦調查局（FBI）將與加拿大警方「密切合作」。

尚不清楚來源和功能

另外在周六（11日），美國軍方也在蒙大拿州上空加派了戰鬥機，一些空域被關閉，但結果是 「雷達異常」，未發現任何異常。

在這個最新的物體出現在北美上空一周前，一個疑似間諜氣球被美國擊落海中。周六（11日），在拜登的命令下，另一個不明物體在阿拉斯加上空被追蹤並擊落。

在一份簡短的聲明中，美國軍方表示，阿拉斯加國民警衛隊和美國軍隊仍在冰上對當地時間周五擊落的物體進行搜索和回收。

圖像加註文字， 最新的飛行物體在加拿大領空,育空（Yukon）地區被擊落。

美軍稱目前沒有有關該物體的功能、目的或來源的細節能公布，但確認美國聯邦調查局正在阿拉斯加戴德豪斯區（Deadhorse）附近協助回收。

美國軍方補充說：「北極的天氣條件，包括風暴、大雪和有限的日光，是這次行動搜索的考慮因素，工作人員將調整回收行動，確保行動安全。」行動將在天氣允許時繼續進行。

上周末，美國防官員告訴媒體，中國氣球的碎片降落在南卡羅來納州外海 14米深的海水中——比他們預期的要淺。中國則否認這個氣球——它於 1 月 28 日首次進入美國領空——被用於間諜目的，稱它是一個誤入歧途的氣象裝置。

圖像加註文字， 上周六被擊落的中國氣球可能的飛行線路分析

然而，白宮表示，該氣球是飛越五大洲的偵察氣球艦隊的一部分。