烏克蘭戰爭：拜登秘訪基輔五小時更多細節披露，記者手機被收，行前已告知俄羅斯

42 分钟前

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美國總統拜登在對烏克蘭基輔的一次未事先宣佈的訪問中表示，美國將支持烏克蘭對抗俄羅斯，「無論需要多長時間」。

他說：「我們完全有信心，你們將繼續獲勝。」

這是拜登就任總統後首次訪問烏克蘭，而幾天后的本周五就是俄羅斯入侵烏克蘭一週年。

他說，俄羅斯總統普京認為俄羅斯可以比烏克蘭及其西方盟友堅持更久是「大錯特錯」。

但路透社引用美國國家安全顧問沙利文在記者會上的發言稱，美國在拜登出發前幾個小時「出於消除衝突的目的」提前通知了俄羅斯。

據法新社報道，拜登這次秘密訪問甚至乘坐了一架比通常美國總統外訪時的座機小一號的波音757飛機，飛機起飛前也停在不同於往常拜登登機的位置，每個舷窗的蓋子都被拉了下來。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 拜登抵達華沙機場的畫面

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登乘坐火車抵達基輔的畫面

一攬子援助

拜登與烏克蘭總統澤連斯基會面，兩人還參觀了一座紀念碑，紀念碑是紀念在俄羅斯吞併克里米亞、其代理人部隊佔領頓巴斯東部部分地區9年來犧牲的士兵。

白宮的一份聲明稱，拜登此行意在重申美國「對烏克蘭民主、主權和領土完整的堅定承諾」。

他從波蘭秘密坐了10個小時的火車到達基輔，後來又返回波蘭。訪問結束後，美國國務卿布林肯宣佈向烏克蘭提供價值4.5億美元的一攬子安全援助，包括榴彈炮彈藥和海馬斯火箭系統，標槍導彈和空中監視雷達。

布林肯表示，美國還將向烏克蘭額外提供1000萬美元緊急援助，維持烏克蘭的能源基礎設施。

澤倫斯基表示，烏克蘭戰勝俄羅斯取決於決心，他在拜登身上看到了這種決心。

他還表示，兩位領導人討論了運送其它武器的可能性。澤倫斯基多次要求購買F16戰鬥機，但美國和其他盟國目前還未同意。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在評論此次訪問時稱，失敗將降臨在那些「把靈魂賣給美國人」的人身上。

雖然其他國家領導人在過去一年裏訪問過烏克蘭，但美國總統是首次於戰爭期間出現在基輔，這場戰爭中美國士兵沒有參戰。

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美國是烏克蘭最大的盟友之一，美國國務院迄今已宣佈向烏克蘭提供249億美元的軍事援助。

今年1月，拜登宣佈，美國將派出31輛主戰坦克，遠程導彈也在路上。

拜登的烏克蘭之旅是如何保密的？

BBC北美事務編輯 莎拉·史密斯（Sarah Smith）

拜登原定於周一晚間從美國飛往華沙，進行為期兩天的訪問。提前安排的行程中有兩個可疑的長空檔，很多人此前都想知道，這是否是他溜進烏克蘭的時間。

在白宮每日新聞發佈會上，記者們一直在反覆詢問有關訪問的問題。但卻被告知，沒有安排與澤連斯基會面，「目前」也沒有計劃在華沙以外的地方停留。

總統的幾位高級助手在幾個月前就計劃好了前往基輔的行程，但周五才做出最終決定。

周日，白宮的官方行程仍然顯示總統將於美國東部時間周一晚上19:00（格林威治標凖時間周二00:00）起飛前往華沙。事實上，拜登乘坐的飛機在美國東部時間周日早上04:15起飛。

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機上安排了一個由他最親密的助手、醫療團隊和安全官員組成的小團隊。

只有兩名記者被允許與總統同行。他們需要保守秘密，手機也被沒收了。在拜登抵達基輔之前，他們不被允許報道此次訪問。