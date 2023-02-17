美國俄亥俄州火車脫軌，有毒化學物洩漏引發污染和健康擔憂

34 分钟前

一列載有有毒化學品氯乙烯的火車在美國俄亥俄州小鎮東巴勒斯坦（East Palestine）發生脫軌。事故導致火災，還引發當地人們對環境和交通網路造成影響的擔憂。