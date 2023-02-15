妮基·黑利參選美國總統：立志挑戰特朗普的美國前外交官

31 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 妮基·黑利具備亞洲背景，是印度旁遮普人錫克教徒移民後裔。

前美國駐聯合國大使、前南卡羅來納州（South Carolina）州長妮基·黑利（Nikki Haley）2月14日發佈視頻，宣佈參與角逐共和黨黨內提名，出戰2024年總統選舉。她成為了挑戰前上司——前總統特朗普（Donald Trump）的第一位共和黨人。BBC北美新聞編輯加雷斯·埃文斯（Gareth Evans）講述這位印度移民後裔成為總統參選人的歷程。

2010年，妮基·黑利以39歲之齡，成為美國最年輕的州長，自此成為國內聲名顯赫之人。她在家鄉南卡羅來納州的這次勝利寫下了多筆歷史——她是這個南方保守州份的首位女性州長，兼首位亞裔州長。

她在男性主導的領域獲得過勝利，這讓她被譽為共和黨的明日之星，寄望她能改變這個政黨男性獨尊的形象。她曾在競選州長勝利的集會上對群眾說：「對於本州成千上萬相信這場弱者競選活動的人來說，這是個尤其美好的一夜。」

現年51歲的她在2011至2017年間擔任了兩屆州長，當中多少展示了她在主要議題上的立場。她建立了主流保守派與商界友好的領袖形象，集中精力給南卡州招攬主要企業進駐。當時她曾說：「要是你來（南卡州），經營成本就會低。我們會成為參與工會運動成本最低的州份之一。」

她形容自己屬於捍衛生命權派（pro-life），並支持南卡州立法遏制墮胎。黑利在就任州長的第一年簽署了一份打擊非法移民的立法，後來卻批評特朗普的邊防政策。她曾說自己支持——並會捍衛——擁槍權利。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2010年，妮基·黑利當選南卡羅來納州州長，觀察人士自此視她為共和黨內的明日之星。

也許其州長生涯的關鍵時刻，以至於讓她聞名全國的時刻，要算是2015年，一名白人至上主義者闖入查爾斯頓市（Charleston）的以馬內利非裔衛理公會教堂（Mother Emanuel AME Church；又譯伊曼紐爾非洲衛理公會主教教堂），槍殺九名黑人信眾。

黑利多年來一直在抵抗對邦聯旗的反對意見，但最後還是改變了立場。教堂槍殺案發生五天後，她下令從所有州政府場所撤掉旗幟。黑利的決定為連串程序拉開帷幕，一個月後，經歷一場壁壘分明，激蕩人心的辯論，州立法機關通過動議，移除邦聯旗。

她在簽署移除邦聯旗立法後說：「那面旗幟有其地位，但並非代表所有南卡羅來納州人民。」

但在2019年，黑利女士對一位保守派廣播電台節目主持人說，邦聯旗象徵「侍奉、犧牲與傳統」，查爾斯頓事件的槍手「劫持」了邦聯旗。黑利隨後要面對這番言論所引發的反彈。

她在訪談中還稱媒體試圖控制槍擊案的輿論導向。她說：「他們希望把這事情打成種族問題，他們想把事情打成槍支管制問題。」

當時，南卡州眾議院民主黨議員摩爾（JA Moore）批評黑利「繼續為了政治動機而利用這場悲劇，教人噁心」。摩爾的姐姐在那場襲擊中喪生。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2015年6月發生的查爾斯頓市教堂槍擊案成為了妮基·黑利州長生涯的關鍵時刻。

黑利不時提及其背景——她本名尼姆拉塔·妮基·蘭德哈瓦（Nimrata Nikki Randhawa），出生於南卡州班貝格市（Bamberg），是印度旁遮普人錫克教徒（Punjabi Sikh）移民家庭，家裏經營一家服裝店。她曾說自己兒時飽受種族主義嘲諷，而在宣佈參選總統的視頻中，她說自己的成長「非黑非白——我與眾不同」。

她在2019年出版的回憶錄中寫道：「我們在成長中被視為外人，而這並不稀奇。在世界各地，非我族類總被視為外人。美國卻不一樣，社區主動接納我們。」

黑利曾說，雖然她曾親身遭受種族歧視，但她不會認為美國是從根本上歧視不同族裔。在2020年共和黨全國代表大會上，她說：「那是謊言。美國不是種族主義國家。」

此言一出，一些網民批評黑利迴避使用自己的名字（尼姆拉塔），甚至有人聲稱她「洗白」身份。但她的一名發言人後來對《今日美國》（USA Today）稱，她自出娘胎便以登記中間名——妮基——示人。

她在克萊姆森大學（Clemson University）修讀會計學期間認識了邁克爾·黑利（Michael Haley），在1996年結婚後她決定隨夫姓。當時她們舉行了兩場婚禮——一場是基督教衛理宗儀式，一場是錫克教儀式——此後育有兩名子女。

畢業後，黑利幫忙經營家族服裝生意，後來轉任私人機構高層職位。2004年她投身政治，贏得南卡州立法機關議席，連任三屆後才當選州長。

圖像來源，The Washington Post via Getty Images 圖像加註文字， 妮基·黑利曾高調反特朗普，但其後又接受其提名，出任美國駐聯合國大使。

2016年總統大選期間，黑利猛烈抨擊特朗普，不但給多名特朗普勁敵背書，更揚言她「不是（特朗普的）粉絲」。黑利說特朗普代表的是「我在幼兒園裏教導孩子們不要做的一切事情」。

但她在2017年接受了這位當選總統的提名，出任美國駐聯合國大使，並辭任南卡羅來納州州長。

她在聯合國服務了兩年，且有別於許多特朗普初期任命的官員，黑利從未與總統公開鬧不和。她持續一致地推動特朗普政府的親以色列立場，對朝鮮和俄羅斯採取強硬立場。

2021年1月6日國會騷亂髮生後，她公開批評特朗普——她對《政客》雜誌說：「我們得承認他讓我們失望至極。」在騷亂翌日的一場演說中，她說：「他自選舉日以來的所作所為將收到歷史的嚴厲審判。」

自此之後，她對這位前總統的觀感似乎有所改變。2021年，她曾矢言不會挑戰特朗普問鼎白宮寶座，但最近幾個月她改變了立場，宣稱有需要實現「世代更迭」，矛頭似乎指向了76歲的特朗普。