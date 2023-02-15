美國擊落四個飛行物 中國批評「政治炒作」：目前為止我們知道些什麼

麥克斯·馬茲查（Max Matza）

BBC 記者

31 分钟前

圖像來源，US Navy 圖像加註文字， 據稱2月4日在美國上空被擊落的中國氣球的傳感器，2月13日在大西洋中被撈起，並由美國聯邦調查局（FBI）進行分析

美國白宮表示，沒有跡象表明美國軍方上周末從空中擊落的三個飛行物與所謂的中國間諜活動有關。白宮發言人約翰·柯比（John Kirby）表示，這些物體可能 「與商業或研究實體有關，因此是無害的」。

飛行物

本月早些時候，中國的一個氣球在美國南卡羅來納州附近被美國戰鬥機擊落，中國否認該氣球與間諜情報活動有關，稱其只是一個被吹離航線的天氣監測飛艇。

在本周二（2月14日）的例行新聞發佈會上，柯比表示，在找到和分析殘骸之前，很難確定上周末在阿拉斯加、加拿大和密西根州上空被摧毀的另外三個物體的用途或來源。

白宮國家安全委員會在記者會上說：「我們尚未看到任何跡象或任何東西能具體指向這三個物體是中華人民共和國間諜計劃的一部分，或者它們明確參與任何外部情報收集工作。」

圖像來源，US Navy 圖像加註文字， 之前在南卡羅來納州上空被擊落的氣球被官員描述為有3輛公共汽車加起來那麼大。

柯比補充說，美國情報部門正在考慮的一個「主要解釋」是，這些物體「可能是與商業或研究實體有關的氣球，因此是無害的」。

他又說，目前尚未還未有任何公司、組織或政府稱是這些飛行物體的所有者。

之前在南卡羅來納州上空被擊落的氣球被美國官員描述為有「三輛公共汽車加起來」那麼大。第二個在阿拉斯加上空被擊落的物體，被描述為有一個「小型汽車」般大小。 第三個在加拿大育空地區被擊落的飛行物則是圓柱形的。

此外，美軍高層還證實，美國最近在密西根州休倫湖上空擊落飛行物的行動，是由美國F-16戰機執行，但第一枚響尾蛇導彈沒有擊中目標。

「第一發沒打中。第二發打中了目標，」美國參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）將軍2月14日在訪問布魯塞爾時說。米利表示：「我們盡全力地確保空域暢通，空域視野清晰達到導彈的最大有效射程。而在這種情況下導彈落下，沒有對休倫湖水域造成損害。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中美「間諜氣球」風波： 美方稱侵犯主權 中方強調「民用」並抗議

不過，中國外交部發言人批評了美國，汪文斌在2月14日的記者會上說，「美國的許多人一直在問，如此昂貴的行動可能會給美國和它的納稅人帶來什麼好處？」

每枚響尾蛇導彈的成本據報超過40萬美元。

氣球殘骸

此外，據稱2月4日在美國上空被擊落的中國「間諜氣球」上的感測器，於周一（2月13日）在大西洋中被撈起，並由美國聯邦調查局（FBI）進行分析。美國稱這些物品用來監視敏感的軍事地點。

自2月4日首次擊落高空飛行物以來，美國戰鬥機又擊落了三個高空飛行物——分別在阿拉斯加、加拿大育空地區和美加邊境的休倫湖上空。

美國北方司令部說，搜索人員在南卡羅來納州海岸現場發現「重要殘骸」，包括「優先傳感器（priority sensor）和電子器件。」

軍方官員說，周一在南卡羅來納州海岸也找到了「大部分結構」。根據美國媒體報道，自從本月早些時候從中國海南島的一個基地升空以來，美國情報部門一直在追蹤這個中國氣球。

美國官員稱，這個高空氣球來自中國，用於監視，但中國稱這是一艘誤入歧途的氣象監測飛艇。

美國官員告訴CBS新聞說，起飛後不久，該氣球飄向美國的關島和夏威夷島，然後向北移向阿拉斯加。CBS還說，從大海撈起的殘骸還有大約9至12米的氣球天線。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 根據美媒報導，自從本月早些時候從中國海南島的一個基地升空以來，美國情報部門一直在追蹤這個中國氣球。

不願透露姓名的美國官員說，氣球的飛行路徑表明它可能被天氣吹偏了方向，但當氣球飛抵達美國大陸時，又回到了中國的控制之下。

整個美國參議院在2月14日聽取了軍方高層關於此事的機密簡報。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，參議院將對為什麼沒有更早發現這個飛行氣球展開調查。

舒默對記者表示：「這是個好問題......我們需要回答這個問題。」