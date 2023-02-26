烏克蘭戰爭：G20財長會聯合聲明流產，中國拒絕「以最強烈措辭」譴責俄羅斯

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在印度班加羅爾的G20財長會會場，參會成員乘坐電動車通勤。

二十國集團財長會（G20）在印度舉行，由於中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為，這次會議閉幕時未能發佈聯合聲明。

北京方面拒絕接受聲明中「以最強烈的措辭」譴責俄羅斯侵略行為的內容。

莫斯科表示，「反俄」的西方國家動搖了G20的穩定。

此次財長會在印度南部城市班加羅爾舉行。印度作為主席國發佈了一份內容廣泛「主席國摘要」（chair's summary），指出成員國對烏克蘭局勢以及對俄羅斯的制裁有不同的評估。

其中一個腳注說，關於俄烏戰爭的兩個段落得到「除俄羅斯和中國以外所有成員國同意」。這些段落改編自去年11月的G20巴厘島領導人宣言，並有「以最強烈的措辭批評俄羅斯聯邦對烏克蘭的侵略」的表述。

戰爭爆發一年來，中國一直在後排看戲，但最近北京方面開啟一輪圍繞俄烏衝突的外交活動。中國最高級別外交官王毅本周訪問歐洲，最後一站到訪莫斯科，受到俄羅斯總統普京的熱烈歡迎。

在上述「十二點立場」的聲明中，中國呼籲進行和平談判並尊重國家主權。然而並沒具體提及俄羅斯必須從烏克蘭撤軍，也沒有譴責俄羅斯的入侵。

中國聲明受到俄羅斯的歡迎，對此美國總統拜登評論，「普京在為它鼓掌，所以它怎麼可能有任何好處呢？」

G20財長會結束後，印度高級官員塞斯（Ajay Seth）在新聞發佈會上說，俄羅斯和中國的代表不同意關於烏克蘭問題的措辭，因為「他們的任務是處理經濟和金融問題」。

塞斯還表示，「另一方面，其他18個國家都認為這場戰爭對全球經濟有影響」，因而需要被提及。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一位俄羅斯代表在印度G20財長會的長桌一端。

這份長達17段的總結文件還提到了最近的土耳其地震、中低收入國家的債務、全球稅收政策和糧食安全問題。

俄羅斯外交部表示，對「二十國集團的穩定繼續被西方國家所破壞，並被用於反對俄羅斯」這一事實感到遺憾。

俄羅斯指責美國、歐盟和七國集團「顯而易見的訛詐」，敦促他們「承認一個多極世界的客觀現實」。

但德國財政部長克里斯蒂安·林德納說（Christian Lindner），「這是一場戰爭。這場戰爭有一個原因，那就是俄羅斯和弗拉基米爾·普京。這一點必須在這次G20財長會議上明確表達出來。」

自去年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，之前的二十國集團會議也未能達成聯合聲明。

周四，在紐約舉行的聯合國大會以壓倒性優勢支持一項譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議。這項動議得到141個國家的支持，32個國家棄權，包括俄羅斯在內的7個國家投下反對票。