烏克蘭戰爭與俄羅斯女人出國生育潮——一架飛往阿根廷的航班上竟有33名俄國孕婦

維蘿尼卡·斯敏科（Veronica Smink）

BBC 記者

57 分钟前

圖像來源，Getty Images

南美的阿根廷正在經歷一場嚴重的經濟危機，去年的通貨膨脹率高居世界第四，民眾生活苦不堪言。也正因為如此，這裏突然成為成千上萬俄羅斯婦女中意的生孩子目的地確實讓很多人都頗感意外。

俄國女性伊娃·佩庫羅娃（Eva Pekurova）在社交媒體上寫下了她在阿根廷分娩的勵志經歷。

她在Instagram上描述了她的麻醉師如何「非常小心地撫摸她的背」，並在她分娩時說了很多鼓勵她的話。

她寫道：「我以前從未見過這樣的男醫生。」

這位年輕的母親特別強調了自己在布宜諾斯艾利斯經營一家公司的經歷，而這家公司的業務就是安排俄羅斯孕婦來阿根廷分娩。

這樣的體驗也正是成千上萬的俄羅斯孕婦想要的。

一架飛機上就有33名俄羅斯孕婦

阿根廷國家移民局（DNM）局長弗洛倫西亞·卡裏尼亞諾（Florencia Carignano）2月10日在電視上表示，僅在過去三個月中，就有5800多名俄羅斯孕婦進入阿根廷。

她還說：「曾有一個航班，上面有33名俄羅斯孕婦，她們（都臨近產期）孕期有32、33和34周。」

卡裏尼亞諾是在布宜諾斯艾利斯的埃塞薩國際機場將六名懷孕的俄羅斯婦女「保留」後發表講話的。這些孕婦被指為「假遊客」。

根據移民當局的說法，這些婦女沒有回程票，也解釋不了她們會去哪裏觀光。儘管如此，他們還是被允許進入阿根廷。

卡裏尼亞諾指出，這六名孕婦只是大量具有高購買力俄羅斯遊客中的一部分，但她們到阿根廷的真正目的是分娩。

「高興」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 國家移民局局長弗洛倫西亞·卡裏尼亞諾（Florencia Carignano）說，正在對越來越多的俄羅斯孕婦的到來進行調查。

根據阿根廷國家移民局的統計數據，2022年有10777名俄羅斯婦女入境，其中6401人在本報道撰寫時已經離開。

卡裏尼亞諾澄清說：「來阿根廷生孩子不是犯罪，只要你持簽證並且遵守相關規定。我們很高興他們來到阿根廷生活、工作和撫養孩子。」

「但我們在這些人身上看到的問題是他們到了阿根廷生完孩子，將他們登記為阿根廷人，然後再也不回來了。」

「生育旅遊」

在生育旅遊變得越來越受歡迎的今天，阿根廷並不是第一個"生育旅遊"的目的地。所謂生育旅遊就是出國生孩子以獲得"更硬通"護照。

其他國家在採用公民出生地原則時也經歷過這種情況，即在領土內出生的人自動獲得國籍。

大多數實行出生地制的國家都在美洲。生育旅遊的主要目的地是美國。

用這種方法為孩子獲得外國國籍的不僅僅只有俄羅斯人。但英國廣播公司俄羅斯記者瑪麗亞·基謝列娃說，近幾十年來，富有和著名的俄羅斯人在邁阿密生孩子很常見，許多人在那裏擁有房產，給他們的後代美國公民身份。

她說：「不過近年來，獲得美國簽證變得越來越困難。所以一些女性開始尋找其他地方。」

基謝列娃補充說，這種趨勢在2015年之後變得更加明顯，當時俄羅斯經濟陷入衰退，盧布兌美元貶值一半。這使得去美國的旅行「貴了一倍」。

巴西是另一個接收俄羅斯孕婦的國家。聖卡洛斯大學社會學教授、移民專家斯韋特蘭娜·魯塞什維利（Svetlana Ruseishvili）告訴英國廣播公司，2015年她開始追蹤巴西和該地區其他國家，如阿根廷和墨西哥的移民。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 據BBC俄文網收集的非官方統計數據估計，自烏克蘭戰爭開始以來，有50萬至100萬俄羅斯人出國離境。

但正是俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭導致美國與莫斯科斷絕關係後，俄羅斯人在拉丁美洲的「生育旅遊」開始興旺。

魯塞什維利說：「自戰爭開始以來，這種移民有所增加」。

這位專家還解釋說，由於巴西沒有記錄分娩婦女的國籍，因此無法統計最近俄羅斯母親在巴西所生嬰兒的數量。

然而，一些媒體做出了估計：英國《金融時報》2月10日報道說，「巴西弗洛裏亞諾波利斯市出生了那麼多的俄羅斯嬰兒，以至於父母們聯合起來請來了一名東正教牧師為他們家庭的新生嬰兒施洗。」

