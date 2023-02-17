拜登稱不會為擊落中國氣球道歉但期待與習近平對話 北京宣佈制裁美兩大軍火商

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圖像來源，EPA

美國總統拜登（Joe Biden）表示，他不會為在美國海岸上空擊落一個所謂的「中國間諜氣球」道歉。

他表示，被擊落的中國氣球是用來監視，但在北美上空擊落的另外三個物體不太可能是外國間諜飛艇。

拜登又說，美國將改進針對類似空中飛行物的偵測。

美國總統拜登還稱，他將要求北京就中國」間諜「氣球入侵美國領空事件作出回應，並計劃直接從中國領導人習近平那裏得到回應。

他在周四（2月16）表示：」我期待與習主席交談，我希望我們能查清這件事的真相。「但拜登強調，他不會為美國戰機擊落中國氣球而道歉。

不過，中國否認該氣球用於監視，並稱該氣球是在搜集天氣數據時偏離了航線。

但是拜登重申了白宮官員的觀點，即該氣球在大西洋上空被美國戰鬥機擊落之前，在約四萬英尺的高度穿越美國，實際上是用於間諜活動。

在此之前，美國國會參院在周三（2月15日）晚審議通過兩項決議案，譴責中國高空偵察氣球侵犯美國主權。中國外交部回應稱有關決議案「純屬政治操弄和惡意炒作」。

美國總統拜登周四說，華盛頓正在繼續與北京就中國氣球事件展開對話。拜登稱「我們並非尋求一場新的冷戰。」

至於談到後來在阿拉斯加、加拿大西北部和美加邊境休倫湖上空擊落的另外三個飛行物時，拜登指出，情報部門認為它們 「很可能是與私營公司、娛樂或研究機構有關的氣球」。

拜登說，為應對中國氣球而引入的增強型雷達，可解釋當局如何發現了這三個物體。

他表示：「這就是為什麼我指示我的團隊就如何處理這些不明物體向我提出更嚴格的規則，區分哪些可能構成安全或安保風險，需要採取行動，而哪些不需要採取行動。 「

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中美「間諜氣球」風波： 美方稱侵犯主權 中方強調「民用」並抗議

拜登上述發言是在白宮認為有必要消除關於這三個飛行物是境外物體的說法之後發表的。白宮官員表示，這些緩慢移動的不明物體並未「對地面人員構成任何直接威脅」，它們之所以被銷毀是為了保護美國的「安全、利益和飛行安全」。

康涅狄格州資深民主黨議員吉姆·海姆斯（Jim Himes）此前在聽取美國國家安全事務簡報時表示，本周早些時候，美國的政策不應該是使用戰鬥機來對付所有高空物體。他告訴美國媒NPR說，「擊落氣球的軍事任務是一件非常、非常昂貴的事情」，並補充稱 「我們需要對此有更多考量」。

正在加拿大協調搜索這些被擊落物品的加拿大皇家騎警周四表示，將暫停對休倫湖的搜索，部分原因是找到擊落物體的可能性很低。

在回答是否會再次採取類似行動的問題時，拜登回應說：「別誤會，如果任何物體對美國人民的安全和保障構成威脅，我就會把它拿下。」

拜登期待就氣球事件與習近平對話

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登還稱，他期待與中國國家主席習近平就本月的事件對話（圖為拜登與習近平會晤的資料照片）。

不過，在接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時，拜登拒絕透露計劃何時與中國國家主席習近平進行對話。拜登稱：「我認為習近平最不希望的是從根本上撕裂與美國以及與我的關係。」

美國媒體報道說，針對中國氣球事件，拜登還承諾，美國外交官將向中國同行提出這個問題並追究責任。

北京方面重申，2月4日在美國上空被擊落的中國氣球只是一個被吹離航線的天氣監測飛艇，中國否認該氣球與間諜情報活動有關。

中國外交部發言人汪文斌周四在記者會敦促美國應該盡量避免「誤解和誤判」。他表示：「美方不能一邊要溝通對話，一邊激化矛盾、升級危機，而應同中方相向而行，管控分歧。」

在北美天空緊張局勢加劇的情況下，美國軍方官員2月17日表示，美國戰機本周第二次攔截了在阿拉斯加附近飛行的俄羅斯戰機。

由美加共同管理的北美航空航天防禦司令部（Norad）在一份聲明中說，這是與俄羅斯人的一次「例行」接觸。

北京宣佈制裁兩家美國公司

雖然拜登希望平複此事件帶來美中外交上的影響，但已經引發北京反彈。就在美國商務部在上周宣佈制裁六家與「中國氣球」相關的實體（其中一為研究單位）之後，中國隨即在本周宣佈，制裁兩家美國防衛承包商公司。

在中國的制裁消息宣佈之前一周，北京表示要對美國實體採取「反制措施」，以回應美國擊落中國氣球的事件。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 之前在南卡羅來納州上空被擊落的氣球被官員描述為有3輛公共汽車加起來那麼大。

中國商務部周四（2月17日）表示，將美國洛克希德-馬丁公司（Lockheed Martin Corp）和雷神導彈與防務公司（Raytheon Missiles & Defense）列入「不可靠實體清單」，兩家公司被禁止向中國出口貨物或進行新的投資，也禁止上述企業高級管理人員入境。

中國商務部的公告還宣佈對這兩家企業分別處以罰款，金額為各企業對台軍售合同金額的兩倍。北京稱原因是它們參與了對台軍售。

據《華爾街日報》報道，美國防務公司普遍被禁止向中國出售產品軍售商品，因此此次制裁的實際影響微乎其微。此外，雷神亦是向中國航空公司提供商用飛機發動機和飛機零部件等的大廠商之一，也是美國給台灣提供軍售的主要賣家。

不過，白宮發言人卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）周四在白宮例行記者會上說，中國對兩家美國國防承包商的制裁是「象徵性」和「不必要的」。

許多分析亦稱，中國制裁美國最大的兩家防務承包商，這在很大程度上仍是一種象徵性姿態，在氣球事件後，兩國經貿上的緊張關係持續加劇。

分析

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

拜登承受著越來越大的壓力。

眾人要求他直接與大眾說明所謂的中國間諜氣球，以及美國戰鬥機在過去一周先後摧毀的三個不明物體。

星期四下午拜登這樣做了——但他的短暫露面，對平息批評者或說服那些要求更多訊息和解釋的人幾乎沒有作用。

因為，拜登沒有說明這些物體的性質，也沒有提供有關第一個中國氣球的更多信息；他沒有談論中國氣球首次被發現的時間、預期目的，也沒有告訴我們最近的報導稱該氣球曾飛往美國關島，但隨後改變航線。 他也沒有說明，為何在上周發生一系列事件後，現在就沒有新的目標了？