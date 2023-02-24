俄羅斯入侵烏克蘭一週年：中國展示「友俄」姿態後發表「立場聲明」籲停火和談

46 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2月22 日，俄羅斯總統普京在莫斯科與中國最高外交事務官員王毅會面。

2月24日星期五是俄羅斯入侵烏克蘭一週年。中國外交部就「政治解決烏克蘭危機」發表有關中國立場的「十二點」聲明，該聲明呼籲「停火止戰、啟動和談」，表明反對「單邊制裁」，但沒有譴責出兵入侵烏克蘭的俄羅斯，引起各界質疑中國對外宣稱的「中立性」。

在此之前，中國最高外交事務官員王毅訪俄並與俄羅斯總統普京會晤。聯合國特別會議以壓倒性多數支持一項譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議，但中國在聯合國該決議表決中再度投了棄權票。

中國外交部星期五發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，其「十二點立場」包括：尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機、保護平民和戰俘、維護核電站安全、減少戰略風險、保障糧食外運、停止單邊制裁、確保產業鏈供應鏈穩定和推動戰後重建。

中方表示，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，支持俄烏相向而行，盡快恢復直接對話，最終達成全面停火，「各方保持理性和克制，不拱火澆油，不激化矛盾」。

聲明提到，反對任何未經安理會授權的單邊制裁，認為極限施壓只會製造出新的問題，「有關國家應停止對他國濫用單邊制裁和'長臂管轄'」，並強調"核武器用不得，核戰爭打不得」，反對使用或威脅使用核武器。

烏克蘭總統澤連斯基稍早與到訪基輔的西班牙首相桑切斯會見記者時表示，獲悉中國將就俄烏戰爭提出政治解決倡議，他還沒有看到有關文件，將在看到具體內容後得出一些結論，強調「我們希望與中國進行會晤」。

澤連斯基說：「我認為總體來說，中國開始談論烏克蘭並且發出一些信號，是非常好的事。」

圖像來源，Sputnik/Reuters 圖像加註文字， 2月23日，俄羅斯總統普京和國防部長紹伊古在莫斯科祖國保衛者日參加克里姆林宮牆邊無名烈士墓獻花圈儀式。

「言辭上的和平姿態?」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 俄羅斯入侵烏克蘭改變世界的四個方面

路透社引述歐洲外交官員分析指，中國擺出和平姿態，是試圖修復與歐洲國家的關係，但這並不是重大的政策轉變，只是佔據政治言語上的高地，去挑戰美國領導的世界秩序。評論認為，中國國家主席習近平開展了第三任期，並急於挽救受三年疫情重挫的經濟危機，此時要在國內樹立「全球問題解決者」的形象。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江表示，中國推動和平的努力將停留在言辭層面，並沒有任何實質性政策調整，「很難想象中國會在短期內採取實際行動，在俄羅斯和烏克蘭之間進行調解」。

分析指，儘管中國原則上支持和平，但中俄接壤4000多公里，北京不希望俄羅斯出現不穩定風險，因此不希望結束可能危及普京政權的烏克蘭戰爭。

澳大利亞國立大學學者赫斯科維奇（Benjamin Herscovitch）表示，對北京來說，關鍵問題不是戰爭是否應該結束，而是如何結束，「中國仍然將俄羅斯視為其總體戰略的核心要素，以削弱美國的影響力，建立一個多極化（multipolar）世界」。

聯合國表決：中國第四次投棄權票

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 聯合國秘書長古特雷斯在聯合國特別會議上譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。

就在中方立場書發佈的前一天，中國第四度在聯合國大會上就烏克蘭問題投棄權票。

聯合國大會第十一屆緊急特別會議在2月23日以141票贊成、7票反對、32票棄權，壓倒性通過一項無約束力的決議案，要求俄羅斯立即無條件從烏克蘭撤軍。

投反對票的有俄羅斯、白俄羅斯、朝鮮、敘利亞、尼加拉瓜、馬里和厄立特里亞；投棄權票的除了中國還有印度、南非、巴基斯坦、斯里蘭卡和古巴等。

該決議案譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，重申支持烏克蘭的主權、獨立和領土完整，要求俄羅斯立即無條件從烏克蘭撤軍，停止敵對行動，以及停止襲擊烏克蘭關鍵基礎設施和民用設施。決議案也強調要進行公平獨立的調查和起訴，追究戰爭責任。

王毅：中俄關係穩如泰山

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普京很少接待非國家元首的外國官員，外界認為這次會晤凸顯中俄友好關係。

此前，中共中央政治局委員、中共中央外事辦主任王毅訪問歐洲，2月22日在莫斯科與俄羅斯總統普京見面，兩人熱情握手。普京很少接待非國家元首的外國官員，外界認為這次會晤凸顯中俄友好關係。

王毅表示，中俄關係「穩如泰山」，中俄新時代全面戰略協作伙伴關係從不針對第三方，也不受第三方干擾和脅迫；雙方就烏克蘭問題交換意見，「讚賞俄方重申願通過對話談判解決問題，中方將一如既往秉持客觀公正立場，為政治解決危機發揮建設性作用」。

普京表示，期待中國國家主席習近平訪俄，建立更深的伙伴關係。《華爾街日報》引述消息稱，中俄元首可能在4月或5月初會面。