美國俄亥俄火車脫軌事件引發小鎮居民對有毒物質的恐懼

凱拉·愛潑斯坦（Kayla Epstein）和納丁·優素福（Nadine Yousif）

BBC記者

51 分钟前

圖像來源，Dustin Franz/AFP via Getty Images 圖像加註文字， 在俄亥俄州東巴勒斯坦，一列載有危險化學品的脫軌貨運列車冒出滾滾濃煙。

在一列載有有毒化學品的火車在美國俄亥俄州小鎮東巴勒斯坦（East Palestine）發生脫軌的12天後，焦慮的居民仍在要求得到答案。

「現在的情況非常引人注目。」住在離事發地點僅幾個街區的詹姆斯·菲格利（James Figley）說：「整個小鎮都陷入騷動。」

63歲的菲格利是一名平面設計師，2月3日晚，他正坐在沙發上，突然聽到可怕而刺耳的金屬聲。他和妻子上車去查看，發現了地獄般的一幕。

「當時發生了一系列爆炸，持續不斷，而且氣味越來越可怕。」菲格利說。

「你曾在你的後院燒過塑料並（出現）黑煙嗎？就是那種。」他說。「它是黑色的，完全的黑色。你可以看出那是一種化學氣味。眼睛灼痛。如果你對著風，情況可能會變得非常糟。」

事故引發了大火，令住在幾個街區外的居民感到恐慌。

幾天后，隨著官員們需在一種被稱為氯乙烯的危險化學物質爆炸前將其燃除，一個有毒的煙柱出現在城鎮上空。

在接下來的幾天裏，溪流中出現了死魚。官員們後來證實，數量達成千上萬條之多。附近居民告訴當地媒體，他們的雞突然死亡、狐狸出現恐慌，其他寵物也患上疾病。居民們抱怨自己出現頭痛、眼睛灼痛和喉嚨痛的症狀。

俄亥俄州州長邁克·德溫（Mike DeWine）周三表示，雖然該鎮的空氣質量是安全的，但有毒洩漏地點附近居民應該飲用瓶裝水，以防萬一。州和聯邦官員向居民承諾，他們正在清除現場的污染土壤，空氣和市政水質現已恢復正常。

一些居民訴說的情況與官員們繼續發佈的承諾之間大相徑庭，導致了東巴勒斯坦出現混亂和恐懼。與此同時，環境和健康專家對該地是否真的安全提出了質疑。一些社交媒體用戶稱，儘管政府官員經常更新情況並對鐵路公司表示憤怒，但官方並沒有告訴居民實情。

一些當地人對這種額外的監督表示歡迎。「我們不知道的東西太多了，」菲格利說。

關於東巴勒斯坦火車出軌事件的事實

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國官員估計，由於出軌事故，附近河流中有來自12個不同物種的3500條魚死亡。

官員們提供了2月3日諾福克南方鐵路（Norfolk Southern）列車在行至賓夕法尼亞州途中脫軌的一些細節。

德溫在周二的記者會上表示，這列火車有約150節車廂，其中50節車廂脫軌。其中大約10節載有潛在有毒物質。

美國國家運輸安全委員會尚未確定脫軌的確切原因，但該部門表示，可能與其中一個車軸的機械問題有關。

列車攜帶的物質包括氯乙烯，這是一種無色的有害氣體，用於製造PVC塑料和乙烯基產品。

氯乙烯也是一種致癌物。急性暴露於該化學物質會導致頭暈、嗜睡和頭痛，而長期接觸則會導致肝損傷和一種罕見肝癌。

2月6日，在疏散了鄰近地區後，官員們對氯乙烯進行了受控燃燒。德溫說，聯邦、州和鐵路專家得出的結論是，這比讓材料爆炸並讓碎片在小鎮中飛濺要安全得多，他稱這是兩害相權取其輕。

