氣球事件後中美高官首次會晤 布林肯警告中國勿助俄規避制裁

39 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國官方稱兩人這次會晤是「應美方請求」的「非正式接觸」。

本周六，美國國務卿布林肯和中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑全球安全會議期間進行了會晤。中國官方強調這次會晤是「應美方請求」的「非正式接觸」。

會談前後，兩國外交交鋒繼續，從氣球問題延伸到此次慕尼黑會議的主要議題——俄烏戰爭。

兩人見面前幾個小時，王毅斥責華盛頓擊落氣球的行為是「匪夷所思」和「歇斯底里」；布林肯則在會面後接受美國媒體的訪問稱，他警告王毅，如果中國向俄羅斯入侵烏克蘭提供物質支持，後果不堪設想。

去年8月時任美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，中美關係進一步趨於緊張。華盛頓此後表達了希望為兩國關係設置「護欄」的願望。去年11月G20峰會期間，習近平和拜登舉行會談，會後美方稱布林肯將於今年訪華。

2月5日至6日的訪華行程原本將是布林肯擔任國務卿兩年來首次訪華，被雙方都視為穩定兩國緊張關係的契機。

但氣球事件使上述訪問化為泡影，甚至王毅和布林肯是否會在慕尼黑會談也成為疑問，直到會談結束後，美國國務院用一份聲明確認了此次會談。布林肯在會見結束後接受採訪稱，他沒有與王毅討論重新安排他的中國之行。

王毅：擊落氣球「匪夷所思」、「歇斯底里」

根據美國國務院的聲明，布林肯向王毅直接談到中國的高空氣球出現在美國領空，並表示美國不會容忍任何侵犯主權的行為。

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會談後，布林肯向美國媒體表示，王毅沒有為氣球事件道歉，「我很簡單地告訴他，那是不可接受的，再也不能發生了。」

「地球上空每天都飄著很多氣球，難道美國都要打下來嗎？」王毅說，「我們奉勸美國不要再出於國內政治需要，在對外打交道過程中做出這種荒唐的事情。」

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前美國國防部官員、新加坡國立大學客座高級研究員德魯·湯普森（Drew Thompson）表示，這表明中國軍方認為他們可以為任何技術和任何任務辯護，他們可以做任何事情來增加中國軍事投射能力，進行監視。

湯普森注意到全球社會缺乏一致的批評聲，這顯示了「國際法的脆弱性」，「證明中國有能力阻止其他國家對其進行批評」，並可能導致一個更不安全的世界。

總部設在北京的智庫中國與全球化智庫副主任高志凱則稱擊落行為是「過度反應」，美國「表現得越來越歇斯底里」。

圖像加註文字， 在中美數十年的貿易與交往歷程之後，如今習近平所設想的世界與西方一直以來所期望的有天壤之別。

布林肯：擔心中國向俄羅斯提供武器

整個慕尼黑安全會議期間，幾乎都在探討一個問題——如何結束俄烏戰爭？

王毅和布林肯的會談同樣沒有繞開這個話題。美國國務院的聲明中稱，關於俄羅斯對烏克蘭的野蠻戰爭，國務卿警告說，如果中國向俄羅斯提供物質支持或協助其逃避系統性制裁，將產生影響和後果。

「他們（中國）至少在考慮提供各種致命的援助，包括武器，」布林肯在接受美國NBC訪問時稱，他向王毅表明「這將在我們的關係中產生嚴重的後果」。

俄烏戰爭爆發以來，西方國家一直對中國在其中的角色保持警惕，一方面中國未譴責俄羅斯的入侵行為；另一方面，在戰爭膠著一年後，中國強大的軍事和經濟實力對飽受制裁的俄羅斯意義重大。

在慕尼黑安全會議上的一次小組發言中，布林肯說，中國不向俄羅斯提供任何軍事援助是美國的首要任務，美方認為這一旦發生將是一個「非常嚴重的問題」。

在另一個小組，王毅再次呼籲進行對話，並建議歐洲國家「冷靜地思考」如何結束戰爭，他還說，「有些勢力似乎不希望談判成功，也不希望戰爭很快結束」。

此外，王毅在其題為《建設一個更加安全的世界》的主旨講話中宣佈，中方將發佈「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，中國將繼續站在和平一邊，站在對話一邊。

路透社援引一位美國國務院官員稱，中國正在試圖「左右逢源」（have it both ways），一邊在呼籲世界和平與穩定，一邊在採取「令人擔憂」的舉措，支持俄羅斯入侵烏克蘭。

值得一提的是，本周日（2月19日），中方公布消息稱，中國、俄羅斯、南非三方達成的共識，2月20日至27日，三國海軍將在南非德班至理查茲灣以東海空域舉行第二次海上聯合演習，聯演課題為「維護航運及海上經濟活動安全聯合行動」。