俄羅斯婦女講述為何她們會選擇到阿根廷生孩子

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俄羅斯婦女講述為何她們會選擇到阿根廷生孩子

49 分钟前

南美的阿根廷突然成為成千上萬俄羅斯婦女中意的生孩子目的地確實讓很多人都頗感意外。

不少俄羅斯婦女正前在阿根廷生活，即使他們舉目無親也不會一句西班牙語。聽聽她們怎麼說。