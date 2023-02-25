烏克蘭總統澤連斯基希望與習近平會面，稱「真願意相信中國不會向俄提供武器」

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圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 澤連斯基

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他計劃與中國領導人習近平會面，討論北京關於結束烏克蘭戰爭的提議。

澤連斯基在俄羅斯全面入侵烏克蘭一週年之際表示，該提議表明中國參與了尋求和平的行動。

「我真的願意相信中國不會向俄羅斯提供武器，」他說。

中國的提議呼籲和平談判和尊重國家主權。

然而，這份12點文件並沒有明確表示，俄羅斯必須從烏克蘭撤軍，同時也譴責了"單邊制裁"的做法，這被視為對烏克蘭西方盟友的含蓄批評。

中國政府至今沒有公開回應澤連斯基提出的與習近平會面一事。

同時，俄羅斯對中國的和平提議表示歡迎。「我們贊同北京的觀點，」俄羅斯外交部在一份聲明中表示。

本周早些時候，美國國務卿布林肯表示，北京正在考慮向俄羅斯提供武器和彈藥，但北京強烈否認了這一說法。周五，美國媒體再次報道稱，中國政府正在考慮向莫斯科派遣無人機和炮彈。

在被問及中國的計劃時，美國總統拜登上周五對美國廣播公司（ABC News）表示：「（俄羅斯總統弗拉基米爾·普京）都對此表示讚賞，所以它（該計劃）「怎麼可能會是好的呢？」

「我在裏面沒有看到任何跡象表明，有什麼東西會對俄羅斯以外的任何人有利，」他補充說。

BBC世界事務編輯約翰·辛普森（John Simpson）說，中國似乎站在俄羅斯一邊，雖然它希望通過安排某種挽回面子的和平協議來拯救普京總統。

周三（2月22日），中國外交首長王毅訪問莫斯科，會見了總統普京和外交部長拉夫羅夫。隨後中國提出了上述建議。

會談結束後，中國官方的新華社援引王毅的話說，北京方面希望與莫斯科「深化政治互信」，「加強戰略協作」。

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西方官員對最新的提議反應冷淡。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，北京「沒有多少可信度」，因為它「未能譴責對烏克蘭的非法入侵」。

普京在2022年2月24日發動了對烏克蘭的全面入侵，俄羅斯軍隊頭幾天在烏克蘭北部、東部和南部取得了重大進展。

但他們對首都基輔的進攻很快被擊退，烏克蘭軍隊後來奪回了大片地區。

這場自二戰以來歐洲最大的衝突已經演變成一場折磨人的消耗戰。

澤倫斯基上周五在基輔舉行了一場冗長的新聞發佈會，他表示，如果盟友「尊重他們的承諾和最後期限」，勝利「將不可避免地等待著我們」。

波蘭表示，它已經向烏克蘭交付了四輛德國製造的豹2坦克，並凖備提供更多。德國表示將提供14輛豹式坦克，西班牙和加拿大也將派出坦克。

美國是迄今為止向烏克蘭提供軍事援助最多的國家，已承諾向烏克蘭提供31輛M1艾布拉姆斯主戰坦克，英國將提供14輛挑戰者2坦克。

這位烏克蘭領導人補充說，在聯合國大會就譴責俄羅斯入侵的決議投票時，非洲和拉丁美洲的許多國家投了棄權票，他的國家未能與這些國家充分接觸。

「我們多年來都沒有很好地運作，我們沒有重視，我認為這是一個很大的錯誤，」他說。

當被問及他在這場戰爭中至今最糟糕的時刻，澤連斯基說，布查是基輔城外的一個小鎮，俄羅斯軍隊被指控在戰爭初期殺害了平民。這個小鎮一直在俄羅斯的控制下，直到去年4月烏克蘭軍隊反擊奪回了它。

「我所看到的太可怕了，」澤連斯基動容地說。

俄羅斯入侵烏克蘭一週年之際，美國宣佈對俄羅斯實施一系列新的制裁，並向烏克蘭提供新的援助。

最新的制裁針對俄羅斯國內外的100多家實體，包括銀行和國防設備供應商。美國表示，希望阻止那些幫助俄羅斯利用漏洞獲取禁運原料的人。

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白宮對烏克蘭的新一輪援助價值120億美元，其中20億美元來自國防部，包括彈藥和無人機，還有100億美元來自國務院，包括對烏克蘭政府的預算支持。

另外5.5億美元將用於加強烏克蘭和鄰國摩爾多瓦的能源基礎設施。

摩爾多瓦是歐洲最窮的國家，受到戰爭的嚴重影響。其領導人數周一直警告，俄羅斯正密謀奪取該國政權。

而幾天前，美國總統拜登突然飛抵基輔，並與澤倫斯基舉行了會談。