「人性化分娩」

護照並不是吸引許多待產俄羅斯夫婦的唯一東西。

高質量的醫療和溫暖的醫護也受到一些俄羅斯母親的高度讚揚。她們在社交網絡和其他應用程序上分享她們的體驗，交換有關這些國家分娩的信息。

伊娃·佩庫羅娃（Eva Pekurova）在Instagram上描述了她的麻醉師如何「非常小心地撫摸她的背」，並通過她的公司為俄羅斯婦女安排前往阿根廷的「分娩之旅」。

她上個月告訴英國《衛報》，俄羅斯人選擇阿根廷首都是因為那裏有高質量的醫療保健。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 持阿根廷護照的好處之一是可以免簽證進入歐盟國家。

她說：「布宜諾斯艾利斯現在很受歡迎，這是我們目前安排的唯一目的地。」

巴西移民專家斯韋特蘭娜·魯塞什維利說，對產婦的正面積極態度與俄羅斯的做法不同。

她說：「來到拉丁美洲的女性也在尋找人性化的分娩，希望她們會得到尊重。在俄羅斯，這些都是不可想象的。」

墨西哥入境人數激增

英國廣播公司駐墨西哥記者馬科斯·岡薩雷斯（Marcos Gonzalez）表示，官方數據顯示，俄羅斯人入境墨西哥的數量從2020年的30000人激增至2022年的87844人。

但墨西哥國家統計局要到2023年9月才會公布2022年外國籍孕婦產子人數的統計，因此還很難知道是否那裏也有生育旅遊。

2021年的數據顯示，只有77名新生兒的母親居住在國外。

BBC俄語部記者基謝列娃說，一些俄羅斯家庭選擇去墨西哥，然後越過邊境前往美國。據她的觀察，「這可以解釋為什麼在墨西哥出生的俄羅斯嬰兒沒有更多。」

「更好的護照」

那麼，為什麼阿根廷和巴西成為俄羅斯「生育旅遊」的兩個熱門目的地呢？

魯塞什維利等專家指出，這兩個國家令人嚮往都出於同樣的原因：他們擁有全球廣泛接受的護照而且俄羅斯公民不需要簽證即可訪問。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在烏克蘭戰爭之前，俄羅斯護照已經可以免簽證進入部分國家。

戰前，俄羅斯人在沒有簽證的情況下只能進入大約80個國家，但阿根廷和巴西護照允許其持有人無需簽證即可進入170多個國家。

此外，它們還能使持有人能夠獲得進入美國10年的簽證 ，這對於今天在俄羅斯出生的孩子來說是遙不可及的。

但是，對於那些選擇這些國家產子的人來說，給孩子一個更容易出行的護照並不是唯一的優勢；阿根廷或巴西孩子的外國父母也可以申請這些國家的國籍。

在巴西，外國居民可以在一年內獲得巴西公民身份。在阿根廷，儘管法律規定必須「連續居住2年且有證件」才能獲得公民身份文件，但前提條件是與阿根廷人結婚或在阿根廷出生。

利用

阿根廷當局擔心，俄羅斯孕婦蜂擁而來的熱潮可能掩蓋了更險惡的事情。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 專家們說俄羅斯孕婦們可能也希望在國外體驗更舒服的生產過程。

阿根廷國家移民局局長弗洛倫西亞·卡裏尼亞諾（Florencia Carignano）說，有些人可能會利用給予外國人的移民便利，讓孩子出生獲得阿根廷護照並將這樣的便利條件用於犯罪目的。

她說，在斯洛文尼亞發現了三名擁有阿根廷國籍的俄羅斯間諜。「當然，如果我們開始調查，就會發現這些人已經來到阿根廷生孩子了。」

這位官員還說，阿根廷司法系統正在調查組織這些旅行的「幫派」和「與這些人入境有關的各種罪行」。

阿根廷聯邦警察（PFA）在一份聲明中表示，警方最近在富裕的布宜諾斯艾利斯馬德羅港社區進行了一系列突襲，併發現了一些購買力高的家庭，支付了20000至35000美元給「中介」。

警方發言人表示，「中介」在創紀錄短的時間內完成杜撰文件的辦理程序，以申請阿根廷公民身份。

個性化服務

在俄羅斯境外分娩的個性化服務可以在互聯網上找到。

英國廣播公司看到的一個俄語網站為希望在阿根廷分娩的孕婦提供各種套餐。該網站宣傳個性化生育計劃、機場接機、西班牙語課程和「阿根廷首都最好的醫院」住宿費用折扣等服務。

套餐範圍從起價 5000 美元的「經濟實惠價」到起價15000美元的「頭等豪華價」。