俄羅斯入侵烏克蘭一週年：微妙的中俄關係

41 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 王毅訪問俄羅斯時，普京提到期盼習近平訪俄，再度引發外界對中俄關係深化的猜想（圖為習近平和普京的資料照片）。

近日，中共中央政治局委員王毅訪問俄羅斯，其中俄羅斯總統普京提到期盼中國領導人習近平訪俄，再度引發外界對中俄關係深化的猜想。而中國在俄羅斯入侵烏克蘭一週年前夕發佈《全球安全倡議概念文件》，並在當天發佈解決烏克蘭危機的中國立場文件，一系列動作讓外界關注。

關注中俄關係的專家對BBC中文表示，目前中俄關係非常微妙，中國在此時推出安全倡議，試圖借此將中國塑造成國際安全的維護者，而不是威脅。

習近平或將訪俄？

周三，擔任中央外事工作委員會辦公室主任的王毅會見俄羅斯總統普京。據路透社報道，王毅對普京表示，北京凖備好加強兩國關係。

王毅說，危機時刻需要中俄不斷深化其全面戰略伙伴關係。

普京還說，他期盼中國領導人習近平訪問俄羅斯，也期盼兩國之間更深入的伙伴關係。

新華社的報道則引述王毅稱，中俄新時代全面戰略協作伙伴關係從不針對第三方，也不受第三方干擾，更不接受第三方的脅迫。

對於王毅和普京的會面，美國國務院周三回應稱，擔心中國和俄羅斯之間更強大的聯盟。

路透社報道，美國國務院發言人普萊斯說，王毅在烏克蘭戰爭一週年前訪問俄羅斯，進一步證明了中俄之間的聯盟。

全球安全倡議

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近日，中國發佈《全球安全倡議概念文件》。文件中稱，提出倡議的原因是，旨在消弭國際衝突根源、完善全球安全治理，推動國際社會攜手為動蕩變化的時代注入更多穩定性和確定性，實現世界持久和平與發展。

這份文件提出「六個堅持」和二十個重點合作方向。其中一條指，推動政治解決國際和地區熱點問題，「支持通過對話談判政治解決烏克蘭危機等熱點問題」。

2022年4月，中國領導人習近平以視頻方式出席博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式並發表主旨演講時提出了「全球安全倡議」。當時習近平指，為了促進世界安危與共，中方願提出全球安全倡議。

美國紐約城市大學（The City University of New York）政治學教授夏明對BBC中文指出，在經歷了三年多的疫情和封閉後，中國發佈該倡議，是試圖重新回歸到世界舞台，找到它在上一輪全球化獲得的大國地位和順風勢頭。

「自從俄烏衝突開啟，再加上台海的緊張局勢，美國一直將俄中兩國都塑造成國際安全的威脅，因此中方此次試圖借此安全倡議，將中國塑造成國際安全的維護者，而不是威脅，」美國聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗對BBC中文說。

他還指出，中國此時拋出安全倡議，也旨在將自己塑造成和平力量，而非繼續戰爭的推手。

文件發佈後，受到廣泛關注的是，中國外交部長秦剛在演說時談到烏克蘭問題時表示，敦促有關國家立即停止拱火澆油，停止向中國甩鍋推責，停止鼓噪「今日烏克蘭，明日台灣」。

對於「今日烏克蘭，明日台灣」的說法，馬釗指出，中方從俄烏衝突之始，就極力分割烏克蘭與台灣的關聯。

「第一，中方不承認台灣與烏克蘭一樣，享有主權國家地位——在中方眼中，台海關係不是國家間的關係，而是中國內政，」馬釗說，「第二，中方注意到美國利用台海的緊張關係在迅速擴充與東亞、東南亞、印太地區各國的軍事聯盟合作體系。如果中國能切割俄烏衝突與台海緊張關係，也有助於緩解周邊國家對中國軍事發展的恐懼心理。」

微妙的中俄關係

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 俄羅斯入侵烏克蘭改變世界的四個方面

馬釗認為，目前中俄關係很微妙，中方雖有挺俄之心，但是迫於國際壓力與美國的制裁，能做的事情恐怕不多；但是中方也不希望看著俄羅斯單挑西方陣營，在戰場與國際政治舞台上被持續削弱，最終喪失制衡美國的能力。因此，中方希望盡快恢復和平。

「如果說美國是以打促談、通過制裁逼迫俄羅斯和談，那麼中國則是希望給俄羅斯找到一條體面的退路。」馬釗說。

夏明則認為，在烏克蘭問題上，如果在俄羅斯入侵前中國倡議和平對話、領土主權完整、聯合國解決等等，會有很大的作用，也會提升中國的道德聲望。

「但在入侵前和入侵期間，中國一直是偏袒俄方。現在如果俄國已經預感到必敗的頹勢，中國的和平倡議就變得缺乏道德高度、充滿虛偽。」夏明說。