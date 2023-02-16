泰國岩洞生還者魂斷英倫 端沛小隊長沒能見證奇蹟營救五週年

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 端沛當年與隊友們熬過了伸手不見五指的黑暗。

BBC獲悉，2018年在泰國北部睡美人洞（Tham Luang）被困事件中脫險的野豬足球隊隊長端沛·蓬貼（Duangpetch Promthep）在英國一家足球學校留學期間意外去世，終年17歲。

端沛自去年起就讀英格蘭中部萊斯特郡（Leicestershire）的這家寄宿學校。BBC獲悉，端沛上星期天（2月12日）在宿舍被發現不省人事，送往醫院救治，星期二（14日）不治身亡。

2018年6月，端沛與其他隊員和助教共13人在清萊府睡美人洞探險期間遇上洪水，被困在漆黑溶洞內，18天後才獲救，救援過程受到國際關注。

當時曾在現場採訪救援過程的BBC東南亞事務記者黑德（Jonathan Head）說，潛水員發現他們，額前電筒照亮端沛的一刻，他的咧嘴笑容是整場營救行動中讓人尤其印象深刻的其中一幕。

端沛的具體死因仍待有關方面公布，但萊斯特郡警察廳表示，端沛的死亡情況並無可疑；泰國媒體稱端沛頭部受傷。

東米德蘭救護隊（East Midlands Ambulance Service）一名發言人表示，端沛在星期天下午由救護車送往醫院，救護隊也曾派遣救護直升機到現場。

圖像來源，Royal Thai Navy 圖像加註文字， 端沛（右）被發現時已在漆黑中度過了九天，他仍對潛水員們報以笑容。

2022年8月，乳名小東（Dom）的端沛在Instagram上宣佈考獲獎學金，將到萊斯特郡馬基特哈伯勒市（Market Harborough）的布魯克豪斯學院足球學校（Brooke House College Football Academy）升學。野豬足球隊上下為之振奮。

端沛當時寫道：「今天我夢想成真了。」

時隔六個月，隊員們得哀悼英年早逝的隊長。

端沛的Instagram賬戶上滿是關於足球的帖子，通常都帶有「#足球是我的生活」（#footballismylife）標籤。

他在1月發佈的最後一篇帖子中，展示了他的「夢之隊足球裝備」草圖——藍色和粉色條紋的球衣、短褲、襪子和鞋。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 隊友泰坦（Titan Chanin Viboonrungruang）2022年曾經接受BBC專訪。他發帖稱，希望他日「在天上」再次跟端沛踢球。

端沛之死讓大團圓結局黯然失色

BBC東南亞事務記者黑德（Jonathan Head）

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2018年7月19日，獲救的端沛（左）出院返家，與母親塔娜彭（右）一同接受媒體採訪。

「小東」端沛在英國的足球學院驟然離世，原因仍然不明。去年他贏得獎學金的時候，可是無比自豪。

這是一個一直滿載正能量，激勵人心的故事，如今首次蒙上了悲傷的陰影。

2018年7月這群泰國男孩從山洞中被救出的精彩傳奇是那種新聞行業難得一見的事情：一個幾乎天衣無縫的大團圓結局。

當他去年獲獎學金負笈英倫，小東感謝設立這獎學金的前泰國國家隊隊長濟科，並許諾努力學習。

他寫道：「我會盡力而為。」看著他與隊友們一路走來，備受世人矚目，卻如此不卑不亢，大家深信他能兌現承諾。

端沛的死訊在母親塔娜彭（Thanaporn Phromthep）向清萊巨蠍寺（Wat Phra That Doi Wao）通報後傳開，野豬隊隊員們隨後相繼發佈吊唁信息。

BBC泰語網報道稱，給端沛頒發獎學金的濟科基金會（Zico Foundation）創辦人，泰國國家足球隊前隊長「濟科」卡迪蘇克·塞納芒（Kiatisuk Senamuang）表示，他在星期天接獲端沛在英國宿舍暈倒的通知。據其所知，宿舍舍監馬上報警將端沛送院搶救。

醫院繼而通知泰國駐英國大使館，濟科基金會則通知端沛母親塔娜彭。塔娜彭表示希望能將兒子遺體運返家鄉安葬，卡迪蘇克表示將協調此事。

卡迪蘇克認為端沛身體強壯，且據他所知，端沛並無舊患。

濟科基金會也在其社交媒體上給端沛發帖致哀。

布魯克豪斯學院校長伊恩·史密斯（Ian Smith）稱，校方對端沛驟逝「深感悲痛和震驚」。他說：「我們與小東的家人、朋友、前隊友和曾經參與過其生命的人一道悲痛，還有在泰國與本學院的國際大家庭裏面受其逝去所影響到的每一人。」

濟科基金會星期四（16日）在社交媒體上轉發史密斯校長致全體師生與家長的信函，當中讚揚端沛澤心仁厚，希望他安息。

睡美人洞事件始末

2018年6月23日，野豬足球隊隊員在練習後一起騎自行車前往睡美人洞，那是他們經常遊玩耍樂的地方。

然而，突發暴雨淹沒山洞內極其狹窄的通道，將端沛等12名球員和一名助教困在山洞內。

事發首九天，青年們在山洞內面對一片漆黑，沒有任何口糧。山洞外，1萬名各方人員設法營救，最終被來自英國的潛水專家尋獲，並陸續救出所有人。

端沛在山洞內度過13歲生日，其餘隊員當時年齡在11到16歲之間，助教艾卡豐·甘他翁（Ekkaphon Kanthawong）當時25歲。

男孩們利用石塊挖掘試圖逃生，助教則教導他們冥想，以保持平靜，和減少氧氣消耗。

在策劃營救方案期間，潛水員給他們送上糧食，和來自家人的打氣書信。為了將他們安全帶出山洞，救援人員決定讓他們服用鎮靜藥物氯胺酮（ketamine），最後五名被困人員在7月10日重見天日。