這次受控燃燒在東巴勒斯坦上空產生了宛如世界末日般的煙霧。這些畫面在社交媒體上廣為流傳，許多震驚的讀者將其比作災難片。

幾天后，德溫州長、賓夕法尼亞州州長喬什·夏皮羅（Josh Shapiro）和諾福克南方鐵路宣佈燃除成功，一旦官員認為安全，居民就被允許返回。

「對我們來說，當他們說一切都解決了，我們決定就可以回來了。」東巴勒斯坦居民約翰·邁爾斯（John Myers）說，他和家人住在脫軌地點附近的一所房子裏。

他表示，他沒有感受到任何負面的副作用。「空氣聞起來像往常一樣。」他說。

周二，美國環境保護署表示，未在空氣中檢測到任何顯著水平的有害物質。該部門稱，截至目前已經檢查了近400個家庭，沒有檢測到任何化學物質，不過他們仍在繼續檢查該地區更多家庭，並進行空氣質量監測。

事故發生後，美國環保署確實在包括俄亥俄河在內的附近水樣中，發現了化學物質的痕跡。該機構表示，被污染的水已進入了雨水排水槽。俄亥俄州官員表示，如果有需要，他們將檢測居民的供水情況，或者鑽探新井。

在周三，俄亥俄州環境保護署向居民承諾，當地供水系統的水井經檢測不含脫軌產生的化學物質，市政供水可以安全飲用。

「太多不信任和質疑」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 居民一直擔心有毒化學品可能對他們的健康造成影響（圖為東巴勒斯坦一家企業外的標語照片，上面寫著「為東巴勒斯坦和我們的未來祈禱」。）

對於一些人來說，令人震驚的有毒煙霧圖像與當局近期向東巴勒斯坦解除警報之舉似乎格格不入。

尤其是推特和TikTok上的社交媒體用戶一直在關注有關動物受傷的報道，以及氯乙烯燃燒的畫面。他們要求官員給出更多答案。

在人們將死魚的影片發佈到社交媒體上後，官員們承認這一現象是真實的。俄亥俄州自然資源部表示，在東巴勒斯坦南部約7.5英里長的溪流中，約有3500條12種不同種類的魚死亡。

然而，官員們表示，他們沒有收到有關脫軌或化學燃除直接導致牲畜或其他陸地動物死亡的報告。

據《華盛頓郵報》、《新共和》和當地媒體報道，在化學品燃燒一周多後，附近地區的居民投訴出現頭痛和噁心的情況。

環境專家告訴BBC，他們對政府在事故發生和進行受控燃燒後短時間內就允許人們返回東巴勒斯坦的決定感到擔憂。

「顯然，州和地方監管機構給人們開綠燈回家的速度太快了。」賓夕法尼亞環境研究與政策中心（PennEnvironment Research & Policy Center）執行主任戴維·馬蘇爾（David Masur）說。

「這讓公眾對這些機構的可信度產生了很多不信任和懷疑，這是一個問題。」他說。

約翰·霍普金斯大學研究空氣污染的教授彼得·德卡洛（Peter DeCarlo）說，除了氯乙烯，火車上其他幾種物質在燃燒時也可能形成危險化合物，比如二惡英。

「作為一名大氣化學家，這是我非常、非常、非常想避免的。」他補充稱，希望環保部門公布有關空氣質量的更詳細數據。

東巴勒斯坦居民對諾福克南方鐵路公司提起了至少四起集體訴訟，聲稱他們接觸了有毒物質，並因脫軌事故而遭受了「嚴重的精神痛苦」。

「我們的很多客戶真的在考慮……可能會搬離這個地區。」代亨特·米勒（Hunter Miller）說。他是東巴勒斯坦居民對鐵路公司提起集體訴訟的代表律師。

「這裏應該是他們的避風港和幸福之地，他們的家。」米勒說。「現在他們覺得他們的家已經被滲透了，不再那麼確定這是一個安全的避風港了。」

周二，一名記者問德溫，如果他住在東巴勒斯坦，他自己回到家中是否會感到安全。